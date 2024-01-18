Как получать деньги, не работая? Инструкция по созданию пассивного дохода от экспертов

Для многих людей в современном мире финансовая стабильность играет ключевую роль в планировании будущего. Без неё трудно представить покупку имущества, возможность обучения, поездки на отдых. Один из способов достичь заветной цели – пассивный доход. Давайте разбираться, что это такое.

Пассивный доход — денежный поток, который продолжает поступать вне зависимости от вашей занятости, возраста и состояния здоровья. Представьте ситуацию, когда деньги начинают работать на вас, а не наоборот. Это и есть пассивный доход.

Первым и, пожалуй, самым важным его преимуществом является достижение финансовой свободы и независимости. Он позволяет вам контролировать своё время и добиваться необходимых целей без привязки к определённому месту или роду деятельности.

Следующее преимущество – возможность заработка дополнительных денег без увеличения времени, потраченного на работу. Пассивные источники дохода продолжают поступать даже тогда, когда вы заняты другими делами или находитесь в отпуске.

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Зависимость от единственного источника заработка может быть рискованной идеей. Пассивный доход создаёт резерв, облегчающий жизнь в условиях колебаний экономики или личных проблем. Другими словами, когда деньги поступают с нескольких источников, вы более устойчивы к трудностям. Это действует как надёжная финансовая подушка, помогающая пережить стресс. Непредвиденные расходы и резкая потеря работы не так страшны, если у вас имеется стабильный поток пассивного дохода.

С понятием разобрались, теперь главный вопрос – откуда он может поступать? Виды пассивного дохода разнообразные: ценные бумаги, недвижимость, создание авторских произведений. Для каждого человека выбор зависит от личных целей, интересов и уровня потенциального риска.

Инвестирование в ценные бумаги

Говоря о ценных бумагах, сразу нужно выделить ключевое понятие – инвестиционный портфель. Его можно представить как сборник всех ваших вложений. Это похоже на рюкзак, в который вы складываете разные виды активов, располагающихся на фондовом рынке – акции, облигации, фонды, иногда даже драгоценные металлы. Цель создания инвестиционного портфеля – это не просто хранение ваших сбережений, а их приумножение.

Алла Алексеева финансовый эксперт, инвестор и предприниматель «Обычно самой главной и большой целью при пассивном инвестировании в ценные бумаги является создание капитала. Это стратегический подход, требующий вдумчивого планирования и терпения».



Важно понимать, что инвестирование в ценные бумаги может быть разделено на три основные категории: долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. Они зависят от временного горизонта и стратегии инвестора.

Цели инвестирования в ценные бумаги

При долгосрочной цели портфель закупается постепенно. В течение всей жизни в нём увеличиваются доли хороших ценных бумаг. Этот вид пассивного дохода идеален, когда человек копит деньги на образование ребёнку или будущую пенсию. Здесь инвесторам важно сосредоточиться на постепенном и последовательном накоплении активов, а не на краткосрочных колебаниях рынка.

Среднесрочные инвестиции подразумевают более агрессивный подход к риску. Эти стратегии пассивного дохода подходят для целей на ближайшие пять лет. Например, мужчина мечтает о своём автомобиле или копит средства на первоначальный взнос по ипотеке. Инвесторы, выбирающие этот вид пассивного дохода, часто ищут активы с более высоким потенциалом роста. Но они же несут более высокий риск. При среднесрочной цели нужно уметь точно устанавливать временные рамки и иметь чёткий план действий, чтобы добиться результатов.

Краткосрочное инвестирование чаще всего связано с более высокими рисками. Конечно, потенциал доходности также повышается. Инвесторы этой категории обычно занимаются активным трейдингом – покупкой и продажей ценных бумаг в короткие сроки.

Принцип прост: купить акции по низкой цене, а продать на её подъёме. При этом трейдинг требует досконального изучения рынка и понимания факторов, влияющих на стоимость бумаг. Инвесторы должны максимально оперативно реагировать на изменения, чтобы оптимизировать свои шансы на прибыль.

Ещё одна стратегия в краткосроке — это торговля с плечом. Человек берёт взаймы акции у брокера для продажи их по текущей цене. Но он ожидает падения их стоимости. Когда цена действительно снижается, инвестор покупает их обратно дешевле, возвращает брокеру и сохраняет разницу в качестве прибыли. Подобный подход также считается более рискованным. Если прогноз окажется неверным и цена акций поднимется, придётся покупать их по более высокой стоимости, чтобы вернуть брокеру. Это приведёт к убыткам.

Как выбрать стратегию инвестирования?

