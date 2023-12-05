Какие мужские дублёнки в тренде и с чем их носить: инструкция от стилиста с фото

Наступление холодов вынуждает нас задуматься о покупке качественной верхней одежды. В магазинах мужчины могут найти различные пуховики, утеплённое пальто и модные дублёнки из натуральной кожи. Последние сумели совместить в себе два в одном: защиту от холода и ветра, а также стиль.

Разбираемся вместе со стилистом Юлией Логвиновой в том, как же правильно подобрать мужскую дублёнку и с чем её носить. В этом разборе вы найдёте не только теорию, но и примеры стильных образов с разными моделями дублёнок. Будут и натуральные изделия, и искусственные — на разный температурный режим и бюджет.

Какой вариант дублёнки будет хорошо смотреться с джинсами, а когда лучше подойдут брюки? Почему свитер — это всегда отличное решение и на какую обувь стоит обратить внимание?

Юлия Логвинова стилист, дизайнер, владелица бренда аксессуаров OKATAVA «Жители суровых северных краёв научились изготавливать дублёнки много веков назад. В наше время эта тёплая, практичная верхняя одежда остаётся актуальной для мужчин и женщин. Как же выбрать трендовую модель дублёнки и составить с ней стильный образ? Разбираемся во всех моментах по порядку».

Модные модели и цвета

«Авиаторы» (байкерская) и «пилоты» – наиболее популярные фасоны дублёнок. Они не выходят из моды уже много лет и ещё долго будут оставаться актуальными. Если вы хотите практичную, стильную верхнюю одежду, к ним точно стоит присмотреться.

Классика – всегда беспроигрышный вариант. При этом каждый сезон мода меняет актуальные модели, добавляет различные современные варианты и интерпретации. Это позволяет нам не заскучать и расширяет горизонты гардеробных возможностей.

Дублёнка Ogmando, 21 999 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

Мужчинам, которые одеваются в спортивном стиле, подойдут дублёнки-бомберы на молнии. Они бывают с капюшоном или без него. Тем, кто предпочитает строгий стиль, можно выбрать двубортную дублёнку. Она хорошо сочетается с деловыми костюмами. Любителям классики с хорошей фигурой подойдут приталенные изделия.

Стоит помнить, что дизайнеры регулярно предлагают нам что-то новое: интересные аксессуары, воротники, капюшоны. Конечно, присмотреться к самым свежим трендам можно. Однако если вы купите ультрамодную дублёнку, то носить её сможете всего пару сезонов. Обычно такая вещь быстро теряет свою актуальность, в отличие от проверенных временем моделей.

Дублёнка из овчины «Снежная королева», 55 050 руб. / snowqueen Фото: snowqueen

Что касается цветовой палитры, то и здесь в моде остаются лаконичность и минимализм. Яркие цвета раздражают глаз и могут быстро надоесть. Рекомендуется обратить внимание на классику.

Светлые оттенки, коричневые, рыжеватые, бронзовые и чёрные сочетаются практически с любой одеждой, обувью и аксессуарами. Ещё один базовый цвет, к которому стоит присмотреться – хаки в тёмном исполнении. Серые дублёнки могут подойти мужчине с холодной внешностью, предпочитающему голубые и белые оттенки.

Модные дома создают разнообразную палитру. Некоторые люди стараются оставаться всегда в тренде. Однако у дублёнок натуральных, классических, благородных оттенков есть два важных преимущества. Они всегда выглядят дороже и отлично комбинируются с любой одеждой.

С чем носить дублёнку мужчине?

С тем, как выбрать дублёнку, разобрались. Теперь важно понять, как её носить и сочетать с другими элементами гардероба в холодное время года.

Джинсы как базовая вещь идеально гармонируют с любой верхней одеждой. Особенно хорошо с ними смотрятся дублёнки длиной до середины бедра. Они не сковывают движения и придают такому образу свободу. Со строгими брюками стоит надевать куртку классического кроя.

