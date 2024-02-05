Спорт в непривычных условиях даст эффект новизны после однообразных занятий в зале.

Как нагрузить мышцы и улучшить работу мозга за одну тренировку? Помогут упражнения у стены

Традиционно с декабря по февраль мотивации выходить из дома становится всё меньше: короткий световой день, холодная погода и снежные пробки. Но есть хорошая новость! Вернуть себе силы и проработать все группы мышц можно и в домашних условиях. Для этого вам понадобится стена.

Ольга Дерендеева фитнес-тренер FitStars «Выполняя регулярно одни и те же упражнения в спортзале, наш организм быстро адаптируется к нагрузке, появляется жажда новизны. От однообразия устают не только мускулы, но и мозг. Чтобы он лучше работал, нужно формировать новые нейронные связи, а они появляются вместе с необычными для ума задачами. По этой причине мы всегда добавляем в тренировки новые элементы. Упражнения, где вместо тренажёра – стена, отлично нам в этом помогают. Вот шесть самых эффективных и непривычных для нашего мозга упражнений».

Каждое упражнение выполняем в три подхода.

Упражнение «Стульчик»

Работают: большая ягодичная мышца, икры, задняя и передняя поверхность бедра.

Техника выполнения

Ноги ставим на ширине плеч. Плотно прижимаемся спиной к стене: не прогибаемся и не давим поясницу в опору.

Садимся, бёдра параллельны полу, угол в коленях 90 градусов. Стараемся давить на пятки и отталкивать стопами пол вперёд.

Удерживаем положение не менее чем на 30 секунд.

Нюанс: чтобы получить максимальную отдачу, важно не упираться руками в бёдра и удерживать в тонусе мышцы живота. Иначе нагрузка будет распределена неравномерно.

Фото: Ольга Дерендеева

Отжимания от стены

Работают: трицепс и лопатки.

Техника выполнения

Руки ставим на стену чуть выше плеч.

Делаем вдох, медленно сгибаем локти и касаемся макушкой стены.

На выдохе разгибаем руки и возвращаемся в исходное положение.

Сохраняем положение прямой линии на протяжении всего упражнения. Держим мышцы живота и ягодиц в напряжении.

Нюанс: не поднимайте плечи и прочувствуйте в нижней точке движения, что ваши лопатки не сходятся к центру.

Тяга на одной ноге

Упражнение подходит и тем, у кого есть проблемы с коленями, так как вся работа происходит в тазобедренных суставах.

Работают: мышцы-стабилизаторы, задняя поверхность бедра и ягодицы

Техника выполнения

Исходное положение – стоя на одной ноге, вторая сзади упирается в стену.

Колено стоящей сзади ноги не выходит за опорную ногу.

На вдохе сгибаемся в тазобедренных суставах и медленно отводим назад таз до ощущения максимального растяжения.

На выдохе с усилием давим пяткой в пол, напрягаем ягодицу и разгибаемся в исходное положение.

Нюанс: оставьте вес тела на опорной ноге, не заваливаясь на стену.

Ягодичный мостик

Работают: большие ягодичные мышцы, а также бицепсы бёдер (мышцы задней поверхности).

Техника выполнения

Исходное положение – лёжа на спине, ноги согнуты в коленях под прямым углом, стопами упираемся в стену.

На выдохе напрягаем ягодицы и поднимаем таз, нажимая пятками в стену. В верхней точке делаем паузу.

Обратите внимание: спина должна быть прямая, без прогиба, пресс напряжён. На выдохе медленно опускаемся, касаемся ягодицами пола и снова совершаем подъём.

Нюанс: выполняя это упражнение важно сохранять прямую спину, иначе ягодицы будут слабо задействованы. Более сложный вариант – мостик на одной ноге.

Скручивания на пресс

Работают: мышцы пресса.

Техника выполнения

Исходное положение – лёжа на спине, ноги согнуты в коленях под прямым углом, стопы упираются в стену, руки за головой.

На выдохе поднимаем лопатки от пола, максимально напрягая мышцы живота. Делаем паузу в верхней точке.

На вдохе медленно опускаемся в исходное положение.

Нюанс: удерживайте шею в прямом положении и старайтесь немного давить затылком в ладони.

Динамическая планка с упором на стену

Работают: мышцы рук, спины, ягодиц, ног и пресса.

Техника выполнения

Исходное положение – планка на прямых руках, стопы упираются в стену.

На выдохе поочерёдно подтягиваем колено к груди, максимально напрягая мышцы живота.

Руками постоянно отталкиваемся от пола.

Нюанс: не поднимаем плечи, лопатки не сводим.

Эта тренировка из шести упражнений не только активизирует нагрузку на различные группы мышц, но и разнообразит привычные занятия спортом.