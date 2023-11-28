Для тех, кто хочет попасть в зимнюю сказку.

Больше снега: 5 мест в России, где в Новый год вы точно сможете поиграть в снежки

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story «По мнению учёных, времена года за последние десятилетия «отстали» от классики ровно на месяц — иначе как объяснить внезапный снегопад на майские праздники и подозрительно жаркий сентябрь? Всё бы ничего, но Новый год в европейской части России теперь проходит почти без снега. А голый асфальт и ливни — совсем не то, чего ожидаешь от праздничной зимней сказки. Хорошо, что в стране остаётся ещё очень много мест, где снежный покров под Новый год гарантирован самой природой. Собрал самые интересные из них в особой предзимней подборке».

Архангельск: морозное дыхание арктических широт

Несмотря на то что Архангельск расположен южнее северного полярного круга, именно его принято считать первыми «воротами» в Русскую Арктику. Основанный как торговый порт на мысе Пур-Наволок, в месте, где Северная Двина уходит в Белое море, со временем этот город стал культурным центром Русского Севера и идеальным местом для первого с ним знакомства.

Архангельск сочетает черты самобытной культуры поморов, исторического наследия Российской империи и советской повседневности. На одной улице здесь стоят столетние двухэтажные деревянные жилые дома, храмы в неорусском стиле и выдающийся во всех смыслах образец советского модернизма – здание проектных организаций.

Но самое интересное открывается за пределами городской черты – на берегах Северной Двины, в парке-музее Малые Карелы и любой из десятков поморских деревень, разбросанных по островам Белого моря.

Салехард: праздник на Полярном круге

Снежный покров в Салехарде сохраняется более 210 дней в году, так что вероятность провести Новый год без снега стремится к нулю. Столица Ямала, вопреки предубеждениям, – это не скопление юрт, устланных оленьими шкурами, а вполне современный город, где, безусловно, чтят традиции, но не зацикливаются на них.

Изучить историю Салехарда и узнать, как и почему в непростых северных широтах вообще появился город, можно в музее Обдорский острог, который повторяет облик древней крепости XVII века. А затем переместиться ещё на несколько тысячелетий назад и познакомиться с мамонтёнком Любой – одной из первых «жительниц» этих мест.

Сахалин: экстремальный отдых на краю света

Зимний Сахалин – настоящая экзотика: ну где ещё можно заняться подлёдной «крабалкой» или расслабиться в термах с видом на действующие вулканы? В разгар зимы остров приглашает полюбоваться застывшими ледопадами в бухте Тихой, покорить трассы горнолыжного курорта «Горный воздух», научиться управлять снегоходом или прокатиться на собачьей упряжке.

Но главное – спуститься по нетронутому «пухляку» прямо к океану. А затем переодеться в гидрокостюм и взять пару уроков зимнего сёрфинга на пляже с магнитным вулканическим песком.

Тобольск: зимняя сказка в сердце Сибири

Древняя столица Сибири, уютный Тобольск, встречает неприступными стенами Кремля, за которые, впрочем, гостеприимно приглашает путешественников. Во времена империи здесь хранили «мягкое золото» – государеву пушную казну, а сегодня снимают высокобюджетные фильмы – вспомнить хотя бы недавний «Тобол».

Тобольск – город с непростой судьбой: он помнит самые спорные страницы российской истории и навсегда вписан в биографии Достоевского, Менделеева, реформатора Сперанского и художника Перова. И тем не менее сохраняет очарование по-хорошему провинциального русского города с открытой душой, которую нисколько не охладили сибирские морозы.

Пермский край: недооценённая жемчужина Урала

Пермский край – настоящая русская Лапландия: километры заснеженных лесов и пушистых елей с белыми «лапами» в окружении обрывистых скал. Здесь легко почувствовать себя героем русских сказок – а если точнее, уральских сказов.

С вершины горы Полюд открывается фантастический вид на зимний лес, в Кунгурской пещере «расцветают» ледяные узоры, Белогорский монастырь величественно возвышается над заснеженными склонами, а на курортах «Губаха» и «Такман» стартует высокий горнолыжный сезон. Всё это – под гарантированным снежным покровом и в невероятно фотогеничных локациях.

Камчатка: Новый год для гурманов

Икра-пятиминутка, морской ёж, оленина, тихоокеанский лосось и камчатский краб – если все эти гастрономические специалитеты привлекают больше оливье, добро пожаловать на Камчатку. К новогоднему столу здесь подают свежайшие морепродукты, а сам праздник легко встретить на берегу Тихого океана.

1 января идеально подойдёт для снегоходного тура на Халактырский пляж, к Домашним вулканам или на Вилючинский водопад. Ну а расслабиться после насыщенной праздничной программы можно в бальнеологических источниках: когда вокруг лежит снег, нежиться в тёплых природных ваннах особенно приятно.