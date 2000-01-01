Это танец перед зеркалом или с собственной тенью? Не то и не другое!
На самом деле на видео сёстры-близнецы, которые синхронно повторяют движения друг за другом!
@thesullivan_twins
@thesullivan_twins
Это танец перед зеркалом или с собственной тенью? Не то и не другое!
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