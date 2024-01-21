Считает её великолепной: что известно о романе Тома Брэди и Ирины Шейк

Игрока в американский футбол и супермодель снова заметили на свидании. Несколько месяцев назад СМИ заговорили об их романе и даже неоднократно ловили в объектив фотокамеры во время встреч. Однако вскоре парочка перестала появляться вместе. Все решили, что Ирина и Том расстались. Что же происходит на самом деле?

Карьера Тома Брэди

Не так много прошло времени после развода Тома с одной из красивейших супермоделей мира – бразильянкой Жизель Бюндхен. Брэди сейчас снова в статусе завидного холостяка. В Штатах он считается легендой американского футбола, рекордсменом по количеству побед. И хотя карьеру Том уже завершил, он вошёл в историю как величайший игрок.

Интерес к спорту Брэди проявлял с детства. Правда, тогда он мечтал стать знаменитым бейсболистом. Вместе с отцом Том посещал все матчи и даже в дальнейшем попробовал свои силы в школьной команде. Но по совету тренера он обратил внимание на американский футбол.

2004 год Фото: Brian Bahr/Getty Images

Юный Том обладал всеми данными, чтобы стать звездой этого вида спорта. Первое время он сидел на скамейке запасных университетской команды. Позже спортсмен признавался, что чувствовал себя совершенно лишним и ненужным. Брэди даже подумывал бросить спорт и сосредоточиться на учёбе. Однако спустя два года тренер всё же допустил его к основному составу. И не прогадал.

Уже через три года Том стал звездой среди университетских команд. После учёбы Брэди сразу же заключил контракт с «Нью-Ингленд Пэтриотс». Здесь Том провёл бо́льшую часть своей спортивной карьеры и стал одним из ценных и высокооплачиваемых игроков.

2015 год Фото: Tom Pennington/Getty Images

Его успехи не могли не заметить другие спортивные агенты. За право перекупить Брэди боролись многие клубы. Но хитрее всех поступил тот же «Нью-Ингленд Пэтриотс», за который играл Том. Он просто повысил зарплату спортсмену и подписал с ним новый контракт почти на $ 75 млн. Таким образом, Том побил новый рекорд – стал самым дорогим игроком в истории НФЛ (Национальной футбольной лиги). Кстати, можно сказать, что Брэди отбил почти каждый затраченный на него цент, одержав 14 побед за сезон.

Перешагнув 40-летний рубеж, Том вдруг оказался не так востребован. Со «стариком» никто не торопился продлевать контракт. Какое-то время звезда американского футбола просидел без работы. Однако не спешите его жалеть – он явно не бедствовал.

Многомиллионных накоплений и гонораров со съёмок в рекламе хватало с лихвой. Также у Тома свой онлайн-магазин по продаже спорттоваров и питания, который приносит ему неплохую прибыль. Но всё же Том мечтал выйти на поле и показать молодняку, что есть ещё порох в пороховницах.

Скандалы и развод Тома

Том не раз оказывался в эпицентре скандальных разборок. И только единожды это было связано с профессиональной деятельностью. В 2015 году Брэди и других спортсменов обвинили в том, что они специально спускали футбольные мячи перед игрой. Несмотря на хорошую защиту адвокатов, Тома признали виновным и отстранили на четыре игры. Вернувшись на поле, Брэди провёл одну из лучших серий игр в своей карьере – 11 побед в 12 матчах и титул самого ценного игрока чемпионата в четвёртый раз!

А вот всё остальное связано с личной жизнью Тома. Два года он встречался с актрисой Бриджит Мойнахан, звездой фильмов «Я – робот» и «Рекрут». Кстати, в прошлом Бриджит тоже была моделью. Пара планировала свадьбу и организовала помолвку. Но тут в поле зрения Тома появилась роскошная Жизель Бюндхен. О клятве в любви и верности Бриджит Брэди сразу же позабыл…

С Жизель Бюндхен Фото: Kevin Winter/Getty Images

Даже новость о том, что невеста носит под сердцем его ребёнка, никак не повлияло на решение Тома. Он разорвал помолвку и бросил Бриджит, которая была на третьем месяце беременности. Спортсмена тогда осудили многие, а Жизель и вовсе прозвали разлучницей и угонщицей чужих мужей. Том старался максимально благородно выпутаться из сложившейся ситуации и, стоит отметить, проявил себя как настоящий мужчина. Он построил с бывшей невестой дружеские отношения, участвовал в партнёрских родах, помогал (и продолжает это делать) в воспитании сына Джона. Сегодня ему уже 16 лет.

