Четверо детей, дружба с королевской семьёй и состояние в $ 514 млн. История любви Бекхэмов

С чего всё начиналось и какие испытания им пришлось преодолеть?

В этом году исполнилось 24 года, как они вместе. Статус самой крепкой и влиятельной пары в Англии, четверо детей, дружба с королевской семьёй — эта чета кажется идеальной! Однако не всё так просто. Дэвиду и Виктории пришлось пережить непростые времена. Их семейное счастье было под угрозой.

Влюбился, увидев по телевизору

Корешок от билета на поезд, на котором Виктория Адамс, будучи солисткой Spice Girls, написала номер своего телефона, Дэвид хранит до сих пор. Впервые он увидел брюнетку в клипе по телевизору и просто мечтал о личной встрече.

Вскоре грёзы молодого футболиста сбылись. Дэвид и Виктория увиделись на одной из вечеринок. Бекхэм набрался смелости и пригласил девушку на матч между «Манчестер Юнайтед» и «Челси». На радость спортсмена Виктория пришла. Февраль 1997 года можно считать отправной точкой в отношениях пары. Именно тогда певица и передала тот билет со своими контактами.

Фото: из личного архива Дэвида Бекхэма

«Она пришла посмотреть на мою игру в Лондоне со своим тогдашним менеджером и одной из других Spice Girls — Sporty Spice (Мелани Чизсхольм). Она выпила пару стаканчиков, так что я решил, почему бы и нет, попробую раздобыть её номер. Мы проговорили около часа в комнате отдыха игроков. В тот день она действительно села на поезд, поэтому записала свой номер на железнодорожном билете, который до сих пор у меня хранится», — рассказывал Дэвид в шоу Джимми Фэллона.

Они такие разные

На первый взгляд, что могло быть общего у светской девушки и парня, выросшего в простой английской семье? Родители Дэвида (отец – монтажник кухонь, мать – парикмахер) с детства приучили его к скромной и умеренной жизни. Единственным шансом для сына выбиться в люди они считали футбол. Поэтому Дэвид уже в юности поражал тренеров своей трудоспособностью, гоняя мяч по полю до седьмого пота.

Разумеется, и от природы в нём был заложен недюжинный талант. Но Дэвиду повезло с наставниками. Первым способного футболиста заметил великий шотландец Алекс Фергюсон – тренер знаменитого клуба «Манчестер Юнайтед». Благодаря его творческому чутью в спортивном мире появилась ещё одна звезда.

Фото: John Giles/Getty Images

Виктория Адамс – будущая Posh Spice училась в лучшей лондонской частной школе. На занятия девочку подвозил свой роскошный «роллс-ройс» с водителем. Виктория мечтала о карьере балерины, о большой сцене. Она усердно посещала занятия в театральном колледже, где осваивала современные танцы.

Мать Дэвида выбор сына не вдохновил. Она была против будущего брака с Викторией. Видимо, здесь в какой-то мере сказались материнский эгоизм и страх потерять результаты родительского труда. Женщина вбила себе в голову мысль, что семейная жизнь поставит крест на блестящей карьере Дэвида. И, мол, избалованная девушка из светского общества – совсем не пара её простоватому сыну.

Гром и молнии метал продюсер группы Spice Girls Саймон Фуллер. Он на свою беду был инициатором встречи музыкального коллектива с командой «Манчестер Юнайтед». И даже посоветовал Posh Spice ради пиара завести себе бойфренда из числа футболистов. К слову, Виктория на дух не переносила футболистов, полагая, что все они тихие пьяницы и любители смазливых, доступных девиц. Но вид смущенного Дэвида, который робел перед её взглядом, изменил предвзятое мнение.

Фото: Tim Ockenden/Getty Images

Саймон Фуллер как огня боялся того момента, когда Виктория заявит о своём уходе. Или — о своей беременности. Последнее пугало продюсера почти до обморока. Фуллер даже не подозревал о том, что Дэвид и Виктория уже три месяца тайно встречаются и бурный, страстный роман набирает силу.

«Мы встречались на затемнённых парковках в Хартфордшире в течение нескольких месяцев. Моя мама подвозила меня, я садилась в машину Дэвида, и мы просто разговаривали часами», — вспоминала Виктория.

Известие о беременности Виктории окончательно расстроило продюсера Spice Girls. В развале группы он обвинил Дэвида Бекхэма.

Рождение сына, свадьба и недоброжелатели

4 марта 1999 года у Виктории и Дэвида родился сын Бруклин. А ровно через два месяца пара сыграла роскошную свадьбу в древнем ирландском замке.

