Есть ли у вас настоящие друзья и как их завести? 6 признаков и подробная стратегия

«Не имей сто рублей, а имей сто друзей», «Друзья познаются в беде», «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Все мы слышали эти поговорки и, кажется, точно знаем, о чём идёт речь. Кто такой друг? Разумеется — это тот, кто в «беде не бросит и лишнего не спросит». Но так ли всё просто? Давайте разбираться вместе с экспертом.

Мария Ершова психолог, преподаватель мастерства психологического консультирования в онлайн-школе «Психодемия» «В суете современной жизни, когда технологии и социальные сети играют ключевую роль в общении, тема дружбы остаётся важной и неотъемлемой частью нашего бытия.



Это весомый аспект, оказывающий значительное влияние на наше благополучие и эмоциональное состояние. Речь про взаимное эмоциональное и социальное соединение, способное преобразить наши дни и сделать их более насыщенными.



Но, что же такое дружба? Почему у одних она есть, а у других нет?»



Аристотель, чьи идеи простираются сквозь века, считал дружбу необходимым элементом счастливой и полноценной жизни. Его взгляды о дружбе как о «единстве душ» и «одной душе, обитающей в двух телах» оставили непередаваемое влияние на понимание этого явления.

Эрих Фромм, психоаналитик и социолог, предложил собственную перспективу, говоря о дружбе как о пути к индивидуальной и коллективной гармонии. Его работы раскрывают тесную связь между внутренней гармонией личности и возможностью строить настоящие, глубокие отношения с окружающими.

Карл Роджерс, знаменитый психотерапевт, расширил наше понимание дружбы, сфокусировав внимание на её роли в самопознании и личностном росте. Он предложил идею, что открытость, эмпатия и условная положительная регардность являются основными элементами, способствующими развитию долговременных, сбалансированных взаимоотношений.

Предлагаю разобраться, что же такое дружба, исследуя её философские, психологические и социологические измерения. Мы откроем тайны прочных уз, которые соединяют людей, и углубимся в тонкости искусства быть другом в современном обществе.

Фото: PeopleImages / istockphoto.com

Что такое дружба?

Дружба — это не просто поверхностный контакт между людьми. Это отношения, основанные на взаимном доверии, глубоком понимании друг друга, способности к совместной деятельности и готовности разделять радости и трудности.

Психологи подчёркивают, что дружба способствует развитию нашего личностного потенциала и обеспечивает эмоциональную поддержку в трудные моменты.

Как отличить дружбу от других видов общения и что является значимым в дружбе двух людей? Давайте разбираться.

1. Взаимопонимание и эмпатия

Дружба начинается с тонкого взаимопонимания и эмпатии. Способность слушать и воспринимать чувства и мысли другого человека создаёт особую связь, которая исключительна для дружбы. В этих моментах понимания зарождаются особые взаимоотношения, стойкие ко времени и переменам.

2. Верность и доверие

Дружба укрепляется на основе верности и доверия. Когда вы знаете, что ваш друг рядом в радости и горе и что ваша тайна — это не просто слово, а священная часть вашей связи, вы понимаете, что нашли настоящего друга.

3. Совместные интересы и уважение

Общие интересы и уважение к индивидуальности друг друга создают прочную основу для дружбы. Это не только обмен опытом и идеями, но и уважение к тому, что делает каждого уникальным. Дружба процветает в атмосфере взаимного восхищения и понимания.

4. Поддержка в трудные моменты

Настоящая дружба проявляется в трудные времена, когда жизнь ставит перед нами вызовы. Именно в такие моменты настоящие друзья приходят на помощь, готовые нас поддержать.

5. Способность разрешать конфликты

Конфликты неизбежны, но именно способность разрешать их с сохранением дружбы делает её долгосрочной и крепкой. Обсуждение разногласий с уважением и пониманием становится залогом того, что дружба пройдёт через любые испытания.

6. Взаимные рост и развитие

Дружба — это не только стабильность, но и совместное движение вперёд. Взаимная поддержка в целях, мечтах и стремлениях помогает обоим расти и развиваться.

Фото: helivideo / istockphoto.com

Что о дружбе говорит наука?

В современном контексте описанные выше взгляды становятся фундаментом для понимания дружбы как сложного явления, насыщенного этическими, эмоциональными и социальными аспектами. А что же думают на эту тему учёные умы?

1. Сьюзен Пинкер и социальные взаимоотношения

Сьюзен Пинкер, знаменитый психолог и автор книги «Как работает разум», подчёркивает социальный характер дружбы. Она рассматривает её как часть широкого спектра социальных отношений, необходимых для нашего эмоционального благополучия. Взаимодействия с друзьями, по мнению Пинкер, формируют наше восприятие мира и самих себя.

