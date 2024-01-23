Как тренироваться с кувалдой? 4 лучших упражнения для развития силы и выносливости

«Упражнения с кувалдой помогают развивать взрывную силу, силовую выносливость, скорость и координацию. Также тренировки помогают эффективно сжигать калории, борясь с лишними килограммами».
Занятия с кувалдой могут быть полезны как для профессиональных спортсменов, так для людей, стремящихся держать себя в хорошей физической форме. Кроме того, упражнения могут помочь в повседневной жизни, например, при подъёме тяжёлых предметов или при работе на даче.
- Преимущества тренировки с кувалдой
- Правила и рекомендации для тренировки с кувалдой
- Противопоказания
- Комплекс упражнений с кувалдой
Преимущества тренировки с кувалдой
- повышение уровня общей физической подготовки;
- укрепление мышц всего тела;
- улучшение силы удара;
- укрепление хвата;
- повышение выносливости;
- жиросжигание;
- развитие взрывной силы;
- улучшение координационных способностей.
Правила и рекомендации для тренировки с кувалдой
Вес снаряда. Кувалду следует выбрать под ваш уровень физической подготовки. Она не должна быть тяжёлой. Оптимальный вес – от трёх до пяти килограммов.
Магнезия. Рекомендуем использовать жидкую или сухую магнезию для выполнения упражнения. Это поможет обеспечить лучшую фиксацию кувалды с ладонью, и снаряд не выскользнет из рук на пол.
Безопасность. Найдите место для занятий с кувалдой вдали от других посетителей спортзала. Упражнение требует крепкого хвата и хорошей координации. В самом начале таких тренировок снаряд может выпадать из рук, поэтому важно обеспечить безопасность не только себе, но и окружающим.
Фото: istockphoto.com / GoodLifeStudio
Противопоказания
Регулярные и умеренные физические нагрузки оказывают положительное влияние на физическое и психологическое здоровье человека.
Тем не менее у каждого могут быть свои индивидуальные противопоказания или ограничения по тренировкам. Рекомендуем перед выполнением упражнений проконсультироваться у врача. Особенно людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, болезнями позвоночника, болями в суставах, а также при беременности, ожирении, сахарном диабете и неврологических заболеваниях.
Ограничьте выполнение упражнений с кувалдой при:
- острых болях в суставах;
- острых болях позвоночника и шеи;
- повышенной температуре тела;
- инфекционных болезнях;
- обострении различных хронических заболеваний.
Комплекс упражнений с кувалдой
Удары кувалдой по покрышке
Удары кувалдой по покрышке задействуют сразу несколько мышечных групп, способствуют развитию силы и выносливости мышц рук, плеч, спины, ног, ягодиц и мускулов кора.
Также упражнение эффективно развивает мощность удара и координационные способности. Его включают в программу подготовки в боксе, смешанных единоборствах, боевом самбо, кикбоксинге и других ударных видах спорта.
Техника выполнения
- Встаньте перед покрышкой и возьмитесь за рукоять кувалды двумя руками крепким хватом. Чем ниже взяться за рукоять, тем сложнее работать с кувалдой. Если расположить одну руку внизу рукояти, а другую ближе к головке, то упражнение будет легче, чем если расположить обе руки внизу рукояти.
- На вдохе разворачивайте корпус тела в сторону с кувалдой в руках. Движение начинайте с разворота корпуса вместе с тазом. Снаряд должен достичь верхней точки.
- Из верхней точки направляйте кувалду для удара по покрышке, крепко держа нижнюю часть рукояти двумя руками. Выдох делайте в момент удара.
- Старайтесь активнее включать ноги, ягодицы и пресс во время упражнения, а спину держите прямой.
Выполняйте два-три подхода по одной минуте. Отдых между подходами — две-три минуты.
Круговые вращения корпуса с кувалдой
Круговые вращения корпуса с кувалдой в руках вовлекают несколько мышечных групп. Основная нагрузка приходится на мышцы кора, плеч, спины, предплечий.