Уже тогда Виктория проявила деловую хватку и умение считать деньги. На певческую карьеру ставку она не делала, но и без дела не хотела сидеть. Сначала звезда продала права на освещение закрытой церемонии свадьбы солидному изданию. Сумма составила $ 15 млн. Затем запустила собственную модную линию одежды, аксессуаров и парфюма.

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Чужое счастье застит глаза. Увы, проверенная веками истина вновь напомнила о себе. С каждым появлением блестящей пары Бекхэмов на публике росло число недоброжелателей звёздной семьи.

В январе 2000 года британские детективы предупредили Дэвида, что неизвестные собираются похитить Викторию и маленького Бруклина. Жизнь Бекхэмов превратилась в кошмар. Семье пришлось постоянно менять место жительства. Прошло два месяца, и опасность вроде бы миновала.

Однажды на репетиции перед выступлением Виктории на её груди неожиданно запрыгал лучик лазерного прицела. Звезда, подхватив сына, бросилась к чёрному выходу. Возможно, это был чей-то жестокий розыгрыш. Но с тех пор супруги не выходят из дома без охраны.

Вынужденная разлука, измена и прощение

В 2003 году Дэвид Бекхэм заключил выгодный контракт с мадридским «Реалом». Виктория с двумя сыновьями (к тому моменту родился Ромео) осталась в Британии. Вместе с Дэвидом в Испанию полетела его ассистентка – очаровательная блондинка Ребекка Лус. Ей и выпала роль роковой соблазнительницы.

Вскоре стало известно, что Ребекка стала не просто ассистенткой Дэвида. Об интрижке узнала пресса и опубликовала фото целующейся парочки на тайном свидании. Все следили за реакцией Виктории. Многие были уверены, что развод неизбежен. Но, к удивлению всех, Виктория поступила иначе. Она собрала вещи, взяла с собой детей и… переехала в Мадрид — поближе к неверному мужу. Два года спустя у пары родился сын Круз. Все эти события пара никак не комментировала.

Фото: из личного архива Дэвида Бекхэма

Лишь в документальном фильме «Бекхэм» супруги рассказали о тех испытаниях, которые им пришлось пережить в то время.

«Это был самый трудный период для нас. Я никогда не была так несчастна. Мне казалось, что весь мир против нас. И вот в чём дело — мы были друг против друга, если быть до конца честными. Я даже не могу начать рассказывать вам, как это было тяжело и как это повлияло на меня. Это был кошмар. Куда бы мы ни пошли, за нами следили», — с грустью рассказала Виктория.

Дэвид, как мог, старался сохранить брак и вымолить прощение у жены.

«Это был первый раз, когда мы с Викторией подверглись такому давлению в нашем браке. Каждый раз, когда мы просыпались, чувствовали, что не просто теряем друг друга, а тонем. Честно говоря, я не знаю, как мы пережили это. Виктория — это всё для меня, видеть, как ей причиняют боль, было невероятно тяжело. Но мы бойцы. И нам нужно было бороться друг за друга, за нашу семью, за то, что у нас было», — признался в документальном фильме футболист.

После рождения третьего сына Круза всё возвратилось на круги своя. В доме Бекхэмов воцарилась идиллия. В 2006 году Дэвид вновь попросил руки у Виктории. После второй свадьбы они сделали себе татуировки с надписью «Всё сначала».

Фото: из личного архива Дэвида Бекхэма

Создание империи и долгожданная дочь

Преодолев кризис, пара решила скрепить союз ещё и узами бизнеса. Дэвид и Виктория постепенно начали делать из своей фамилии бренд. Первой ласточкой стала коллекция джинсов Victoria Beckham for Rock&Republic. Дальше последовал совместный проект — марка dVb (David & Victoria Beckham). Под этим брендом выпускались одежда, акссесуары, ароматы.

В 2009 году Виктория презентовала свою первую коллекцию Victoria Beckham Collection. Она включала 10 коктейльных платьев и имела большой успех. Бренд начал набирать популярность, а имя Виктории Бекхэм — вес в фэшн-кругах.

В 2011 году на свет появился четвёртый ребёнок пары — долгожданная дочь. Её назвали Харпер Сэвен. С этого времени начала разрастаться и бизнес-империя семьи.

Сегодня Бекхэмы — одна из самых известных, влиятельных и богатых звёздных пар. По данным газеты Sunday Times Rich List, состояние пары оценивается в $ 514 млн. Одних только домов и квартир — на $ 88 млн.

Также семья Дэвида и Виктории — образец того, как можно совместить карьеру и личную жизнь, сохранив любовь на долгие годы. В чём же секрет? Его в одном из интревью раскрыла сама Виктория:

«В семейной жизни — умей терпеть. Прикуси язык. Поддерживай. Всегда находите время друг для друга. И не забывай человека, в которого влюбилась».