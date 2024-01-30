«Мосфильм» представляет: 10 лучших фильмов о спорте от легендарной киностудии

Легендарная киностудия, одна из крупнейших в Европе, символ отечественного кинематографа отмечает в этом году 100-летие. За сотню лет было снято более 2500 картин — и, конечно, в этом огромном списке нашлось место и фильмам про спорт.

К юбилею «Мосфильма» мы подготовили большой рейтинг спортивных фильмов, а выбирать лучшие предстоит вам.

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Поехали!

Рейтинг: лучший фильм о спорте от киностудии «Мосфильм» Фото: Кадр из фильма / «Кинопоиск» 1 место «Первая перчатка» (1946 год) Жанр: комедия Режиссёр: Андрей Фролов Главные актёры: Владимир Володин, Иван Переверзев, Надежда Чередниченко Комедия про начинающего боксёра, который мечтает не о карьере, а о свадьбе с любимой девушкой, стала лидером проката в 1947 году. Кинотеатры ломились от зрителей – по приблизительным подсчётам, фильм посмотрели около 20 миллионов человек. Простой сибирский парень Никита Крутиков накануне ответственного матча влюбляется и готов отказаться от чемпионских титулов. Лишь бы быть с любимой. Тренер Иван Привалов разрабатывает целый план, чтобы вернуть ученика в спорт. Кстати, роль чемпиона Москвы, с которым в финальном поединке сражается Никита, сыграл Анатолий Степанов — чемпион СССР по боксу 1946 года в полутяжёлом весе. Фото: Кадр из фильма / afisha.ru 2 место «Хоккеисты» (1965 год) Жанр: драма Режиссёр: Рафаил Гольдин Главные актёры: Владимир Ивашов, Эльза Леждей, Николай Озеров, Николай Рыбников У московской команды «Ракеты» появляется новый тренер. Он делает ставку на молодёжь, а ветеранов, которые практически привели команду к финалу, сажает на скамейку запасных. Это решение приводит к конфликту с капитаном клуба Дугановым, которые тоже оказывается в списке «старичков». Но молодым игрокам не одолеть соперников без помощи опытных спортсменов. Фото: Кадр из фильма / afisha.ru 3 место «Борец и клоун» (1957 год) Жанр: драма Режиссёр: Борис Барнет, Константин Юдин Главные актёры: Станислав Чекан, Александр Михайлов, Анатолий Соловьёв Фильм о жизни знаменитого борца Ивана Поддубного. Прежде чем стать легендой, ему пришлось пережить немало испытаний. Всегда рядом с Поддубным был его верный друг Анатолий Дуров, ставший впоследствии известным клоуном-дрессировщиком. Фото: Кадр из фильма / afisha.ru 4 место «Футболист» (1990 год) Жанр: криминальная драма Режиссёр: Александр Гордон Главные актёры: Валентин Гафт, Евгений Лазарев, Борис Химичев Олег Норов в прошлом – футболист, а в настоящем — тренер. Однажды он узнаёт о тайном тотализаторе. Начав расследование, Норов приходит к выводу, что некоторые матчи специально сливаются. В высших спортивных кругах процветает коррупция, и тренер готов бросить вызов нечистым на руку дельцам. Главная его цель – сорвать договорной матч. Фото: Кадр из фильма / «Кинопоиск» 5 место «Право на прыжок» (1973 год) Жанр: драма Режиссёр: Валерий Кремнев Главные актёры: Александр Мартынов, Татьяна Васильева, Роман Громадский Фильм основан на реальной истории прославленного олимпийского чемпиона, советского прыгуна и рекордсмена Валерия Брумеля. Легенда советского спорта сам писал сценарий для картины. В 1965 году Валерий попал в страшную автокатастрофу – чемпиону практически оторвало правую ступню. В те годы хирурги сотворили чудо, они смогли собрать по кусочкам связки и сухожилия и спасли ногу от ампутации. В течение года Валерий перенёс 27 операций. А ещё