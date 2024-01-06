Как тренировался Брюс Ли? 10 упражнений легендарного бойца — разбор эксперта

Выяснили, сможет ли обычный человек заниматься так же, как звезда кунг-фу.

Брюс Ли – звезда, ярко воссиявшая в 50-е годы XX века, но погасшая слишком рано. По самой популярной теории он умер от отёка мозга в 32 года, однако, несмотря на очень ранний уход, Маленький дракон оставил после себя огромное культурное наследие, которое живёт до сих пор.

Брюс Ли был кумиром целого поколения, он транслировал обществу образец здорового образа жизни, совершенство в боевых искусствах. Чтобы всегда оставаться на высоте, он постоянно тренировался. Сегодня вместе с тренером мы поговорим об одной из изнурительных тренировок мастера кунг-фу 1965 года.

Максим Ильгов мастер спорта по рукопашному бою, пауэрлифтер «Тренировочный режим Брюса Ли является одной из наиболее обсуждаемых тем в области фитнеса и марциальных искусств. Рассмотрим упражнения, входящие в его тренировочную программу, и оценим, насколько они доступны для обычного человека».

Как тренировался Брюс Ли?

Безупречное тело и сумасшедшие рекорды, не поддающиеся объяснению, многих заставляли и заставляют думать, что Брюс Ли – неуязвимый человек или не человек вовсе. А иначе как объяснить отжимания от пола на двух пальцах или способность поймать рисовое зёрнышко палочками для еды.

На самом деле все достижения легендарного бойца свидетельствуют о безусловном таланте к боевым искусствам и физическим нагрузкам, но не будем забывать, что талант без тренировок не разовьётся должным образом. Так что всё, чего достиг Брюс – это результат мощной работы над телом.

Фото: Stanley Bielecki Movie Collection/Getty Images

Список упражнений:

приседания: 3 подхода по 10 повторений – 43 кг;

французский жим: 4 подхода по 6 повторений – 29 кг;

сгибание на бицепс в положении лёжа: 4 подхода по 6 повторений – 16 кг;

отжимания: 3 подхода по 10 повторений;

«солнышко» с гантелями: 4 подхода – 7 кг;

обратное сгибание рук со штангой: 4 подхода по 6 повторений – 29 кг;

сгибание запястий: 4 подхода – 29 кг;

сгибание запястий: 4 подхода – 4,5 кг;

приседания: 5 подходов по 12 повторений – вес тела;

подъёмы на носки: 5 подходов по 20 повторений – вес тела.

Фото: Archive Photos/Getty Images

Может ли обычный человек выполнить такую тренировку?

Тренировка крайне разнообразная и задействует множество групп мышц. И, несмотря на то что по ней занимался столь известный боец и актёр, в ней есть несложные элементы, которые под силу каждому. Например, приседания и подъём на носки. И, конечно, отжимания – тоже базовое упражнение. А вот с другими элементами всё несколько сложнее.

Следующее упражнение – французский жим. Оно прорабатывает трицепсы и требует хорошей силы и контроля. На обычном человеке без должной спортивной подготовки подобное упражнение может сказаться пагубно. Самое главное – правильное движение рук, поэтому выбирайте вес с умом.

Максим Ильгов: «Что касается сгибания на бицепс в положении лёжа, то средний вес для такого упражнения для новичков составляет около 7-12 кг. 16 кг – это слишком много для начинающих, но если вы занимаетесь регулярно, то это будет вам под силу. Приседания с весом 43 кг – это, конечно, перебор. Для начинающих спортсменов средний вес для приседаний составляет около 50-60% от веса тела, выбирая гантели или другие утяжелители, ориентируйтесь на эти значения».

Фото: Michael Ochs Archives/Getty Images

Если вы возьмёте вес поменьше, чем Брюс Ли, то сможете осилить «cолнышко» с гантелями, да и сгибание запястий с тем же условием вам удастся выполнить. А вот обратное сгибание рук со штангой – это сложное упражнение, которое требует развитых бицепсов и предплечий, для новичков оно будет слишком сложным.

Максим Ильгов: «Для обычного человека без подготовки такая тренировка может быть крайне тяжёлой и даже рискованной, особенно если выполнять упражнения с теми же весами, что использовал Брюс Ли. Важно помнить, что Брюс Ли был профессиональным спортсменом с многолетним опытом и выдающимся уровнем физической подготовки».

Если подводить итог, то смысла в такой тренировке для обычного человека нет. Вы лишь навредите своему организму. По отдельности упражнения из этой тренировки могут быть полезны, но в таком большом количестве – точно нет. Перед началом любой тренировочной программы мы рекомендуем консультироваться с фитнес-инструктором и врачом, особенно если у вас есть заболевания или физические ограничения. Тренировочный план должен быть адаптирован к индивидуальному уровню физической подготовки и здоровью.