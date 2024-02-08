Заряжаемся энергией на целый день. 7 лучших упражнений из барре для утренней зарядки

Акулина Бахтурина руководитель отдела подготовки педагогов и старший тренер сети студий балета и растяжки LEVITA «Барре — это сочетание балетных упражнений с элементами функционально-силового тренинга, пилатеса и йоги. Симбиоз разных подходов помогает равномерно распределить нагрузку на организм в утренние часы, чтобы зарядка получилась продуктивной и эффективной. Заряжаться энергией и позитивом на день вместе с упражнениями из барре легко и полезно».

Обычно утренняя зарядка — это не активная тренировка, а спокойный процесс для разминки и пробуждения организма. Поэтому важно ощущать комфорт в каждом упражнении и не перегружать мышцы.

Оптимальное количество повторений варьируется от 8 до 16 раз. Если вы чувствуете, что готовы перейти от зарядки к формату мини-тренировки, можно увеличить количество повторений. Главное — прислушиваться к своим ощущением и избегать дискомфорта.

Разминка шейного отдела

Утренние упражнения всегда подразумевают разминку всего тела, начиная с головы и заканчивая стопами. Поэтому для начала разомните шейный отдел. Нужно выполнить простые движения: наклоны и перекаты головы вправо, влево, вниз и вверх.

В процессе наклонов важно внимательно следить за амплитудой движений: вы не должны запрокидывать голову назад, нужно лишь слегка потянуть подбородок вверх и вытянуть шейный отдел. Когда закончите выполнять наклоны, зафиксируйте голову в положении наклона вперёд. Затем приступайте к перекатам вправо и влево. Для этого аккуратно ведите подбородком головы в одну сторону и фиксируйтесь в таком положении на пару секунд. После вернитесь в исходное положение и повторите движение в другую сторону. В этой части упражнения также внимательно следите за своими ощущениями и реакцией тела на движения.

По желанию это упражнение можно модернизировать: изменить порядок действий, количество повторений, увеличить или уменьшить амплитуду движений. Главное — ориентироваться на возможности тела и свой комфорт.

Фото: Из личного архива Акулины Бахтуриной

Наклоны корпуса и работа руками

После разминки шейного отдела спускайтесь ниже, приступайте к наклонам корпуса и подключайте работу рук.

Исходное положение: руки отведены в стороны, ноги стоят либо параллельно друг другу, либо в первой позиции (пятки вместе, носки разведены в стороны). Мышцы ног и живот подтянуты, спина ровная, макушка «тянется»‎ в потолок. Из этого положения начинайте осуществлять наклоны.

Скорость ваших движений должна быть достаточно медленной. Сначала наклонитесь вправо, при этом правую руку опустите в направлении пола, а левую вытяните вверх. Медленно верните корпус в исходное положение и повторите движение в левую сторону.

Важно: характер самих движений должен быть не резким, а плавным, чтобы вы могли полноценно ощутить напряжение в мышцах, но не боль. Следите за руками, их мышцы также должны быть включены в работу.

Фото: Из личного архива Акулины Бахтуриной

После наклонов в стороны переходите к наклонам вперёд.

Верните корпус в исходное положение, выпрямите спину и начинайте плавно наклоняться вперёд. Стремитесь к идеальному положению — наклону под углом 90 градусов.

Если в процессе вы ощущаете дискомфорт, то остановитесь на том уровне, где у вас получается сохранять положение ровной спины.

Руки вытянуты вперёд над головой, мышцы напряжены, живот подтянут. В таком положении начните осторожно двигаться корпусом вправо, затем вернитесь в исходное положение и повторите аналогичное движение в левую сторону.

Важно: следите за положением бёдер, они должны быть неподвижны. В процессе выполнения упражнения работает только корпус.

Для наиболее эффективной разминки корпуса можно дополнительно задержаться в положении наклона вперёд на 30 секунд. После этого расслабьтесь, опуститесь ниже, округлите спину и медленно поднимите корпус вверх.

Переходите к работе руками. Это упражнение отлично укрепляет плечевой сустав и руки в целом.

Сначала для разминки рук нужно сделать несколько вращательных движений запястным, локтевым и плечевым суставами. Затем можно переключиться на пружинящие движения и махи.

Исходное положение: руки вытянуты в стороны, ладони направлены в пол. В таком положении выполните пружинящие движения вверх и вниз, чтобы создать напряжение в мышцах и ощутить их силу.

После этого переместите руки в положение над головой и начните делать махи вниз.

Эту часть упражнения тоже нужно делать с ощущением силы и напряжения в мышцах, движения выполняются в активном темпе.

Финальная часть разминки — вращение кистями рук.

Исходное положение: руки вытянуты в стороны, ладони направлены в пол.

В таком положении начните разворачивать ладони максимально вверх, а затем в обратную сторону.

В процессе вы будете чувствовать достаточно необычные, но полезные ощущения в плечевом суставе.

Фото: Из личного архива Акулины Бахтуриной

Приседания плие

Двигайтесь ниже по телу и переходите к разминке ног. Для этой цели подойдут приседания плие.

Исходное положение: ноги находятся во второй позиции, расстояние между пятками равно длине примерно одной стопы, пятки развёрнуты вовнутрь, носки и колени направлены в стороны. Живот подтянут, ягодицы зажаты, макушка «тянется»‎ вверх, руки лежат на талии.

