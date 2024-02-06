Какая подошва зимней обуви лучше? 5 самых надёжных материалов

В зимнее время года выбор обуви становится не просто вопросом комфорта, а залогом нашей безопасности. Скользкие поверхности, сугробы, перепады температур могут нанести серьёзные травмы и ушибы. Если тёплый внутренний слой и водоотталкивающие свойства обуви стали уже стандартом, то подошва заслуживает особого внимания. Среди многообразия моделей и материалов легко запутаться.

Разбираемся вместе со стилистом, какая подошва лучше всего подойдёт для зимнего сезона, чтобы ваши ноги оставались в тепле и безопасности.

Алёна Носкова стилист, модный эксперт, спикер «При выборе зимней обуви особенно важно обратить внимание на подошву, так как именно она обеспечивает надёжное сцепление с поверхностью и защищает вас от холода».

Типы зимней обуви

Выбирая зимнюю обувь, нужно учитывать не только её внешний вид и стиль, но и функциональные особенности. Тёплые материалы, качественное утепление, надёжное сцепление с поверхностью и удобство – ключевые критерии гарантированного комфорта и безопасности. Рассмотрим, на какие виды обуви стоит обратить внимание.

Зимние сапоги

Это идеальный вариант для тех, кто ищет максимальную защиту от холода и снега. Основное преимущество – использование тёплых материалов и утеплителей. Например, натуральный мех, синтетический утеплитель или технологичные ткани, способные удерживать тепло. В зимних сапогах ваши ноги будут оставаться в комфорте даже при самых суровых морозах.

Благодаря высокому голенищу они надёжно защищают стопы от снега, предотвращая его попадание внутрь. Многие современные модели оснащены водоотталкивающей обработкой или выполнены из водонепроницаемых материалов.

Полусапоги мужские ZENDEN, 10 799 руб. Фото: Zenden

Зимние кроссовки

Для тех, кто предпочитает активный образ жизни в любое время года, зимние кроссовки станут находкой. Несмотря на свою лёгкость, они сохраняют ноги в тепле. Термоизоляционные мембраны циркулируют воздух внутри обуви.

Гибкие материалы делают их идеальными для длительных прогулок или активного отдыха. Так ноги меньше устают, а вы будете чувствовать себя более комфортно и подвижно. Ещё один плюс кроссовок – разнообразие дизайнов и стилей: от спортивных и кэжуал до более утончённых и элегантных моделей. Каждый точно сможет найти свой вариант, не жертвуя защитой и теплом в холодную погоду.

Кроссовки утеплённые женские Demix Nova Mid, 3999 руб. Фото: Demix

Утеплённые ботинки

Утеплённые ботинки – это золотая середина, если вам нужно что-то среднее между сапогами и кроссовками. Они отличаются умеренной высотой, что обеспечивает хорошую поддержку стопы и комфорт при ходьбе. Такая обувь идеально подойдёт для ежедневного использования в городских условиях.

Ботинки мужские Henderson, 13 999 руб. Фото: Henderson

Виды подошв зимней обуви

Сейчас на рынке существует несколько видов подошв для любого типа обуви. Каждая из них разработана с учётом специфических потребностей и условий эксплуатации. Это разнообразие позволяет покупателям выбирать обувь, которая не только соответствует личным предпочтениям, но и обеспечивает необходимую функциональность и комфорт в различных ситуациях. От правильного выбора подошвы зависят такие важные аспекты, как долговечность, уровень удобства при ходьбе и защита от скольжения.

Резиновая подошва

Резиновые подошвы часто используются в изготовлении зимней обуви. У них хорошее сцепление с поверхностью, что очень важно при гололёде или перепадах температур. Одни из самых популярных видов – ТПР и терморезина. Они обеспечивают необходимую безопасность и комфорт при ходьбе в условиях зимней погоды, сохраняя при этом тепло и сухость ног.

Термопластичная резина (ТПР) – это современный материал, обладающий рядом преимуществ. Основное – устойчивость к экстремальным температурам и износостойкость. Такие подошвы мягкие и гибкие даже при сильных морозах, из-за чего риск скольжения на льду или снегу снижается до минимума.

Кроме того, ТПР легко принимает необходимую форму в процессе производства. Это позволяет создавать подошвы с глубокими протекторами для улучшения сцепления. Материал экологически безопасен, так как подлежит переработке.

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Терморезина — другой вид резинового материала. Его также часто выбирают для зимней обуви. Он характеризуется высокой износостойкостью и отличным сцеплением с различными поверхностями. С ним вы точно можете спокойно передвигаться и не бояться скользких поверхностей.

