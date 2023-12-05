Австралийские подтягивания — упражнение, которое поможет вам быстрее освоить турник

«Австралийские подтягивания — это упражнение для развития мышц верхней части тела. Оно рассчитано на прокачку широчайших мышц спины, но, помимо них, работают двуглавые мышцы плеча, задние дельтовидные мышцы, большие круглые и ромбовидные мышцы, а также поясница и мускулы живота».
Упражнение будет полезно и новичкам, и опытным атлетам. Просто выберите нужную высоту под ваш уровень физического развития. Высокая перекладина подойдёт начинающим, так как нагрузка на мышцы меньше, а низкая позволит нагрузить мускулы сильнее – этот вариант более выигрышный для опытных атлетов.
Австралийские подтягивания позволят выбрать, на какие мышцы сделать акцент. Например, узкий обратный хват сильнее вовлекает бицепсы плеча, а прямой широкий сильнее нагружает широчайшие мышцы спины. Если выполнять упражнение узким прямым хватом, сильнее включается плечевая мышца.
- Польза австралийских подтягиваний на перекладине
- Техника выполнения австралийских подтягиваний
- Как эффективно и безопасно выполнять австралийские подтягивания?
- Противопоказания и рекомендации
- Программа тренировок для новичка
- Тест на силу рук для женщин с помощью австралийских подтягиваний
Польза австралийских подтягиваний на перекладине
Сильные мышцы спины и рук. Австралийские подтягивания с точки зрения биомеханики являются эффективным упражнением для развития широчайших мышц спины, а также способствуют поддержанию правильной осанки и общего здоровья позвоночника. Сильные мышцы рук упрощают выполнение многих бытовых задач.
Повышение силовой выносливости. Австралийские подтягивания можно выполнять на большое количество повторений. Это улучшит уровень силовой выносливости и повысит устойчивость к физическим нагрузкам.
Улучшение здоровья суставов. Благодаря физическим движениям сустав становится более подвижным, улучшается обмен питательными веществами внутри сустава. Это позволяет поддерживать их здоровыми. Важно соблюдать технику и давать умеренные нагрузки.
Улучшается координация движений. При выполнении австралийских подтягиваний необходимо контролировать своё тело и его движения, что помогает улучшить координацию и баланс. Особенно это будет полезно для развития координации у детей.
Улучшение физической формы и общего здоровья. Такой вид подтягиваний помогает улучшить физическую форму, укрепить мышцы и улучшить здоровье. Во время выполнения упражнения усиливается кровообращение, мышцы сильнее насыщаются кислородом и питательными веществами, что положительно сказывается на самочувствии.
Подсобное упражнение для подтягиваний. Австралийские подтягивания можно использовать в качестве подводящего упражнения к классическим подтягиваниям. Во-первых, ЦНС, связки, мышцы и сухожилия будут готовы к нагрузке. Во-вторых, выработается привычка правильно дышать: выдох – тянет корпус к перекладине, вдох — опускаем корпус вниз.
Фото: istockphoto.com/visualspace
Техника выполнения австралийских подтягиваний
Существует несколько техник. Это зависит от целей и задач тренировки и уровня физической подготовки атлета. Расскажем о технике классического варианта австралийских подтягиваний.
Найдите низкую перекладину около метра в высоту. Тренажёр Смита будет идеальным вариантом, так как вы сможете отрегулировать нужное вам расстояние.
- Берёмся прямым хватом на ширине плеч за перекладину. Корпус находится под турником, а ноги упираются пятками в пол. Голову запрокидывать назад не надо.
- Спина ровная, с лёгким прогибом в пояснице. Лопатки опущены вниз и сведены вместе, а грудь выдвинута вперёд. Пресс и ягодицы напряжены.
- На выдохе подтягиваем корпус тела к перекладине, сгибаем руки в локтях и отводим их за спину. Делаем небольшую паузу.
- На вдохе плавно выпрямляем руки в локтевом суставе и опускаем корпус в исходное положение.
Выполняйте три подхода по 10-12 раз в зависимости от вашего уровня подготовки. Отдых между подходами — одна-две минуты.
Как эффективно и безопасно выполнять австралийские подтягивания?
Освойте правильную технику выполнения. Изучите постановку ног, отличие прямого и обратного хвата, разницу широкой и узкой постановки рук, технику дыхания. Это поможет эффективнее использовать упражнение.
