Врач-бактериолог рассказал, эффективны ли бактерицидные УФ-лампы при вирусах

И стоит ли покупать их к себе домой.

УФ-лампа зачастую ассоциируется с медициной и надписью «кварцевание» на дверях больничных кабинетов. Но стерилизация помещений – далеко не единственное назначение этого простого, но универсального прибора, который широко используется в самых различных областях.

Вера Бондарчук врач-бактериолог, директор департамента микробиологических исследований лаборатории «ЛабКвест» «Расскажу, где применяется УФ-лампа, по какому принципу она работает, в каких случаях максимально эффективна и насколько безопасна для человека».

Что такое ультрафиолет?

Само по себе ультрафиолетовое излучение – лишь один из спектров невидимых нам электромагнитных волн. Это же определение применимо и к хорошо знакомому нам рентгеновскому излучению. Отличие – в длине волны, которое и обуславливает его свойства.

Основной источник ультрафиолетового излучения – Солнце. В связи с этим может возникнуть вопрос – для чего нужны искусственные источники УФ-излучения, если есть природный? Хитрость кроется в той самой длине волны.

Дело в том, что ультрафиолет делится на три отдельных спектра: УФ-А, УФ-В и УФ-С. До поверхности Земли доходят только УФ-А и небольшая часть УФ-В, а УФ-С почти весь поглощается атмосферой.

Однако самый эффективный для уничтожения бактерий и вирусов спектр излучения – около 254 нм, который как раз входит в диапазон УФ-С. Поэтому эффективно воздействовать этими волнами можно только искусственным путём.

Возможность выбирать нужную длину волны, управлять её свойствами и отсеивать от общего спектра – то, что отличает УФ-лампы от природных источников излучения. Это позволяет применять один и тот же прибор в разных целях.

Где применяется УФ-излучение?

УФ-излучение способно обеззараживать поверхности, воду и воздух, поэтому такие лампы используют в медицинских учреждениях, лабораториях и пищевой промышленности.

Фото: istockphoto.com

Свойства ультрафиолета по достоинству оценили дерматологи. Фототерапия УФ-лампой успешно применяется в лечении кожных заболеваний, таких как псориаз, витилиго, экзема, грибок и лишай.

Используются такие приборы и в бьюти-индустрии – с их помощью добиваются красивого равномерного загара в соляриях, затвердевания лака на ногтях, отбеливают зубы и устанавливают световые пломбы.

Ультрафиолет против бактерий и вирусов

Воздействие ультрафиолета основано на его способности изменять структуру молекул и вызывать различные фотохимические процессы. В случае с клетками живых организмов УФ-излучение вызывает нарушения в их ДНК, что препятствует нормальному размножению и выживанию.

Поскольку ДНК содержит информацию для воспроизведения новых клеток, любые ошибки в её структуре критичны для этого процесса. Это похоже на «испорченный телефон» – конечный адресат может получить сообщение с совершенно другим смыслом. Именно благодаря этому воздействию УФ-излучение обладает бактерицидными свойствами.

Тем не менее некоторые бактерии и вирусы могут проявлять стойкость к УФ-излучению. К примеру, низкую восприимчивость к ультрафиолету демонстрируют cпоры бактерий, микобактерии, вирусы с липидной оболочкой и бактерии в биоплёнках.

Вред ультрафиолета для человека

УФ-излучение воздействует на клетки человеческого организма точно так же, как и на бактерии и вирусы, но, в отличие от них, мы располагаем широким арсеналом средств защиты. К ним относятся эффективные механизмы восстановления повреждённого ДНК, толстый эпидермис и меланоциты – клетки, которые вырабатывают меланин. Этот природный пигмент придаёт нам загорелый вид и защищает от ультрафиолета, поглощая и рассеивая его.