Материал обладает хорошей водонепроницаемостью. Это очень важно для зимней обуви, чтобы ноги оставались сухими во время прогулок. Терморезина также устойчива к воздействию различных химических реагентов.

Ботинки женские KELTON, 29 990 руб. / «Немецкая обувь» Фото: Сеть салонов «Немецкая обувь»

Пеноматериал ЭВА

Пеноматериал ЭВА (этиленвинилацетат) является одним из самых популярных и широко используемых в производстве подошв для зимней обуви. Благодаря своим уникальным свойствам он обеспечивает ряд преимуществ.

Материал отличается высокой упругостью. Обувь с такой подошвой хорошо амортизирует и снимает нагрузку на стопу при ходьбе. Вы можете выйти на долгую прогулку или поехать на активный отдых, а ноги не будут уставать.

Мужские челси OFFICINE CREATIVE, 52 790 руб. / Rendez-Vous Фото: Rendez-Vous

Обычно зимняя обувь воспринимается как громоздкая и тяжёлая, но подошвы из ЭВА значительно легче других материалов. Такая обувь значительно облегчает передвижение и снимает нагрузку. Особенно когда вокруг сугробы, гололёд или метель.

Ещё один плюс пеноматериала – сохранение эластичных свойств даже при низких температурах. ЭВА не твердеет на морозе и остаётся гибкой. Обувь не только удобно сидит на ноге, но и позволяет двигаться естественно, не ограничивая движения.

Износостойкая подошва из полиуретана

Полиуретан — вид пластика, который можно адаптировать к различным нуждам. Подошвы из этого материала обладают целым рядом преимуществ. У них высокая устойчивость к истиранию, что значительно увеличивает срок службы обуви. Даже при интенсивном использовании такие подошвы сохраняют свою форму и не теряют функциональных качеств.

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Несмотря на свою прочность и износостойкость, полиуретан остаётся относительно лёгким материалом. Ваши ноги будут оставаться в комфорте на протяжении всего дня, а после носки чувства усталости не возникнет. Подошвы из ПУ также сохраняют гибкость при различных температурах. Поэтому амортизация при ходьбе и комфорт передвижений точно обеспечены.

Полиуретан устойчив к воздействию многих химических веществ, включая масла, жиры и даже некоторые кислоты. Такая обувь подходит не только для повседневной носки, но и для специализированных условий. Например, на производстве.

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Шипованная подошва

Такая подошва остаётся одной из самых надёжных для зимней обуви. Она оснащена металлическими или пластиковыми шипами. Их встраивают непосредственно в материал или устанавливают в виде отдельных элементов. Эти шипы значительно увеличивают трение между подошвой и поверхностью. Так снижается риск скольжения на заледенелой дороге.

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Наличие моделей со съёмными шипами позволяет адаптировать обувь к различным условиям. Она отлично подходит для повседневной носки, активного отдыха и экстремальных видов спорта. Современные материалы и технологии производства обеспечивают долговечность даже при интенсивном использовании.

При выборе такой подошвы важно обращать внимание на количество и расположение шипов. Обувь должна равномерно распределять вес и гарантировать максимальное сцепление с поверхностью. Идеально, когда шипы расположены так, чтобы они находились под основными точками давления стопы: под пяткой и подушечками пальцев. Вы должны чувствовать стабильность во время ходьбы. В среднем эффективное количество шипов варьируется от 6 до 12. Всё зависит от конкретной модели обуви и её предназначения.

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Как выбрать подошву зимней обуви?

Выбор подходящей подошвы для зимней обуви играет ключевую роль в обеспечении комфорта, тепла и безопасности в холодное время года. Здесь важно учитывать ваш образ жизни и личные предпочтения.

Если вам нужна универсальная обувь, подходящая для городских прогулок и выходов на природу, рассмотрите модели со сдвоенной подошвой. Они имеют как утеплённый, так и противоскользящий слой для надёжного сцепления с поверхностью.

Я всегда советую своим клиентам отдавать предпочтение обуви с подошвой средней высоты. Такие модели обеспечивают достаточную защиту от скользкой поверхности и влаги. При этом подошва должна легко сгибаться при ходьбе.

Не забывайте также учитывать характеристики местной погоды и состояние дорожного покрытия. В регионах с холодным, снежным климатом лучше покупать противоскользящую обувь. Для тёплых и сухих зим можно выбрать более мягкий вариант подошвы. Он будет комфортным для повседневной носки.

Также важно обратить внимание не только на материал подошвы, но и на её дизайн. Глубокий протектор, выступающие элементы и шероховатая поверхность основания обуви играют решающую роль в обеспечении сцепления и предотвращении скольжения на льду и на снегу.