Выбор подходящей стратегии инвестирования требует тщательного рассмотрения ваших личных обстоятельств, включая готовность к риску и личную финансовую ситуацию. Также нужно учитывать, какую цель и какие сроки вы ставите перед собой.

Для долгосрочных целей, таких как пенсионные накопления или образование детей, рекомендуется консервативная стратегия. Это означает инвестирование в финансовые инструменты с низким уровнем риска. К ним относятся государственные облигации, индексные фонды или дивидендные акции. Консервативное инвестирование хорошо тем, что фокусируется на стабильном росте капитала, предлагая бóльшую безопасность и предсказуемость.

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Если у вас среднесрочные цели, такие как финансовые планы на два-пять лет, уместно выбрать более агрессивные стратегии. Они часто включают вложение в акции компаний с высоким потенциалом роста или в инвестиционные фонды. Среднесрочная стратегия связана с бóльшим риском. Однако и возможная доходность здесь выше, чем при консервативной.

Когда вы стремитесь получать доход ежемесячно, подойдёт трейдинг. То есть краткосрочная стратегия. Это активная торговля акциями, валютами или другими финансовыми инструментами. Цель – быстро получить прибыль. Однако трейдинг требует много времени, постоянного внимания к рынку, быстрого принятия решений и глубокого понимания рыночных тенденций. Новичку будет тяжело сразу встать на этот путь.

С чего начать, когда собираешься инвестировать?

Для получения пассивного дохода с ценных бумаг в первую очередь нужно открыть брокерский счёт или ИИС. Второй особенно хорош для тех, кто работает по найму. Он предлагает налоговые льготы и усиливает вашу инвестиционную стратегию. Это значит, что независимо от вашего дохода, вы будете получить налоговый вычет в 13%.

Важный момент: сейчас уже нельзя открыть ИИС типа А и Б. С 1 января 2024 года в России произошли изменения. Теперь у нас появился индивидуальный инвестиционный счёт нового типа – ИИС-3. В данный момент открыть его можно на пять лет.

Далее начните анализировать разные компании и изучать, как правильно диверсифицировать ваши инвестиции. Что значит «диверсификация»? Это вложение денег в разные виды активов. Например, в акции различных компаний, облигации и валюты. Если один вид инвестиций показывает плохие результаты, убытки могут быть компенсированы прибылью от других. Это защищает ваши финансы и снижает общий риск потерь.

В Сети распространяется много информации, и инвестирование может показаться сложным занятием. По этой причине некоторые люди даже не начинают что-либо делать. Однако многие брокеры предлагают обучающие уроки, которые помогут разобраться с трудностями. Это хороший способ начать и понять основы для получения пассивного дохода. Можно читать годами информацию и не начинать свой путь. Но знания приходят лишь на практике. Пока вы руками не начнёте вкладывать первые небольшие суммы, к сожалению, ничего не выйдет.

Успех в инвестировании также во многом зависит от способности сохранять хладнокровие даже в стрессовых ситуациях. Эмоции, паника, необдуманные продажи активов, временно сниженные в цене, приводят к убыткам. Психология инвестирования играет ключевую роль в нашем деле. Никто не в состоянии защитить человека от необдуманных решений, кроме его самого.

Какую часть дохода инвестировать?

Нет строгого правила, какой процент от заработка следует откладывать для получения пассивного дохода. Инвестируйте столько, сколько можете себе позволить. Каждый человек имеет свои финансовые обязательства и расходы. Например, если у вас есть ипотека, кредиты или другие постоянные издержки – это всё нужно учитывать. Начать можно с небольшой суммы. Например, с 5% от вашего месячного дохода. Это лучше, чем откладывать начало инвестирования, ожидая возможность вложить больший процент.

Подход к определению суммы должен быть индивидуальным. В идеальной ситуации вы должны опираться на ваш личный финансовый план. То есть убедиться, что после инвестирования у вас останется достаточно средств для закрытия базовых потребностей и обязательных расходов. Понижение уровня жизни ради вложений может создать мощнейший стресс и демотивацию. Возможно, что у вас просто больше не возникнет желание инвестировать.

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Как правильно диверсифицировать портфель?

Не стоит вкладывать все деньги только в один вид акций. Ваши инвестиции должны быть грамотно распределены. Так снижается риск потери вложенных финансов. Как правильно работать с портфелем?

В нём должно быть несколько акций, но не слишком много или мало. Например, иметь только две слишком рискованно. Если одна из них упадёт в цене, это сильно скажется на всём портфеле. Но если у вас их 25, уже сложно следить за всеми. Лучше держать золотую середину. Также в портфеле обязательно должны быть как дивидендные, так и недивидендные акции роста.