Несмотря на то что самая активная часть УФ-спектра рассеивается в атмосфере, до нас полностью доходят волны диапазона УФ-А. Они воздействуют на клетки не так разрушительно, как УФ-С, но при этом глубже проникают в кожу за счёт большей длины волны. Преждевременное старение, пигментные пятна и морщины – в этом виновато в том числе долгосрочное воздействие УФ-А.

Фото: istockphoto.com

Худший вариант развития событий – рак кожи. Именно ультрафиолетовое излучение является ведущей причиной его развития. Столкнуться можно с опасной для жизни меланомой и менее опасными видами недуга.

В целом вред от ультрафиолета зависит от интенсивности и времени воздействия. Небольшая 10-минутная прогулка вряд ли будет опасной даже под палящим солнцем. Однако если случайно расслабиться на пляже и заснуть, то человек наверняка столкнётся с солнечным ожогом. А долгосрочные последствия от регулярного игнорирования мер защиты от солнца предсказать практически невозможно.

Стоит отметить, что специальные УФ-лампы небезопасны для людей во всех случаях при прямом воздействии на кожу и глаза. Это же касается и соляриев – их вред научно обоснован и доказан. К примеру, в Австралии и Бразилии их использование законодательно запрещено. А в ряде стран Европы загорать в соляриях можно только после 18 лет.

Реальная эффективность УФ-ламп

Использование УФ-ламп для дезинфекции помещений подразумевает очень много но, особенно в домашних условиях. Ультрафиолет – по своей сути, тот же самый свет, только не видимый нам. По этой причине он задерживается и рассеивается препятствиями, такими как обычная бытовая пыль.

И если обеспечить идеально чистую и ровную поверхность в условиях лаборатории возможно, то проводить ежедневную капитальную уборку в квартире может себе позволить далеко не каждая домохозяйка. Помимо этого, любые затенённые места и углы останутся необработанными.

Именно по этой причине УФ-излучение никогда не используется как единственный способ дезинфекции поверхностей – только вместе с ручной обработкой антисептиками.

Не стоит забывать, что УФ-излучение разрушительно воздействует на материалы и поверхности, такие как пластик, краска и обои. И регулярное использование бактерицидной лампы может обернуться ремонтом или порчей дорогих вам вещей. От высокой дозы УФ-излучения могут пострадать и комнатные растения.

Фото: istockphoto.com

Чаще всего приборы с УФ-лампами используют для обеззараживания воздуха, помещая их в вытяжки и воздуховоды – так можно обеспечить точечное интенсивное воздействие без вреда для человека. В комбинации с открытыми лампами, которые включают в отсутствие людей, такая система очистки воздуха значительно снижает риск передать патоген по воздуху.

Лампа открытого типа не подходит для постоянного использования в присутствии человека, но может применяться для очистки воздуха в специальных УФ-рециркуляторах. Так как излучение изолировано внутри прибора, он абсолютно безопасен для людей – можно постоянно находиться в его присутствии.

Не стоит ожидать от него эффективности больничного решения – вентиляторы и мощность лампы недостаточно сильны, чтобы обеспечить высокую силу воздействия на патогены.

Нужна ли мне бактерицидная УФ-лампа?

Бактерицидный эффект УФ-ламп зависит от большого количества факторов, большинство из которых учесть в домашних условиях невозможно. По этой причине применение УФ-излучения лучше оставить для медицинского или профессионального использования, где конструкция приборов минимизирует потенциальный вред.

Фото: istockphoto.com

К примеру, мастера маникюра часто используют ультрафиолетовые сушилки для гель-лака – при использовании по назначению такие устройства в большинстве случаев безвредны.

В первую очередь УФ-лампы – инструмент для решения конкретной задачи, где важен баланс между временем и интенсивностью излучения. И только врач, обладающий специальными знаниями и навыками, сможет не только подобрать оптимальное соотношение этих параметров, но и правильно определить область воздействия и понять, есть ли вообще необходимость проведения УФ-терапии в конкретном случае.

По этим причинам покупать УФ-лампу для домашнего использования как минимум нецелесообразно, а как максимум – опасно для здоровья.