«Загадала на Новый год, что хочу пробежать марафон!»: личный опыт визуализации желаний

Александра Хорват эксперт в сфере PR и управления репутацией «Для меня Новый год — это время путешествий. Когда я была маленькая, то каникулы проводила с бабушкой и дедушкой. Они наряжали ёлку, и мы втроём праздновали этот день: ждали вместе, когда Дед Мороз придёт и подарит нам самые желанные подарки. Правда, никогда мне не удавалось его дождаться. Поэтому, когда стала старше, стала сама исполнять свои желания».

Всё началось с того, что нашла для себя новую традицию — встречать Новый год вдали от дома. Сверяя полночь по часам мобильного телефона, я отмечала два праздника (по-местному и по московскому времени) в Египте, затем в Таиланде и во Вьетнаме.

В последнем месте было забавное приключение потому, что я оказалась на острове, где жили только местные, из отелей был какой-то сетевой рехаб и бунгало с путешественниками. В новогоднюю ночь каталась по местности в поисках еды. Нашла забегаловку для местных и впервые попробовала лягушатину.

Фото: из личного архива Александры Хорват

Последние годы открываю для себя новогоднюю Россию. Мы с мужем встречали его на берегу Чёрного моря в Сочи, наблюдая за салютом. Отличная была погода: +12 и зелёные пальмы. Там-то я и загадала желание: пробежать марафон 42 км. Мой максимум был 21 км. В запасе было несколько медалей с полумарафона.

И вот: салют новогодний, мы стоим с мужем в обнимку на берегу моря, и я говорю ему спонтанно: «Знаешь, я хочу в этом году пробежать марафон!» Вообще, предпосылок не было — я тренировалась, но в спокойном для себя режиме: 15-20 км в неделю. И получилось: сказала — забыла.

Фото: из личного архива Александры Хорват

Спустя три месяца вижу анонс в беговой группе: готовим к Московскому марафону. Прихожу домой и говорю мужу: это судьба. Желание очень хочет, чтобы я его реализовала. Записалась в школу и полгода готовилась с тренером.

Пробежала Московский марафон в 2018 году. После этого были старты-половинки. В прошлом году открыла для себя трейл и делала специальный беговой благотворительный сбор — ко Всемирному дню борьбы с инсультом. В 2024 планирую повторить марафонский забег.

В этом году Новый год мы с мужем встретим в поезде на пути в Екатеринбург. Впереди ещё много непосещённых городов, а значит, много приключений. Но главное – это не то, где ты встречаешь Новый год, а с кем!

Фото: из личного архива Александры Хорват

Мнение психолога

Анастасия Решетникова психолог-игропрактик, приглашённый спикер НИУ ВШЭ, основатель Школы игропрактики «Визуализация цели и вправду помогает в достижении желаемых результатов».

Секрет в том, что она способствует чёткому определению того, что именно вы хотите достичь. Когда ясно представляете себе свою цель, это помогает сфокусироваться и сосредоточить усилия на нужных действиях для её достижения.

К тому же визуализация создаёт чувство реальности вашей цели, что может усилить мотивацию. Когда вы видите себя уже достигшим желаемого результата, это убеждает вас в том, что это возможно, и стимулирует к действию.

В данной истории героиня хотела пробежать марафон, поэтому сконцентрировалась на цели и начала активно тренироваться, сохраняя позитивный настрой. И результат не заставил себя ждать! Визуализация помогла ей сохранить концентрацию на цели даже в моменты сложностей и сомнений.