Важно распределить активы по валюте. У вас не должен быть только рублёвый портфель. Юань – это то, что сейчас включать безопасно. Соответственно, вы можете купить замещающие облигации (выпускаются российскими компаниями взамен европейских) в этой валюте.

Диверсифицировать ещё нужно по отраслям и секторам экономики. Это также важно для защиты портфеля. Если ваши инвестиции будут распределены грамотно, то при трудностях в одной из отраслей, другие останутся стабильными или продолжат расти. Очень важны драгоценные металлы, золото, серебро. Они должны быть внутри вашего портфеля, помимо валютной корзины.

Фонды, акции и облигации – тоже включаем для приобретения. Процент последних должен быть равен вашему возрасту. Чем старше вы становитесь, тем бóльшую долю облигаций необходимо иметь в портфеле. Потому что это консервативный инструмент. Если вам 30 лет и 30% занимают облигации, то оставшиеся 70% можно разделить следующим образом: 40% – это акции, а фонды, чистая валюта и драгоценные металлы распределяются по 10% соответственно.

Инвестирование в недвижимость

Диверсификация портфеля — это не только о разнообразии инвестиций, но и о том, чтобы каждая соответствовала вашим финансовым целям, уровню риска и общей стратегии. Можно рассмотреть возможность включения в портфель и других видов вложений. Например, инвестирование в криптовалюты или недвижимость. Эти варианты повышают доходность вашего портфеля, расширяют и делают его более устойчивым к колебаниям рынка.

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Стратегии инвестирования в недвижимость

При вложении в недвижимость важно всесторонне анализировать рынок и учитывать различные факторы. Всего существует три стратегии инвестирования в недвижимость – перепродажа, аренда, сбережение.

В первом случае объект приобретается для последующей продажи по более высокой цене. Инвестор не рассчитывает долго владеть недвижимостью, а хочет быстро получить прибыль. В этом случае он может купить, к примеру, старую квартиру в плохом состоянии в историческом доме и престижном районе. Далее он делает в ней ремонт и продаёт дороже.

Также можно инвестировать в строящиеся объекты. Когда будущий дом ещё представляет собой котлован, квартиры в нём продаются на 20-30% дешевле. Инвестор покупает квартиру, ждёт окончания строительства (обычно один-три года) и перепродаёт её.

Екатерина Борисова директор по девелопменту компании Rariteco «Иногда за полгода до реализации проекта квартиры в строящемся доме могут существенно подорожать. После этого инвестор продаёт их по договору уступки прав дольщика. Это называется краткосрочное вложение. В России это считается самым популярным способом быстрых инвестиций в недвижимость».

Вторая стратегия инвестирования – сдача в аренду недвижимости. Это один из видов пассивного дохода. Инвестор приобретает квартиру или дом, а затем сдаёт в аренду. Обычно за 8-10 лет доход от аренды покрывает изначальные расходы на покупку. После окупаемости недвижимость можно продать и получить чистую прибыль. Она будет равна её рыночной стоимости на тот момент.

Другой вариант – использование ипотеки для минимизации первоначальных вложений. Инвестор берёт недвижимость в кредит и сдает её. Здесь арендная плата должна покрывать ежемесячные выплаты по ипотеке. Это позволяет инвестору начать с меньших вложений, одновременно получая доход от сдачи.

Третья стратегия фокусируется на сбережении капитала. В долгосрочной перспективе (обычно 10 лет) недвижимость часто дорожает. Либо же сохраняет свою реальную стоимость, то есть её цена растёт на уровне инфляции в стране. Это делает недвижимость надёжным средством для сохранения и увеличения капитала в перспективе.

Также стоит упомянуть о паевых инвестиционных фондах. Они являются альтернативным способом вложения и получения пассивного дохода. В этом случае инвестор приобретает пай или долю в фонде, который занимается инвестициями в недвижимость. Таким образом, человек делится рисками и доходами с другими участниками фонда. Это считается косвенным инвестированием, поскольку вложениями управляют профессионалы.

Как выбрать стратегию инвестирования?

При выборе стратегии инвестирования в недвижимость важно учитывать вашу цель и бюджет. Если вы стремитесь к относительно быстрому заработку, хорошим вариантом может быть покупка квартиры в новостройке. Особенно перспективным является вложение средств на начальной, средней или даже завершающей стадии строительства. Обычно квартиры в таких объектах дорожают на 5-10% на позднем этапе, непосредственно перед вводом дома в эксплуатацию.

Для получения пассивного дохода и сбережения капитала лучше всего подойдёт долгосрочная аренда. В этом случае рекомендуется выбирать небольшие квартиры. Они обычно пользуются спросом у одиночек и молодых пар. Желательно, чтобы такая квартира располагалась рядом с ключевыми транспортными узлами, недалеко от центра города и вблизи крупных деловых центров.