через пять месяцев Брумель начал тренировки. Спустя два месяца спортсмен смог взять высоту в 205 см на международных состязаниях! В фильме, по задумке режиссёра, героя назвали Виктором Мотылем (Брумель не хотел прямого указания на собственную персону). Фото: Кадр из фильма / afisha.ru 6 место «Третий тайм» (1962 год) Жанр: военная драма Режиссёр: Евгений Карелов Главные актёры: Юрий Волков, Владимир Кашпур, Леонид Куравлёв В сюжет фильма легли исторические события так называемого «матча смерти» — футбольный матч между командой немецких Люфтваффе и командой бывших игроков киевского «Динамо». Тогда заключённые-футболисты стояли перед выбором – проиграть и выжить или победить и быть расстрелянными. Фото: Кадр из фильма / film.ru 7 место «Путь к медалям» (1961 год) Жанр: драма Режиссёр: Никита Орлов, Дзюнъя Сато Главные актёры: Татьяна Ташкова, Валерий Рыжаков, Инара Гулиева Трогательная картина о дружбе и соперничестве двух волейболисток – Тани из СССР и Мэгуми из Японии. У обеих девочек непростая судьба. Мэгуми рано потеряла родителей, и спорт стал её спасением. Таня из-за разгромного поражения из лидера сборной по волейболу превращается в аутсайдера. В сердцах она бросает карьеру и жалеет, что посвятила ей столько времени и сил. Накануне Олимпиады-80 в Москве Таня и Мэгуми встречаются. Эта встреча меняет жизнь обеих девушек. Фото: Кадр из фильма / afisha.ru 8 место «Такая жёсткая игра — хоккей» (1983 год) Жанр: драма Режиссёр: Андрей Разумовский Главные актёры: Владимир Самойлов, Владимир Гостюхин, Татьяна Ташкова В хоккейной команде теперь новый тренер. Его методы крайне жёсткие и в чём-то даже жестокие. Да, команда становится чемпионом, но вместе с этим внутри происходит разлад. Игроки не выдерживают тирании и издевательств тренера-деспота. Вызов ему бросает капитан команды Крынин. Но не все друзья готовы его поддержать – они боятся потерять место в клубе и лишиться титулов чемпионов. Фото: Кадр из фильма / afisha.ru 9 место «Спортивная честь» (1951 год) Жанр: комедия Режиссёр: Владимир Петров Главные актёры: Алексей Грибов, Геннадий Сергеев, Маргарита Лифанова Ветлугин — простой рабочий-заводчанин — вдруг становится игроком футбольного клуба «Турбина». Капитан команды новичка не принимает и строит козни – всё для того, чтобы работягу выгнали. Добродушный Ветлугин даже не понимает, что его пытаются выжить, ведь парня полюбили другие члены команды. А тренер делает на новичка большие ставки в ответственном матче с заграничным клубом. Кстати, комедия очень не понравилась критикам и спортивным комментаторам. Те были недовольны поведением капитана команды и считали, что футболисты так никогда не поступили бы. Фото: Кадр из фильма / «Кинопоиск» 10 место «Куколка» (1988 год) Жанр: мелодрама Режиссёр: Исаак Фридберг Главные актёры: Светлана Засыпкина, Ирина Метлицкая, Дмитрий Зубарев 16-летняя Таня Серебрякова – титулованная чемпионка по спортивной гимнастике. На одном из соревнований она получает травму позвоночника, но тренер настаивает, чтобы девочка продолжила выступления. Таня выигрывает чемпионат, но травма оказалась слишком серьёзной. На профессиональной карьере поставлен крест, а девочка начинает жить жизнью обычной школьницы. Но она во всём привыкла лидировать и побеждать, в общении с одноклассниками она держится высокомерно. Бывшей чемпионке трудно привыкнуть к обычной жизни, себя она считает выше других и кичится мнимыми привилегиями. Даже учителя не могут найти управу на новенькую. Единственный, кто не прогнулся под её авторитет – это одноклассник Лёша, в которого Таня влюбляется.