Занимайтесь с тренером. Даже самые опытные спортсмены и лучшие врачи, знающие всё о тренировках и здоровье, предпочитают заниматься под контролем инструктора. Это поможет избежать травм и постоянно прогрессировать в результатах.
Используйте разминку. Применяйте это правило ко всем упражнениям. Разминка подготовит организм к нужному тренировочному состоянию. Она усиливает эффект от тренировки и снижает риск травмы. Сделайте пять-семь минут лёгких упражнений для верхней части тела, а потом приступайте к основной части.
Грамотно выстраивайте тренировочный процесс. Используйте принцип постепенности и периодизации. На первых занятиях выполняйте простые элементы, а потом переходите к более сложным, разбивая тренировочные циклы на этапы. Например, первая неделя тренировок на увеличение мышечной массы – 10-15 повторений, меньше нагрузки, вторая неделя тренировок на силу – четыре-восемь повторений, больше нагрузки.
Фото: istockphoto.com / Sergey Dementyev
Противопоказания и рекомендации
Перед тренировкой рекомендуем проконсультироваться с врачом, если у вас есть сердечно-сосудистые заболевания, болезни позвоночника, травмы опорно-двигательного аппарата, недавно перенесённые операции и другие заболевания.
Травмы плеча. При занятиях на турнике и брусьях плечевой сустав нагружается. Если ваш сустав здоров, работу он перенесёт нормально. При наличии недолеченных травм можно получить обострение в виде боли и ухудшение спортивных результатов.
Боли в спине и шее. При наличии болей в шейном, грудном и поясничном отделах позвоночника тренировки могут навредить. Иногда при висе на перекладине усиливается прогиб в пояснице или перенапрягается шея, что приводит к неприятным ощущениям.
Ограничьте выполнение австралийских подтягиваний при:
- инфекциях, высокой температуре тела;
- обострении хронических заболеваний и неврологических заболеваний;
- острых болях.
Программа тренировок для новичка
Оптимальное количество тренировок — два-три раза в неделю. Опытным атлетам необходимо больше занятий в сравнении с новичками, чтобы добиться максимального эффекта.
Программа тренировок по принципу фулбоди
Будем задействовать мышцы всего тела с помощью четырёх упражнений. Выполняйте их в написанной последовательности.
- Количество разминочных подходов: один-два.
- Количество рабочих подходов: три.
- Время отдыха между подходами: одна-две минуты.
- Время отдыха между упражнениями: две-три минуты.
День 1
- Отжимания или отжимания с колен. Первые два разминочных подхода на пять-семь повторений. Далее выполняем три подхода на 10-15 повторений.
- Скручивания на пресс. Выполняем три подхода на 10-15 повторений.
- Австралийские подтягивания. Используем прямой хват на ширине плеч. Первый разминочный подход на пять-семь повторений. Далее выполняем три подхода на 10-15 повторений.
- Приседания. Первый разминочный подход на 7-10 повторений. Далее выполняем три подхода на 15-20 повторений.
Фото: istockphoto.com / jacoblund
День 2
- Австралийские подтягивания узким хватом. Используем узкий обратный хват. Первые два разминочных подхода на пять-семь повторений. Далее выполняем три подхода на 10-15 повторений.
- Скручивания на пресс. Выполняем три подхода на 10-15 повторений.
- Ягодичный мостик. Первый разминочный подход на 10 повторений. Далее выполняем три подхода на 15-25 повторений.
- Отжимания или отжимания с колен. Первый разминочный подход на пять-семь повторений. Далее выполняем три подхода на 10-15 повторений.
Фото: istockphoto.com / Hirurg
День 3
- Выпады. Первые два разминочных подхода на пять-семь повторений. Далее выполняем три подхода на 10-15 повторений.
- Скручивания на пресс. Выполняем три подхода на 10-15 повторений.
- Австралийские подтягивания. Используем обратный хват на ширине плеч. Первый разминочный подход на пять-семь повторений. Далее выполняем три подхода на 10-15 повторений.
- Отжимания от скамьи. Используем узкую постановку рук. Первый разминочный подход на пять-семь повторений. Далее выполняем три подхода на 10-12 повторений.
Фото: istockphoto.com/FreshSplash
Тест на силу рук для женщин с помощью австралийских подтягиваний
При помощи австралийских подтягиваний можно оценить силовые способности женщин по нормативам комплекса ГТО. Выполните упражнение на максимальное количество раз. Ниже таблица с возрастом и нормативами повторений.
Фото: Егор Ходырев