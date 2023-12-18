Откуда эта апатия и что с ней делать?

Как взяться за дело, когда ужасно лень: 5 простых шагов от психолога

Екатерина Слета психолог, КПТ- и АСТ-терапевт, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» «Мы часто говорим о себе, что ленивы. Так, будто речь про болезнь, а не порок. Но с точки зрения психологии она не является ни тем, ни другим. Лень — это нежелание заниматься какими-либо делами, иногда доходящее до полной апатии. Почему так бывает и как с этим работать?».

Почему вам лень?

1. Перфекционизм

Он часто рождает лень (или прокрастинацию — на языке психологов). Перфекционисты имеют жёсткие стандарты и стремятся доводить дела до идеала.

Эти люди самокритичны, нетерпимы к своим и часто к чужим ошибкам. Нереалистичные стандарты создают сильное напряжение, человек боится ошибиться и поэтому предпочитает откладывать или не делать вообще.

2. Несовпадение ценностей или принципов

Здесь задача по работе откладывается не потому, что человек ленив. Просто в глубине души он считает это дело нечестным, бессмысленным или глупым.

Фото: Lifemoment / istockphoto.com

3. Действия «из-под палки»

На давление здоровая психика реагирует сопротивлением. Ходить в фитнес-зал регулярно не получится, если заставлять себя, обзывая и упрекая.

4. Биологические причины

Например, распространено убеждение о том, что полные люди таковы просто потому, что им лень худеть. Надо понимать, что мозг устроен так, чтобы всячески препятствовать ограничениям в еде, потому что от неё зависит жизнь человека. Это эволюционный механизм. Им не «просто лень». У этого есть причины.

Также при депрессии человек может чувствовать значительный упадок энергии. Это связано с изменениями в мозге, но точно не объясняется простой ленью.

Итак, с причинами все понятно. А как бороться с ленью и прокрастинацией?

Представьте себе, что ваш близкий человек говорит: «Всё должно быть идеально. Если я ошибусь, я полный неудачник».

Скорее всего, вы скажете, что он слишком к себе строг. Люди совершают ошибки, и это не делает их неудачниками. Речь про опыт, на котором учится любой здоровый мозг.

Самое важное, что нужно сделать — это сказать подобные слова самому себе. Проявить внимание и сострадание. Снизьте планку. Замечайте и благодарите себя за то, что вы уже сделали.

Но что же всё-таки делать, если решить задачу нужно, а вам лень? Вот несколько практических советов.

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Что делать, когда лень? 5 шагов

1. Избавьтесь от правил прокрастинации

Такие правила — это то, как мы себе объясняем своё «неделание». Например, чтобы что-то сделать, должен быть порядок на рабочем столе; мне нужно иметь достаточный уровень мотивации; нельзя начинать дело голодным и т. д.

Попробуйте не следовать им, а просто делать!

2. Чётко формулируйте задачу и дробите её

Если всё ещё непонятно, с чего начинать — дробите сильнее. Задача «разобраться со здоровьем» туманна и вызывает тревогу. Задача «открыть сайт клиники, выбрать доктора, записаться на понедельник» тоже не из приятных, но в ней хотя бы понятно, что нужно делать.

3. «Ешьте лягушек» с утра

«Лягушки» — это даже не сложные, а скорее неприятные дела, которыми заниматься очень не хочется. Они «висят над душой» и постоянно откладываются. Планируйте такие вещи на утро, потому что к вечеру наступит истощение. Начать будет гораздо сложнее.

Фото: zGel / istockphoto.com

4. Поощряйте себя за выполненную работу

Не вознаграждайте себя за избегание. Действуйте по формуле: поработал — отдохнул. Это позволит умело использовать механизмы научения. Мы подкрепляем себя за сделанную работу, а не за избегание.

5. Используйте таймер

Поставьте таймер на 25 минут; работайте, стараясь не отвлекаться. Сделайте короткий перерыв 3-5 минут. Поставьте следующий таймер на 25 минут. После каждого четвёртого таймера сделайте длинный перерыв 15-30 минут.

Возможно, это не просто лень

Пожалуйста, позаботьтесь о себе, если вы замечаете, что:

вам тяжело делать рутинные дела. Например чистить зубы, принимать душ, или даже просто встать с кровати;

большую часть времени вам очень грустно, вы часто плачете;

вам кажется, что вы ни на что не способны и у вас ничего не получится;

вы плохо спите, рано просыпаетесь и не можете заснуть;

вы рассеяны, вам сложно сконцентрироваться.

Эти признаки могут говорить о депрессии, и здесь просто «собраться и перестать лениться» не получится. Врач-психиатр или психотерапевт поможет подобрать лечение и психотерапию.