Смогли бы заночевать в палатке на такой высоте?
Это кажется невозможным… @mountain_planet
Смогли бы заночевать в палатке на такой высоте? А ради вида?
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