Дублёнка с воротником из экомеха Befree, 7990 руб. Фото: Befree

Для верха лучше выбирать свитера. Дублёнка отлично дополняется одеждой из натуральных, тёплых материалов. Например, замша, вельвет, шерсть и кашемир. Самое главное здесь – соблюдать стилистику, создать правильную цветовую комбинацию. Если в вашем гардеробе преимущественно базовые оттенки, тогда все элементы будут гармонировать между собой.

Дублёнка из искусственной кожи Zarina, 4999 руб. Фото: Zarina

Также важно придерживаться сочетания тканей (плотность, фактура). Надевать с дублёнкой несезонные вещи нельзя. Летние брюки и рубашки, одежду из тонкой синтетической ткани невозможно стильно комбинировать с зимней верхней одеждой. Такой образ будет выглядеть нелепо.

Как подобрать аксессуары и обувь?

Самые логичные аксессуары к зимней верхней одежде – это шапка, шарф, перчатки или варежки. Их необходимо подбирать с учётом вашего индивидуального стиля и самовыражения.

К примеру, если у вас классическая дублёнка тёплого медового оттенка, к ней не подойдёт синяя спортивная шапка. Со строгой верхней одеждой отлично сочетаются кожаные перчатки, папка для ноутбука или документов. Их можно выбирать как классического вида, так и персонализировать особенными надписями. Кастомизация сейчас набирает всё большую популярность. Этот тренд точно останется с нами на несколько ближайших лет.

Дублёнка мужская MAZIKA WEAR, 25 999 руб. / fursk Фото: fursk

Для любителей спортивного стиля хорошая новость — у вас большой выбор для креатива. Дублёнку можно дополнить стильным рюкзаком. Также вам подойдут яркие, акцентные шапки, шарфы, перчатки или необычные варежки.

При подборе обуви также важно исходить из вашего стиля и цветов одежды. К классической дублёнке подойдут кожаные ботинки на шнуровке, замшевые челси, дерби и дезерты. Бомберы отлично смотрятся с зимними кроссовками из тёплой, плотной ткани. Ковбойская модель сочетается с высокими сапогами.

Удлинённая дублёнка My-Jacket, 87 000 руб. Фото: My-Jacket

Если куртка на молнии или с металлической фурнитурой, то и эти элементы будут гармонично смотреться на обуви. Этот же совет относится к отделке из меха.

Вся одежда должна быть удобной, комфортной и дополнять друг друга. Это самое главное правило в подборе образа. Экспериментируйте с различными акцентами, деталями и вариантами. Подчеркнуть свою индивидуальность можно с помощью креативных аксессуаров, текстуры и различных цветов. Помните, что уникальный стиль отражает ваши настроение, характер и увлечения.

Рекомендации по уходу за дублёнкой

Секрет долговечности верхней одежды кроется в том, как вы о ней заботитесь. Правила ухода за вещами из кожи и меха во многом схожи: на них нельзя наносить парфюм. Ни в коем случае не брызгайте на дублёнку из натурального материала даже любимые духи. Исключите любое мимолётное соприкосновение кожаной и меховой одежды со спиртосодержащими растворами и растворителями. Пятна от них останутся навсегда.

Дублёнка классическая двубортная GRAFINIA, 74 875 руб. Фото: GRAFINIA

Рекомендуется также приобрести каучуковую щётку. Она станет надёжным помощником в борьбе с загрязнениями. Осматривайте и чистите зимнюю мужскую дублёнку сразу после прихода домой. От свежих пятен можно быстро избавиться. Для удаления небольших загрязнений также можно использовать ластик. Выбирайте его исключительно белого цвета и тот, что не крошится.

Мужские дублёнки из натуральной кожи не предназначены для прогулок под дождём или мокрым снегом. В снегопад их можно надевать лишь при минусовой температуре. Также не рекомендуется носить вещи из кожи и меха при постоянном ярком солнце. Они быстро потеряют цвет и станут блёклыми.

После носки обязательно сдайте изделие в химчистку. В тёплое время года вещи из кожи и меха нужно хранить чистыми, в тканевых чехлах. Выбирайте сухое, проветриваемое место и берегите от моли. Если правильно ухаживать за дублёнкой и вовремя удалять свежие пятна, вы спокойно проходите в ней не один сезон. Удачной вам покупки и стильной зимы!