В этом положении начинайте опускаться вниз в приседание до того момента, пока получается удерживать пятки на полу.

Затем возвращайтесь в исходное положение.

В процессе выполнения упражнения следите, чтобы колени были направлены вдоль пальцев ног, копчик устремлён вниз, а тазобедренный сустав — «подкручен»‎. Представьте, будто вы опираетесь спиной на стену и опускаетесь вниз в таком положении.

Выполняйте упражнение медленно и держите мышцы в тонусе, словно пытаетесь давить на очень тугую пружину или боретесь с давлением на плечи. На протяжении всего упражнения важно преодолевать невидимое сопротивление.

Фото: Из личного архива Акулины Бахтуриной

Приседания плие с переходом

Приседание плие с переходом выполняется практически идентично предыдущему упражнению.

Исходное положение: ноги стоят во второй позиции, расстояние между пятками равно примерно длине стопы, пятки развёрнуты вовнутрь, носки и колени направлены в стороны. Живот подтянут, ягодицы зажаты, макушка «тянется» вверх‎, руки лежат на талии.

Основное отличие упражнения заключается в следующем: поднимаясь из приседания обратно наверх, вы делаете это с опорой только на одну ногу, а вторую вытягиваете на носок.

Повторите это движение несколько раз, меняя ноги.

Затем немного усложните себе задачу, подключив работу руками. Для этого вытяните руки в стороны и двигайте ими в зависимости от ведущей ноги: если опорная нога левая, тогда правую руку вы поднимаете вверх, а левую опускаете вниз, и наоборот. Таким образом, вы не только разомнëте мышцы ног, но и подклю́чите корпус и руки, чтобы дополнительно проработать эти части тела.

Фото: Из личного архива Акулины Бахтуриной

Релеве

Лучше размять ноги и проработать зону стоп поможет упражнение релеве.

Исходное положение: шестая позиция ног, стопы вместе, пятки и носки соединены друг с другом, колени подтянуты. Тело напряжено и натянуто, как гитарная струна, руки лежат на талии.

В таком положении начинайте подниматься на носочки и опускаться обратно. Кстати, в балете эта часть стопы называется «полупальцы», потому что полноценно встать на кончики пальцев балерины могут только в пуантах.

Все действия в упражнении выполняйте медленно и обязательно контролируйте спуск, чтобы он был плавным и мягким. Ставить ноги нужно максимально аккуратно, чтобы не было слышно, как вы соприкасаетесь с полом.

Начните упражнение с медленного темпа и постепенно ускоряйтесь. Однако не переходите к слишком активным движениям, всё должно быть умеренно.

Если вам легко даётся выполнение упражнения на двух ногах, можно немного усложнить себе задачу и попробовать выполнить релеве на одной ноге.

Фото: Из личного архива Акулины Бахтуриной

Приседания со скручиванием корпуса

Это упражнение позволяет ещё больше включить в работу корпус и мышцы кора, а также улучшить мобильность позвоночника. Основа похожа на плие с переходом, однако схема движения немного изменена.

Исходное положение: ноги стоят параллельно друг другу в шестой позиции, пятки развёрнуты вовнутрь, носки и колени направлены в стороны. Живот подтянут, ягодицы зажаты, макушка «тянется»‎ вверх, руки лежат на талии.

Теперь при приседании не нужно удерживать тазобедренный сустав и копчик в ровном положении, здесь движение больше похоже на классическое, когда тазобедренный сустав отводится назад. Но остальные детали остаются неизменными, как в плие: колени направлены в стороны и не выходят за носки, спина ровная, живот подтянут.

После приседания начинайте подниматься обратно, но вес тела переносите только на левую ногу, правую вытягивайте на носок. В этот момент правую руку уводите в левую сторону и скручивайте тело по направлению этой руки. Затем вернитесь в исходное положение и повторите упражнение, но с опорой на другую ногу и скручиванием корпуса в противоположную сторону. Следите за темпом выполнения движений и не торопитесь — сначала нужно разобраться с механикой и алгоритмом действий.

Фото: Из личного архива Акулины Бахтуриной

Открытие ноги в тазобедренном суставе

Заключительная часть вашего утреннего комплекса — это полноценная проработка тазобедренного сустава. Из дополнительных преимуществ упражнения: развитие чувства баланса, укрепление мышц спины и закрепление работы, которая была проделана со всем телом.

Исходное положение: ноги стоят параллельно друг другу в шестой позиции, корпус подтянут, руки лежат на талии.

Фото: Из личного архива Акулины Бахтуриной

Начните поднимать правую ногу и согните её в колене так, чтобы носок касался левой ноги. В это время колено правой ноги должно быть направлено вперёд. Чем выше у вас получится поднять ногу, тем лучше — однако не старайтесь пересилить себя, ориентируйтесь на свои ощущения.

Когда вы дошли до максимально комфортной высоты, проследите, чтобы левая нога не расслаблялась, колено было выпрямлено. Иначе вы увеличите нагрузку на суставы, а это чревато негативными последствиями.

В таком положении начните отводить правое колено в сторону, но не отрывайте стопу от опорной ноги. Отведите на максимально возможное расстояние и верните колено обратно в прямое положение.

Внимательно следите за бёдрами, чтобы тазовые кости были направлены вперёд, никуда не разворачивались, а корпус был направлен вверх. Затем повторите упражнение для второй ноги.

Фото: Из личного архива Акулины Бахтуриной