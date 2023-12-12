Почему вы так мало зарабатываете? 5 способов пробить свой финансовый потолок

Анастасия Корнеева психолог онлайн-платформы Грань.РФ «Выражение «финансовый потолок» обозначает ситуацию, когда человек не может начать зарабатывать больше определённой суммы. Словно он застрял на одной планке, упёрся в невидимую преграду. С точки зрения психотерапии всё вполне объяснимо, хоть и не так просто».

К сожалению, на сегодняшний день существует масса псевдопсихологов, которые предлагают за деньги пробить финансовый потолок. И все как один объясняют его наличие энергетикой и прочей антинаучной терминологией. На самом деле ничего загадочного тут нет. Классическая доказательная психология способна разобраться в этом вопросе.

Какие факторы влияют на формирование финансового потолка?

В первую очередь это вторичные выгоды. Они не позволяют преодолеть свой потолок, так как не осознаются человеком. Дело в том, что большие деньги – это не только повод для радости, но ещё и много поводов для тревоги.

Где их хранить? На что тратить? Как защитить и сберечь? Как новый уровень заработка скажется на отношениях? Нужно ли менять образ жизни под новый статус? Будет ли мне комфортно в новом кругу общения? Вдруг мне будут завидовать или попытаются украсть? Все эти вопросы мучат человека. Психика буквально в панике. И в обход сознания она стремится защитить хозяина от такого шквала переживаний.

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Также частой причиной данной проблемы служит отсутствие нужных навыков и достаточного уровня финансовой грамотности. Человек банально не знает, каким способом можно увеличить свой доход. Не видит варианты, не умеет оптимизировать своё время и трудозатраты.

Или не научился, чтобы заработок в его сфере был стабилен. Поэтому «то густо, то пусто». Если появляются деньги, то они тут же ускользают. Никак не закрываются кредиты и другие долги.

Эти проблемы – следствие незнания, ведь финансовой грамотности не учат в школе. Выход – изучать вопрос самостоятельно.

Третьим фактором служат интроекты. Это такие представления о мире и жизни в целом, которые мы в детстве усваиваем от родителей (или других значимых взрослых). Причём данные суждения воспринимаем без должной критики. Вследствие чего искренне считаем их своими собственными.

Зачастую только в процессе психотерапии или самоанализа человек способен осознать, что эта мысль была не его авторства, а кем-то подкинута. Как итог – принята за свою.

Финансы и ограничивающие убеждения

Какие ограничивающие убеждения могут быть причиной финансового потолка?

1. Деньги портят человека. Если с детства привить мысль, что богатый человек – злой, жадный, эгоистичный, нечестный, то не стоит удивляться, если ребёнок во взрослом возрасте будет избегать звания «обеспеченного». Никто не хочет быть негативным персонажем, образ которого так сильно не одобряли близкие.

2. Чтобы много заработать, нужно долго и очень тяжело пахать. Но лезть из кожи вон никто не хочет. Ведь, в конце концов, есть ещё другие прелести в жизни. Это семья, друзья, отдых, отношения… И если ради весомых цифр на счёте необходимо от чего-то отказаться, то стоит ли оно того?

Во взрослой жизни мы видим реальность. И она противоречит исходной мысли: трудяги впахивают за копейки. На самом деле большие деньги люди делают по щелчку пальцев.

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3. Не в деньгах счастье. Это идея о том, что стыдно хотеть и любить деньги. Высокодуховные и нравственные люди имеют другие приоритеты. Истинная добродетель – в скромности и умеренности. Из-за этого неправомерного заблуждения человек запрещает себе самому стремиться к столь приземлённым материям, как финансовый рост.

И зря, ведь в действительности наличие средств и процветание в финансовом плане лишь облегчают личностный рост и способствуют ему. Не стоит стыдиться того, что характерно для каждого.

4. Большие деньги – большие проблемы. Если средства появляются, то стоит срочно их потратить, а то сами «уйдут». В этой установке ощущается боль тех, кто столкнулся с дефолтом. Или тех, кто копил, откладывал, но его обокрали.

Такой опыт может быть травматическим, поэтому очень хочется в будущем уберечь себя и своих детей от его повторения. Как итог – финансы нужно быстрее тратить, чтобы не ускользнули.

Как же пробить свой потолок?

Важно помнить, что вообще деньги в психологии – всегда не про деньги. Это про власть, контроль, ценности, страхи, отношения, семейные традиции и многое другое. Чтобы реально «пробить финансовый потолок», стоит пройти курс психотерапии, поработать со специалистом со своими убеждениями и паттернами.

Также можно начать с обыкновенной финансовой грамотности. Это поможет исключить отсутствие навыка обращения с деньгами из списка причин. Главное – не впадать в иллюзию, что финансовый потолок – некое проклятье, судьба или последствие свиста в квартире. Все ограничения – исключительно внутри нас. У каждого есть шанс обнаружить их и при желании исправить.

Наталья Митюшина спортивный психолог «Финансовый потолок — смесь ограничивающих убеждений, комплексов, глубинных психологических установок и родовых программ. С этим можно работать».

Есть несколько способов, которые могут помочь пробить финансовый потолок и изменить свою жизнь к лучшему.

Ставьте цели, для которых нужно больше финансовых инвестиций. Они должны быть реальными, достижимыми и измеримыми. Если жизненные обстоятельства «припирают» человека, то он автоматически сделает всё, чтобы это получить. Главное – понять истинную значимость поставленных задач для себя.

Найдите пример для подражания. Это может быть даже кто-то из знакомых. Начните больше общаться с успешными людьми, заряжаясь энтузиазмом. Получайте ценную информацию и знания о том, как этот человек добился нужных высот, как он мыслит и чем живёт. Основное в достижении цели – это правильный настрой. Именно он и способ мышления – то, что вас должно интересовать в другом.

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Не останавливайтесь на достигнутом. Если у вас неплохая работа, можно проверять себя на собеседованиях на новую топовую должность. Хитросплетения судьбы часто бывают крайне неожиданными, и счастье может свалиться на голову. Даже если эти интервью не увенчаются успехом, вы получите заряд правильного настроя и опыт.

Начните вести здоровый активный образ жизни. Попробуйте выстроить расписание на неделю, внедрив туда занятия спортом, чтение рабочего материала про большие деньги и посещение мероприятий, где бывают успешные люди.

Структурируйте свои цели. Напишите задачу и придумайте 10-15 вопросов к ней. Попробуйте описать её с разных сторон, понять все составляющие. Чем подробнее вы разложите, тем чётче и понятнее вам станет дорожная карта для достижения результата.

Проанализируйте, какой процент зависит от вас, а сколько – от других. Какие качества вам нужны развить или просто начать использовать? Как ваша жизнь изменится, если вы добьётесь успеха? Какие плюсы, а какие минусы будут в процессе и в результате?