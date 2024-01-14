Что посмотреть в Нижнем Новгороде этой зимой? 5 особенно атмосферных мест

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story «Нижний Новгород — отличное направление для тех, кто хочет очутиться в зимней сказке. Заснеженные башенки Кремля и причудливые многовековые здания напоминают то ли полотна русских живописцев, то ли замок из фильма о юных волшебниках. В этой подборке собрал пять атмосферных мест, которые стоит посмотреть зимой в Нижнем».

Нижегородский кремль

Кремль был заложен в XVI веке на живописном берегу в месте слияния двух рек – Волги и Оки. На протяжении веков крепость многократно подвергалась осадам противников, однако так и не была взята. Это единственный кремль страны, на территорию которого ни разу не ступала нога недруга.

Сегодня же ворота распахнуты для всех желающих прикоснуться к истории и культуре. Сейчас в кремле работают выставки, посвящённые городу, керамике и Нижегородскому ополчению 1612 года. Можно присоединиться к экскурсии или самостоятельно прогуляться по стенам и башням.

Кстати, рядом с Георгиевской башней начинается монументальная Чкаловская лестница, построенная в виде восьмёрки. С неё открывается великолепная панорама на слияние рек, а если спуститься вниз, то перед вами раскинется недавно обновлённая набережная. Советую посетить лестницу вечером – подсветка делает её невероятной.

Нижегородский кремль Фото: istockphoto.com / yulenochekk

Улица Большая Покровка

Эту пешеходную улицу называют «Нижегородским Арбатом», сердцем и душой города. Уже два с половиной века она считается главной в Нижнем. Растянувшись на два километра, она «нанизала» на себя множество достопримечательностей и исторических памятников. Гулять по ней рекомендую не торопясь, рассматривая статуи и фасады, заглядывая во дворики.

Начинайте маршрут от кремля и причудливого пряничного здания городской думы. Обратите внимание на Театр драмы, окружённый двумя уютными скверами, полюбуйтесь старинными доходными домами, загляните на экскурсию в один из музеев, прикупите сувениров, отдохните в кофейне. Завершение маршрута придётся на сквер имени Горького, в котором сейчас стоит главная новогодняя ёлка города.

Драматический театр Фото: istockphoto.com / yulenochekk

Государственный банк

Гуляя по Большой Покровке, вы непременно заметите облицованный белым камнем величественный зáмок с круглыми башнями, зелёной крышей и двустворчатыми дверьми с золотыми орлами. Это здание Государственного банка, выполненное в неорусском стиле. Оно было построено в начале прошлого века к 300-летию дома Романовых.

Сегодня посетить его можно бесплатно с экскурсией (однако требуются предварительная запись и паспорт). Внутри вас ждут парадная мраморная лестница, стены и потолки, расписанные по эскизам Ивана Билибина, а также экспозиции, посвящённые истории денег от периода существования древнерусских княжеств до сегодняшнего дня.

Государственный банк Фото: istockphoto.com / ShevchenkoAndrey

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы

Эта церковь по праву носит титул самой красивой в Нижнем Новгороде и напоминает причудливо расписанную шкатулку, таящую в себе множество сокровищ, легенд и удивительных историй. Она была построена на деньги графа Григория Строганова в 1719-м и закрыта Петром Первым через три года. По одной версии императора рассердило то, что лица святых на иконостасе были списаны со Строганова, по другой – то, что он увидел в церкви иконы, которые лично заказывал для Петропавловского собора в Петербурге.

Так или иначе, после смерти императора церковь вновь открыли для прихожан. Однако мистические, скандальные и даже детективные истории на этом не закончились. Например, в 2004 году из церкви похитили икону «Воскресение Христово» и продали её эстонскому коллекционеру за $ 150 тыс. Спустя время тот обнаружил её в каталоге похищенных произведений и возвратил на родину. В общем, эта церковь точно стоит того, чтобы посетить её с экскурсией.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы Фото: istockphoto.com / MariMarkina

Нижегородский государственный художественный музей

Если для вас путешествия неотделимы от созерцания прекрасного, то посетите этот музей (к слову, один из старейших в России). В нём выставлены картины Репина, Шишкина, Рериха, Брюллова и Левитана, признанные шедеврами живописи и редко покидающие стены нижегородского музея.

Сейчас он занимает три здания, центральным из которых считается Дом военного губернатора. Однако так было не всегда. За свою двухвековую историю художественный несколько раз переезжал и какое-то время располагался в Усадьбе Рукавишниковых – ещё одной достопримечательности города, обязательной к посещению.

Усадьба Рукавишниковых Фото: istockphoto.com / yulenochekk

Усадьба построена в 1875-1877 годах для семьи местного купца. Посетить её стоит ради того, чтобы насладиться роскошными замысловатыми интерьерами (напоминающими убранства петербургских дворцов), узнать историю города, окунуться в культуру и быт XIX века. Кроме того, в музее часто проходят концерты классической музыки.