Жизель в невестах проходила три года. В феврале 2009 года Том повёл её к алтарю. В этом же году у них родился сын Бенджамин, а в 2012-м — дочь Вивиан.

С Жизель Бюндхен Фото: Mike Coppola/Getty Images

Разговоры о том, что в семействе Брэди-Бюндхен не всё ладно, пошли в 2020 году. Говорили, что ветреный Том всегда считался большим поклонником манекенщиц и своей любимой жены-супермодели ему мало.

На изменах футболиста ни разу не поймали, однако уже после развода Жизель призналась в интервью, что смогла простить мужу интрижку. В тот период супруг переживал застой в карьере и много времени проводил в барах.

«Важно уважать друг друга, ценить за то, кто мы есть, и не пытаться изменить другого. Просто нужно полностью принять друг друга. Не буду говорить о том, что произошло несколько лет назад. Мы обсудили это, а затем отпустили. Я думаю, что с принятием себя приходит свобода», — говорила модель.

В 2022 году Жизель всё-таки подала на развод. Том препятствовать не стал.

«Мы пришли к этому решению после долгих раздумий, но дружно и с благодарностью за время, проведённое вместе. Это, конечно, болезненно и сложно, как и для многих людей, которые каждый день проходят через одно и то же по всему миру», — заявила тогда пара.

Спустя какое-то время Брэди рассказал в интервью Говарду Стерну, что Жизель, ещё будучи с ним в браке, написала ему пронзительную записку.

«Она написала, что я не выполняю часть семейных обязанностей. Пока я играю в футбол, она тащит на себе дом и семью. Она была не удовлетворена нашим браком, и я должен был что-то изменить. Жизель тогда сказала, что у неё тоже есть свои мечты и цели».

Говорят, что именно по этой причине Том хотел завершить карьеру ещё в начале 2022-го, но Жизель не стала ставить супруга перед выбором и ушла сама.

Ирина Шейк Фото: Getty Images

Том Брэди и Ирина Шейк

Развод Жизель Бюндхен и Тома Брэди состоялся тихо, без скандалов, без делёжки имущества и опеки над детьми. Однако Том расставание переживал спокойно, а вот Жизель разбитый 13-летний брак едва не поверг в депрессию. Поэтому новость о том, что бывший благоверный встречается с одной из красивейших женщин мира, её явно не порадовала.

Впервые Тома Брэди и Ирину Шейк вместе заметили ещё в прошлом году, но тогда даже ушлые папарацци не придали этому значения. Однако спустя время парочка снова «попалась». Стало ясно, что назревает новый звёздный роман.

Ирина Шейк и Криштиану Роналду Фото: Martin Rose/Bongarts/Getty Images

В отношениях с другим спортсменом – Криштиану Роналду – Ирина Шейк не скрывала чувств на публике. Роман с актёром Брэдли Купером тоже был у всех на виду. В этот раз Ирина решила хранить тайну.

Модель даже ограничила свой круг общения, чтобы избежать лишних обсуждений. Встречается пара всегда тайно. Однажды Ирину заметили выходящей утром из дома Тома. В другой раз их сфотографировали целующимися в машине. Но официально, как пара, Ирина и Том пока не готовы выйти в свет.

«У них пока нет полноценных отношений. Они видятся, когда им удобно. Им комфортно друг с другом. И всё зависит только от них. Ирина боится, что любые странные разговоры могут отпугнуть его. А Том действительно думает, что она великолепна. Но пока он занят своим бизнесом, готовится к работе комментатором в следующем году, воспитывает детей. Возможно, у них что-то и получится в будущем, но пока они не готовы к серьёзному», — заявил источник пары изданию Daily Mail.