2. Дэвид Майерс и психология дружбы

Известный американский психолог Дэвид Майерс в своих исследованиях выделяет роль дружбы в психологическом благополучии. Он подчёркивает, что дружба способствует уменьшению стресса, улучшению настроения и поддержанию ментального здоровья. В контексте психологии дружбы Майерс выделяет её как важный фактор нашего психологического равновесия.

3. Джордж Симмель и философия близости

Философ Джордж Симмель, изучавший социальные взаимодействия, предложил уникальную философию близости в дружбе. Он рассматривал её как пространство, где мы можем быть собой, освобождаясь от социальных ролей и ожиданий. В его трудах дружба становится интимной зоной, где формируется наше истинное «Я».

Исследования этих учёных углубляют наше понимание дружбы, позволяя взглянуть на неё с разных сторон — от социального взаимодействия до внутреннего психологического состояния. Дружба — это не только соприкосновение душ, но и «ткань общества», фундаментальная часть нашего существования, которая остаётся вечной в многомерности времени.

Таким образом, дружба представляет собой сложный социальный конструкт, основанный на взаимодействии нескольких ключевых аспектов. При этом аспекты дружбы формируются с разных временных точек. Рассмотрим различные виды дружбы.

Детская дружба

Она является первым опытом социальных связей и играет ключевую роль в развитии ребёнка. Именно в детстве заложены основы взаимопонимания и толерантности, которые будут актуальны во взрослой жизни.

Психологи, такие как Лев Выготский и Жак Пиаже, подчёркивают, что детская дружба является неотъемлемой частью социального развития ребёнка. Она формирует основу для успешных межличностных отношений в будущем.

Фото: miodrag ignjatovic / istockphoto.com

На чём стоит детская дружба?

Взаимная игра и радость. Дети вступают в дружбу через игру — основной механизм взаимодействия на ранних этапах. Она может быть простой, но предполагает радость от общения. Например, в парке два четырехлётних ребёнка обнаруживают общий интерес к мячу и, смеясь и играя, параллельно начинают общаться и привязываться друг к другу. Разделяемые приключения и эмоции. Детская дружба возникает из общих приключений и переживаний. Когда малыши вместе исследуют загадочный уголок детской площадки, их взаимное волнение и радость создают прочную связь. Взаимопомощь и поддержка. Дружба между детьми часто проявляется в моментах взаимопомощи. Например, если один ограничен в выборе игрушек, другой часто без раздумий делится своими, показывая пример взаимопомощи. Безусловное принятие. Дети принимают друг друга такими, какие они есть. На примере дружбы между детьми видно, что в их мире нет места предвзятости или критики. Они дружат просто потому, что это нравится им. Развитие социальных навыков. Детская дружба играет важную роль в формировании социальных навыков. Взаимодействие с другими детьми обучает коммуникации, конфликтному разрешению и способности работать в коллективе.

Школьная дружба

Она может стать фундаментом для долгосрочных отношений. Этот тип дружбы часто завязан на общих интересах и увлечениях, а также на учёбе и поддержке друг друга в её процессе.

В соответствии с теорией социального научения Альберта Бандуры, дружба в школе играет важную роль. Взаимодействие с друзьями влияет на формирование норм и ценностей, а также на развитие социальных навыков. Эта социальная адаптация, основанная на взаимодействии с окружающими, влияет на личностную конструкцию подростка, определяя его отношение к миру и себе.

Более того, Лев Выготский подчёркивал важность общения и социальной поддержки в процессе обучения. Школьные друзья становятся партнёрами не только по учёбе, но и на пути самопознания и саморазвития.

На чём стоит школьная дружба?

Общие увлечения и интересы. Школьные друзья часто объединяются общими увлечениями, будь то любовь к музыке, спорту или литературе. Совместное преодоление трудностей. Общие сложности в учёбе или личной жизни могут укрепить связь между друзьями. Взаимная поддержка. Школьные друзья часто становятся опорой друг для друга в периоды стресса и неопределённости. Психолог Джон Боулби подчёркивал, что человек, получивший поддержку в детстве, более устойчив к стрессу взрослой жизни.

Фото: Bojan89 / istockphoto.com

Профессиональная дружба

На рабочем месте формируются профессиональные дружеские связи, которые часто влияют на трудовую эффективность. Совместный труд создаёт общие цели и интересы. Это способствует более тесной коммуникации, совместной деятельности и решению сложных задач.