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Если ваша цель — сбережение, стоит рассмотреть приобретение более дорогих квартир в высоком ценовом сегменте. Обычно это большие помещения с несколькими спальнями, отдельной гостиной, двумя санузлами, гардеробными и другими удобствами. Такой вариант подходит для тех, кто рассматривает недвижимость как долгосрочное вложение с целью сохранения и приумножения капитала.

С чего начать при инвестировании в недвижимость?

Прежде всего нужно понять, какая сумма есть в распоряжении инвестора. Иногда простое вложение в банковский депозит может быть выгоднее, чем покупать и сдавать квартиру в аренду.

Следующий шаг – посчитать, какую доходность принесёт инвестирование в недвижимость. Для этого можно посмотреть арендные ставки на аналогичные квартиры на сайте объявлений. Далее потенциальную сумму арендной выручки за 12 месяцев нужно разделить на стоимость квартиры. Это и будет потенциальной доходностью. Но важно учитывать, что цифра получится без учёта имущественного налога и других платежей.

Если эта сумма превышает ставки по депозитам, инвестиция имеет смысл. В период относительно невысоких ставок по ипотеке можно приобрести квартиру в кредит. Так доходность у инвестора резко растёт, ведь из своих денег он потратит лишь 20-30%. Но в этом случае ежемесячный платёж по ипотеке должен быть заметно ниже, чем ежемесячная арендная выручка. Весь доход не должен идти на обслуживание кредита.

Сложности инвестирования в недвижимость

Дмитрий Голев коммерческий директор Optima Development «Главный недостаток инвестиций в квартиры – высокий порог входа. Однако у желающих вложиться в жилую недвижимость есть хорошие, относительно недорогие альтернативы – машиноместа и кладовые помещения (келлеры). Их также можно выгодно перепродавать либо сдавать в аренду».

При стремлении к получению пассивного дохода от недвижимости инвесторы сталкиваются и с трудностями в управлении. Это поиск арендаторов, необходимость заботиться об оплате налогов, коммунальных услуг, проведении текущего ремонта. А чтобы поддерживать объект в привлекательном состоянии, нужно вовремя заменять мебель и бытовую технику.

Более доходным, но и более «требовательным» видом недвижимости является краткосрочная аренда. Она нуждается в ещё большем внимании. Если арендных объектов у собственника много, всё это придётся делегировать управляющей компании. Что приводит к дополнительным расходам. Также важно понимать, что время от времени квартира будет простаивать, не принося дохода.

Рынок аренды достаточно конкурентный и неустойчивый. Цены на объекты могут колебаться. Соответственно, всегда есть риск, что появятся более привлекательные или доступные предложения для арендаторов.

Авторские права и лицензионные соглашения

Конечно, вложения в недвижимость, акции и депозиты – наиболее популярные и распространённые способы получения пассивного дохода. Однако существуют и другие методы. Один из них – авторские права и лицензионные соглашения. Что это такое?

Авторские права возникают тогда, когда человек создал своё оригинальное произведение. Это могут быть книга, музыка, фильм, фотография. Далее автор может предоставить другим лицам право использовать его работу на определённых условиях. Например, лицензирования. Здесь автор получает вознаграждение при каждом использовании его произведения.

Музыканту поступают деньги, когда его песни играют по радио или в магазинах. Писатель зарабатывает на продажах своих книг, в том числе электронных и аудио, а также когда его произведение экранизируют.

Художник может продавать права на использование своих работ. Например, в рекламе или на обложках книг. У фотографа есть возможность выгружать свои снимки на стоки. Так он может получать деньги за каждое скачивание.

Фото: jacoblund/istockphoto.com

Этот вид пассивного дохода дохода может расти с годами, если работа будет набирать популярность. Но здесь требуется понимание юридических аспектов. В некоторых случаях рекомендуется зарегистрировать авторское право для дополнительной защиты. Это помогает разрешить юридические споры о владении и использовании произведения.

Помните, что выбор подходящего способа получения пассивного дохода зависит от личного случая, навыков, ресурсов и целей. Правильный подход – важный шаг на пути к финансовому благополучию и достижению ваших долгосрочных планов. Важно исследовать различные варианты и выбирать тот, который наилучшим образом соответствует вашим обстоятельствам.

Пассивный доход – не просто дополнительный источник финансов, а стратегия финансового успеха, позволяющая каждому человеку достигать большей независимости и стабильности. В этом случае ключом к успеху являются терпение, планирование и готовность адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам.