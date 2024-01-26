Стройность балерины. 10 привычек, которые позволят быстро похудеть и прийти в форму

Акулина Бахтурина руководитель отдела подготовки педагогов и старший тренер сети студий балета и растяжки LEVITA «Иметь подтянутое, красивое и здоровое тело мечтают многие. Но не все готовы идти к цели долгим путём. Однако только с помощью регулярных усилий можно добиться результата, который сохранится на долгое время, а не исчезнет через несколько недель. Здоровый образ жизни тоже может стать привычкой, с которой не захочется расставаться».

Ориентируйтесь на качество процесса, а не на количество затраченного времени

Начнём с самого главного: быстро — не значит качественно. Важно помнить, что любое стремительное похудение так же стремительно оборачивается вспять. Следует сразу же отказаться от всех диет, которые требуют резкого сокращения калорийности и обещают вам минус 8 кг за неделю с помощью перехода на кардинально новую систему питания. Резкие перемены — это стресс, что чревато негативными последствиями для организма.

Похудение можно рассматривать только с точки зрения поступательно выстроенной системы. Небольшими шагами вы движетесь вперёд и постепенно приходите к результату, который сможете удержать и не потерять.

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«Ешьте слона по кусочкам»

Не беритесь сразу за всё: запись на 10 тренировок в неделю, кардинальные изменения в питании и привычка выпивать по 3 л воды в день. Выберите для себя несколько пунктов, которые будете вводить в свою рутину постепенно.

Например, в течение недели вы наблюдаете за своим водным балансом, а затем начинаете регулярно выпивать немного больше воды, если заметили, что с этим есть проблемы. Определите и установите для себя норму, допустим, в 1,5 л, и следите, чтобы ежедневно вы выпивали полуторалитровую бутылку воды на протяжении всей следующей недели.

Когда удалось закрепить первую привычку, переходите дальше. Например, включите в свою ежедневную рутину утреннюю 10-минутную зарядку. Отслеживайте выполнение новой привычки, не теряя старую.

Ещё через неделю добавьте третью привычку и так далее. Да, это может показаться длительным процессом, зато в перспективе полезные практики войдут в вашу рутину без лишнего стресса и надолго.

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Выбирайте то, что вам нравится

Идёт ли речь о подходе к питанию или к тренировочному процессу — неважно. Главное — всегда отталкивайтесь от своих предпочтений. Если вы не любите работать с гантелями и заниматься в спортивном зале, то не нужно заставлять себя идти туда, чтобы похудеть. Найдите то направление, которое будет вам больше импонировать и позволит получать удовольствие от процесса даже без ориентира на конкретную цель.

Например, если вы обожаете танцевать и с удовольствием посвятили бы этому выходной день, запишитесь в танцевальную студию для достижения своей цели. Так вам не придётся постоянно преодолевать сопротивление и заставлять себя тренироваться.

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Ежедневно уделяйте внимание своему телу и делайте зарядку

Выполнять упражнения можно как в кровати, так и на гимнастическом коврике на полу. Утренняя зарядка выглядит как спокойная разминка без резких движений. Важно выполнить несложный комплекс для каждой части тела и размять суставы с помощью вращательных движений.

Одно из упражнений для отличного пробуждения и поддержания тела в тонусе — вытягивание мышц ног. Его можно делать ещё лежа в кровати. Вытяните со всей силы ноги, стопы, колени и сильно напрягите их. Затем резко расслабьтесь. Можно делать от 20 до 50 повторений, ориентируйтесь на свой комфорт.

Второе упражнение выполняется стоя — это небольшие прыжки для разгона лимфы. Обратите внимание: если у вас есть какие-то противопоказания (грыжа, проблемы с коленными суставами и прочее), делать прыжки не рекомендуется. Если противопоказаний нет, тогда можете использовать их как часть утренней разминки.

Выполняйте простые прыжки на месте, высоко не подпрыгивая и не касаясь пятками пола. Двигайтесь в достаточно быстром темпе в течение 30 секунд или минуты. Аналогично с предыдущим упражнением ориентируйтесь на то, как вам будет комфортно.