Поддержка и взаимопонимание, присущие этому виду отношений, описаны в исследованиях Дэниела Гоулдмана, известного своей работой в области эмоционального интеллекта.

Профессиональные друзья не только способствуют эмоциональной стабильности, они могут стать ценными союзниками на пути достижения карьерных целей.

На чём стоит профессиональная дружба?

Взаимная поддержка и мотивация. В мире бизнеса профессиональные друзья становятся надёжными союзниками в достижении карьерных целей. Обмен знаниями и опытом. Профессиональные друзья не только делятся успехами, но и обмениваются ценными знаниями и опытом. Эта черта особенно важна в быстро меняющемся бизнес-мире. Создание позитивного организационного климата. Профессиональная дружба способствует формированию положительного организационного климата. Коллектив, где царят взаимопонимание и доверие, более эффективен и продуктивен. Развитие карьерных возможностей. Профессиональные друзья могут стать ключевым звеном в расширении сети контактов и открытии новых возможностей.

Фото: nd3000 / istockphoto.com

Дружба взрослых

Взрослая дружба часто основана на общности ценностей, жизненного опыта и взаимопонимании. В этом случае человек становится тем, кто поддерживает нас в периоды личных и профессиональных изменений. Эта идея находит подтверждение в концепции транзитивности, предложенной Урбаном Линдсли. Он считает, что дружба — это не только источник эмоциональной опоры, но и плацебо, снижающее стресс и повышающее уровень удовлетворения жизнью.

Психология взаимоотношений Джона Готтмана также подчёркивает роль дружбы в устойчивых отношениях. Она велика. Взрослые, будучи друзьями, разделяют не только радости, но и эффективно справляются с конфликтами. Это способствует укреплению связей и созданию гармоничных отношений.

На чём стоит взрослая дружба?

Сплетение жизненных путей. Взрослые друзья часто переживают вместе важные моменты жизни. Это укрепляет их связь, делая более устойчивыми к переменам. Глубокое взаимопонимание. С годами взрослые друзья приобретают уникальное взаимопонимание, которое несравнимо с другими формами близости. Они могут почти мгновенно распознать эмоциональное состояние друг друга, что становится основой для взаимной поддержки и понимания. Совместное созревание. Взрослые друзья совместно проходят через этапы зрелости, что обогащает их взгляды на мир. Тёплые встречи и традиции. Взрослые друзья, несмотря на загруженные расписания, уделяют особое внимание встречам и общим традициям. Например, всегда вместе встречают Новый год, что становится символом их стойкой дружбы.

Фото: dusanpetkovic / istockphoto.com

Как заводить друзей взрослому человеку?

В суете взрослой жизни, насыщенной работой, семейными обязанностями и повседневными заботами, заводить новые знакомства не так просто. Но это искусство можно освоить в любом возрасте. Давайте рассмотрим стратегии и подходы к расширению круга общения.

Открытость для нового. Открытость и готовность к знакомствам – ключевой момент. Взгляните на свой круг общения с другой стороны. Будьте готовы к встречам, которые могут добавить разнообразие в вашу жизнь. Участие в событиях. Включитесь в местные события и клубы по интересам. Это может быть местный книжный клуб, группа по интересам в искусстве или даже спортзал. Люди, собравшиеся вокруг общего интереса, часто создают тёплую атмосферу для общения. Активное использование социальных сетей. Современные технологии предоставляют широкие возможности для знакомств. Присоединитесь к местным группам в социальных сетях, задвайте вопросы, участвуйте в дискуссиях. Посещайте мероприятия, организованные через онлайн-платформы. Проявление инициативы. Не бойтесь проявлять инициативу в знакомстве с новыми людьми. Пригласите коллег на обед, предложите провести выходные вместе или создайте группу для совместных занятий. Простые предложения могут стать началом отличной дружбы. Волонтёрство. Участие в волонтёрских проектах — это не только благородное дело, но и отличная возможность встретить единомышленников. Совместная работа в команде для достижения общей цели может стать основой для стойких дружеских связей. Участие в образовательных проектах. Регистрация на курсах и семинарах может быть не только полезной для личного развития, но и предоставит возможность встретить новых людей. Образовательная среда часто способствует обмену идеями и созданию долгосрочных связей.

Что тут самое важное? Понять — там, где есть открытость, активность и готовность к новым знакомствам, появятся и друзья. Не стесняйтесь проявлять инициативу. Если до сих пор вам казалось, что взрослым поздно заводить друзей, вы ошибались. Дружбе есть место в жизни каждого человека. Любого возраста.