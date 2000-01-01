Кажется, эта девушка знает всё об идеальном балансе
При переходе из асаны в асану не дрогнул ни один мускул!
@natalia_aurora
@natalia_aurora
Кажется, эта девушка знает всё об идеальном балансе
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