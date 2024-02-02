Как заметить эту проблему и избавиться от нёё?

Психолог назвал 5 признаков, что вы сами себя обесцениваете

Ольга Романив психолог «Не каждый может оценить себя, свои возможности, умения объективно. Некоторые люди существенно занижают значение личных достижений по разным причинам. Такое отношение в итоге приводит к обесцениванию себя. Как вовремя заметить эту тенденцию? Какие признаки говорят о её нарастании?»

1. Вы необъективны к собственным успехам

Замечали за собой такое — выполнили все необходимые пункты для задачи, но всё равно недовольны своей работой? Или не считаете себя молодцом, даже если план сделан на 100%, ведь можно было бы и на 150% постараться…

Избавляйтесь от таких мыслей. Начинайте концентрироваться на результатах. Не существует идеальных работ, поэтому важно здраво оценивать все приложенные усилия и хвалить себя за это.

2. Вы сразу считаете себя проигравшим или бездарным

Этот момент легко проследить в рабочей обстановке. Например, вы отправили клиенту готовый проект или презентацию и уже в голове прокручиваете мысли, что вас поругают за него. И в то же время, если обратная связь оказалась положительной и вас даже похвалили, считаете это простой случайностью.

У таких людей нет понимания, что они могут быть талантливыми специалистами благодаря стараниям и навыкам.

Синдром самозванца не даёт вам развиваться дальше. Важно научиться переключаться с ожиданий на результат. Отправили работу на оценку — просто ждите ответа и не придумывайте в голове негативных сценариев. Когда вас хвалят, скажите просто: «Спасибо, я старался». И главное — поверьте сами себе.

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3. Вы отказываетесь от интересных предложений

Люди, которые привыкли себя обесценивать, часто отказываются от перспективных проектов, опасаясь, что ничего не поймут или не смогут этого сделать. Ещё ничего не попробовав и не разобравшись, вы настраиваете себя на провал.

Если часто отвечаете отказом, попробуйте в следующий раз поменять установку в голове. Начать можно с фразы: «Я попробую». Это уже большой шаг для повышения самооценки. Вы же так и никогда не узнаете, какие горы способны покорить, если останетесь дома.

4. Вы соглашаетесь на меньшее

Данный пункт в основном касается работы и отношений. Например, вы талантливый дизайнер одежды, но боитесь повысить стоимость услуг или начать сотрудничать со знаменитыми людьми. Вы опасаетесь, что из-за новых цен от вас сразу отвернутся клиенты или кто-то посмеется над вашими работами.

Так же и в отношениях. Вы можете долго находиться в паре с хорошим человеком, но любви уже нет. И вам страшно пойти на смелый шаг, чтобы улучшить свою жизнь и построить союз, где будет много ярких эмоций.

Поймите, что вы достойны большего, чем просто «хорошо». Не бойтесь развиваться, стремиться повысить свой уровень комфорта. Постепенный личностный и карьерный рост даёт хорошую и крепкую основу для адекватной самооценки.

5. Вы тратите на себя мало времени и денег

Речь не про меркантильность и эгоизм. Обесценивание приводит к тому, что вы снижаете степень важности своих потребностей в пользу других людей. Чьи-то здоровье, комфорт, безопасность, питание, образование могут быть важнее своих. Так нельзя поступать.

Научитесь в первую очередь заботиться о себе. Покупайте то, что вас вдохновляет, радует, мотивирует, улучшает, развивает. Не лишайте себя подарков — небольшой похвалы за старания и стремления.

Проработать самоценность можно и самостоятельно, действуя пошагово и уверенно. Также эффективна терапия со специалистом, который уберёт внутренние блоки, мешающие наслаждаться результатами ваших усилий.