Упражнение помогает развить мощность и координационные способности, поэтому его включают в программу подготовки в греко-римской борьбе, самбо, вольной борьбе, в смешанных единоборствах, дзюдо и других боевых видах спорта. Также оно подойдёт атлетам силовых видов спорта для укрепления верхней части тела.
Техника выполнения
- Выберите безопасное место для выполнения упражнения, чтобы близко не было других посетителей спортзала.
- Встаньте прямо с ровной спиной с ногами на ширине плеч. В спине естественный прогиб в пояснице, а пресс напряжён.
- Возьмитесь крепким хватом двумя руками за среднюю или нижнюю часть рукояти кувалды.
- Руки расположены близко друг к другу. Чем у́же хват на рукояти, тем сложнее упражнение. Регулируйте расстояние между руками, как вам удобно.
- Вытяните руки с кувалдой так, чтобы снаряд держался ровно. Если снаряд заваливается в сторону, выберите более лёгкую кувалду.
- На вдохе делайте круговые движения вправо. Снаряд должен пройти вокруг головы.
- Выдох делается по возвращении снаряда в исходное положение. Можете повторить движение вправо или делать в противоположную сторону.
- Старайтесь не отрывать стопы от пола и активнее работайте руками, совершая плавные движения, а спину держите прямой.
Выполняйте два-три подхода по одной минуте. Отдых между подходами — две-три минуты.
Повороты рук с кувалдой на 180 градусов
Повороты рук с кувалдой в сторону отлично укрепляют мышцы рук. Основная нагрузка приходится на предплечья, пальцы и плечевую мышцу. Упражнение помогает развить мощный хват. Его включают в программу подготовки в пауэрлифтинге, армрестлинге, армлифтинге и в боевых видах спорта.
Техника выполнения
- Рекомендуется выполнять упражнение на прорезиненной поверхности или на специальных резиновых ковриках для тяжёлой атлетики.
- Встаньте прямо с ровной спиной с ногами на ширине плеч, в пояснице естественный прогиб, пресс напряжён.
- Возьмитесь двумя руками крепким хватом за нижнюю часть рукояти кувалды.
- Руки расположены близко друг к другу. Чем хват на рукояти ближе к головке кувалды, тем легче выполнять упражнение.
- Вытяните руки с кувалдой вперёд, чтобы они были параллельно полу. Удерживайте снаряд ровно, если он заваливается в сторону, используйте более лёгкую кувалду.
- На вдохе двумя руками поворачивайте снаряд влево до параллели с полом. Движение осуществляйте руками, а корпус держите ровно, без движений.
- На выдохе поднимайте кувалду в исходное положение за счёт силы рук. Далее сделайте движение в противоположную сторону.
- Старайтесь работать только предплечьями и кистями.
Выполняйте два-три подхода по пять раз в каждую сторону. Отдых между подходами — две-три минуты.
Сгибание рук с кувалдой на бицепс
Это упражнение с кувалдой прокачивает руки и укрепляет хват. Основная нагрузка приходится на предплечье, пальцы и бицепсы. Помогает развить мощный хват. Его включают в программу тренировок по пауэрлифтингу, армрестлингу, армлифтингу, боксу, борьбе, бразильскому джиу-джитсу, самбо.
Техника выполнения
- Рекомендуется выполнять упражнение на прорезиненной поверхности или на специальных резиновых ковриках для тяжёлой атлетики.
- Встаньте прямо с ровной спиной с ногами на ширине плеч. В пояснице естественный прогиб, пресс напряжён.
- Возьмитесь одной рукой крепким хватом за рукоять кувалды. Чем ближе хват к головке кувалды, тем легче выполнять упражнение.
- Опустите руку с кувалдой вдоль туловища, а локоть прижмите к корпусу тела.
- На вдохе сгибайте руку до угла 90 градусов в локтевом суставе. Зафиксируйтесь на одну секунду.
- На выдохе медленно разгибайте руку с кувалдой в исходное положение. Далее сделайте движение на противоположную руку.
- Старайтесь делать упражнение без раскачки корпуса.
Выполняйте два-три подхода по 5-10 раз на каждую руку. Отдых между подходами — две-три минуты.