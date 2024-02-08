Какая температура воды должна быть в бассейне?

Плавание в бассейне считается одним из самых полезных видов спорта. Но старания сойдут на нет, если человеку будет дискомфортно. Холодная вода никак не располагает к тому, чтобы задержаться на тренировке. Кроме того, переохлаждение может вызвать судороги, снизить иммунитет, спровоцировать простудные заболевания.

В чём польза плавания?

Плавание — отличная альтернатива аэробике, кардио и силовым нагрузкам. У пловцов задействованы практически все группы мышц, нагрузка распределяется равномерно по телу. Благодаря оптимальной температуре воды в бассейне человек чувствует себя комфортно, утомляется не так быстро, как в тренажёрном зале. За полчаса плавания в среднем темпе тратится около 200 калорий. Чем выше темп, тем больше жира, килокалорий сжигается.

Плавание полезно для позвоночника. За счёт равномерной нагрузки мышцы спины не перенапрягаются. Нет риска гипотонуса и гипертонуса — когда одна группа мышц перенапряжена, а другая мало задействована. Особенно важна правильно поставленная техника плавания для людей, страдающих сколиозом и другими заболеваниями позвоночника. Им следует тренироваться только под присмотром или по рекомендации врача ЛФК.

Плавание улучшает качество кожи. Благодаря усиленной циркуляции крови и улучшению метаболизма из организма выводятся шлаки и токсины. Кроме того, во время плавания в бассейне кожа получает дополнительный массажный эффект. Разглаживаются морщины, целлюлит, тургор кожи становится плотнее.

Благодаря усиленной циркуляции крови и улучшению метаболизма из организма выводятся шлаки и токсины. Кроме того, во время плавания в бассейне кожа получает дополнительный массажный эффект. Разглаживаются морщины, целлюлит, тургор кожи становится плотнее. Плавание укрепляет сердце. Во время тренировки в бассейне сердечно-сосудистая система поддерживает нужный темп. Улучшаются сердечный ритм, кровообращение, нормализуется кровяное давление.

Плавание полезно для лёгких. Тренировка в бассейне способствует раскрытию диафрагмы и увеличению объёма лёгких. Часто педиатры рекомендуют детям, склонным к бронхиальной астме, заплывы в бассейне в щадящем режиме. Однако тренировки для детей должны проходить именно в детских бассейнах. Согласно нормативам СанПин, в них используется минимальное количество хлора, который в избытке может нанести вред здоровью ребёнка.

Плавание снижает уровень стресса, улучшает настроение, сон, избавляет от усталости и тревоги. Это связано с выработкой эндорфинов — гормонов счастья.

Плавание расслабляет мышцы, подходит для восстановления после травм. Вода снижает воспаление, уменьшает боль в суставах и мышцах.

Плавание полезно при проблемах с сосудами, например при варикозе, тромбозе или склонности к отёкам. Тренировка стимулирует расширение капилляров и улучшает кровообращение в организме. Кровь циркулирует лучше и быстрее.

Тренировка стимулирует расширение капилляров и улучшает кровообращение в организме. Кровь циркулирует лучше и быстрее. Плавание полезно людям любого возраста и беременным. Однако в этом случае будущая мама должна плавать под присмотром и по рекомендации врача.

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Почему важно следить за температурой воды в бассейне?

Несоответствие температуры воды в бассейне утверждённым нормам может быть не только не комфортным, но и нести угрозу для здоровья. Например, слишком холодная вода рискует вызвать переохлаждение организма. Это впоследствии может привести к простудным заболеваниям, обострению хронических воспалений. Слишком тёплая вода также не является положительным фактором. В тёплой воде быстро размножаются микробы и бактерии. Они могут попасть внутрь организма человека, спровоцировать грибковые заболевания.

Какой в норме должна быть температура воды в спортивном бассейне?

Согласно правилам СанПин, в спортивных бассейнах рекомендуется поддерживать температуру воды от 25°C до 28°C. Этот диапазон считается оптимальным для спортивных тренировок.

Какой в норме должна быть температура воды в оздоровительном бассейне?

В оздоровительных бассейнах, куда люди приходят отдохнуть и поплавать для удовольствия, рекомендуется поддерживать температуру в диапазоне от 27°C до 30°C.

Какой в норме должна быть температура воды в детском бассейне?

Оптимальная температура воды в детских учреждениях варьируется в зависимости от возраста ребёнка. Чаще всего дети начинают плавать после двух месяцев. В таком случае вода в бассейне должна быть не менее 35-37°C. Малыши от полугода до года плавают при не менее 34°C, дети от одного до пяти лет — при не менее 32°C.

Минимальная норма температуры воды для дошкольников — 30°C, младших школьников старше семи лет — 29°C. Дети от 14 лет могут тренироваться во взрослом бассейне.

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Что ещё влияет на комфортное плавание в бассейне?

Есть ряд факторов, которые создают общий микроклимат:

температура воздуха в помещении должна быть выше на пару градусов, чем температура воды в самом бассейне; уровень влажности должен поддерживаться в соответствии с санитарными нормами в зависимости от площади учреждения; хорошая система вентиляции обеспечивает необходимый уровень влажности, снижает риски развития бактерий и возникновения плесени; гигиеническую дезинфекцию и чистку бассейнов нужно проводить регулярно; вода должна проходить обеззараживание при помощи хлора или брома.

Правильная температура воды в бассейне очень важна для комфортного плавания. В холодной воде человек не может расслабиться, рискует простудиться, заработать мышечные судороги. И тренировка в таком случае только навредит. Слишком тёплая вода тоже имеет свои минусы. Например, в ней быстро образуются микробы и бактерии. Поэтому учреждения с бассейнами должны строго следовать прописанным нормативам и правилам.