Такие простые действия помогут вам отлично взбодриться утром, разогнать лимфу и в целом привести тело в тонус.

Заканчивайте день красиво и полезно — в этом поможет вечерняя растяжка

Небольшая растяжка может стать частью рутины вечером. Во-первых, она хорошо успокаивает нервную систему. Во-вторых, помогает снять мышечные зажимы и спазмы, которые копились в течение дня. В-третьих, этот вид физической нагрузки помогает сформировать красивый рельеф тела и сделать мышцы более гибкими и эластичными. А вот все излишне активные виды спорта лучше оставить для первой половины дня.

Следите за водным балансом

Обычно артисты балета носят с собой бутылочку воды в сумке, чтобы в любой момент была возможность сделать несколько глотков и восстановить водный баланс в организме. Главное — найти свою норму жидкости и не вливать в себя «лишнюю»‎ воду насильно.

Помните, что в количество жидкости, которое необходимо выпивать в сутки, не входят чай, кофе, суп и другие напитки и блюда. Учитывать нужно только чистую воду.

Включите в дневное расписание физическую активность

Утренняя зарядка и вечерняя растяжка помогают начинать и заканчивать день с пользой, однако всё остальное дневное время тоже не должно выпадать из активного ритма. Помимо посещения студии или тренажёрного зала, старайтесь больше гулять в обеденный перерыв или выходные дни. Даже обычный поход до магазина за продуктами или в кафе за любимым напитком поддержит и уровень вашей энергии, и состояние вашего тела.

Не пренебрегайте качественным сном

Полноценным сном – считается, что он должен длиться не менее семи-восьми часов — пренебрегать нельзя, так как он очень важен для восстановления тела и слаженной работы всех органов.

Для лучшего засыпания можно заранее проветрить комнату, принять тёплый душ, сделать мягкую растяжку или несколько минут позаниматься йогой. А телефон и другие гаджеты лучше отложить за 30 минут до сна и не использовать до утра.

Если у вас не получается уснуть в кровати в течение 10 или 15 минут, то рекомендуется выйти из спальни. Дойдите, например, до гостиной, сядьте там и почитайте книгу. Когда через некоторое время вы ощутите, что хотите спать, сразу возвращайтесь в кровать. Этот способ работает по принципу триггера.

Короткий дневной сон тоже очень полезен. Главное — засыпать буквально на 20 минут, потому что длительный дневной сон может негативно сказаться на состоянии организма и после пробуждения вы будете чувствовать себя хуже, чем до сна.

Если у вас часто возникают бессонница и плохое самочувствие после пробуждения, не затягивайте обращение к специалистам, чтобы восстановить комфортный режим и не истощить организм.

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Принимайте контрастный душ по утрам

Артисты балета часто используют этот метод, потому что он отлично помогает взбодриться и настроиться на новый день. Приятный бонус — укрепление иммунитета и снятие напряжения с мышц. Удивительно, но факт — холодная вода помогает нашим мышцам чувствовать себя лучше.

Питайтесь с удовольствием и с пользой

Если вы хотите немного скорректировать свой рацион питания, постарайтесь придерживаться базовых принципов. Старайтесь питаться полезными продуктами: больше фруктов, овощей, пейте чистую воду. Не переедайте и не перегружайте организм: из-за стола нужно выходить с лёгким ощущением голода. Кстати, артисты балета также часто используют этот лайфхак для поддержания баланса в своём рационе.

Если же вы считаете, что вам необходим полноценно прописанный план питания, тогда можно обратиться к профессиональному нутрициологу или диетологу, чтобы сдать все необходимые анализы и получить подходящую персональную диету.

Методикам похудения, которые вы найдёте на просторах интернета, ни в коем случае следовать не нужно, поскольку вы не знаете, каких веществ в вашем организме достаточно, а каких не хватает. Бесконтрольная диета может пагубно отразиться на вашем организме. Не рискуйте здоровьем и обращайтесь за грамотным и эффективным планом питания к специалистам.