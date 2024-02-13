Как убрать запах из микроволновки?

Этот бытовой прибор выручает, когда нужно быстро перекусить после тренировки или разогреть еду в офисе.

Микроволновая печь — одно из самых используемых устройств на кухне. С её помощью можно разогревать еду, готовить незамысловатые блюда, печь ПП-кексы, размораживать, даже стерилизовать банки для домашних заготовок. Эта многофункциональность и частая загруженность приводят к плачевным последствиям, и, если не следить за чистотой и исправностью работы, в ней появляется неприятный запах. К тому же те, кто придерживается правильного питания, часто готовят рыбу на пару, и при разогреве этот белковый продукт очень сильно и характерно пахнет.

Рассказываем, как убрать неприятный запах в микроволновке при помощи домашних народных средств и профессиональных методов.

Как убрать запах рыбы в микроволновке? Фото: istockphoto.com/Ake Ngiamsanguan

Почему появляется неприятный запах в микроволновке: 5 причин

Пищевые остатки. Это одна из основных причин. Частички еды, капли жира оседают на стенках и других внутренних поверхностях. Если эти остатки не удаляются или не очищаются регулярно, то вскоре прибор начинает источать тот самый запах гари. Загрязнение вентиляции. Микроволновка имеет вентиляционные отверстия, выводящие запахи из прибора. Забитые жиром отверстия приводят к задержке паров внутри. Приготовление блюд с резким или сильным ароматом. Рыба, жаркое с пряностями, разогрев копчёных изделий — всё это оставляет после себя отвратительное амбре. Перегрев пищи. Подгоревшая еда даёт запах гари. Использование неподходящей посуды. Ошибочно полагать, что для разогрева и готовки пищи в микроволновке подходит любой пластик. Некоторые материалы не выдерживают мощной нагрузки, пластик начинает разрушаться, выделяя токсины. Это не только может испортить вкусовые качества еды, но и рискует нанести вред здоровью человека.

Нельзя игнорировать неприятный запах в микроволновке. Он будет давать привкус другим блюдам и распространять накопленные бактерии. Регулярная очистка, правильное использование прибора помогут предотвратить его появление. Если проблема сохраняется даже после этих мер, рекомендуется обратиться к производителю или специалисту, чтобы проверить состояние бытового прибора.

Какую посуду можно использовать в микроволновке?

Стеклянную: тарелки, чашки, кружки.

Пластик со специальной пометкой «термопласт» или «дюропласт»

Одноразовую из картона.

Фарфоровые изделия.

Керамическую.

Какую посуду нельзя использовать в микроволновке?

Алюминиевую.

Хрустальные изделия.

Кружки, тарелки из глины.

Пластик без специальной маркировки.

Аккуратно следует быть с посудой, имеющей разнообразные узоры. Иногда в её основе металлизированные краски, а значит, тарелка или любая другая расписная ёмкость будет искрить.

Как убрать неприятный запах из микроволновки: 7 способов

Для начала следует подготовить микроволновую печь к тщательной очистке. Подготовьте средство для мытья посуды и мягкие тряпки, губки. Смочите тряпку моющим средством, промойте все поверхности прибора. Если жир застоявшийся, то оставьте пену на несколько минут, закрыв дверцу. Смойте средство и протрите сухой губкой.

Иногда причиной проблемы является вентиляция, которую самостоятельно в домашних условиях промыть невозможно. Поэтому пригодятся другие способы.

При помощи лимона или лимонной кислоты

Цитрус используется по-разному. Разрежьте лимон пополам. Одной половиной протрите всю внутреннюю поверхность СВЧ-печи, другую половинку разместите на тарелке внутри. Закройте дверцу и оставьте в таком состоянии на сутки. По истечении времени протрите прибор мягкой тряпкой. Оставьте дверцу открытой, чтобы воздух циркулировал и выветрились остатки неприятного запаха.

Измельчите цедру, смешайте её в стакане тёплой воды. Поставьте его в микроволновку, включите максимальный режим на пять минут. Затем вытрите чистой губкой или полотенцем все поверхности. Вместо свежего лимона можно использовать лимонную кислоту. 200 г растворите в кружке с водой и действуйте по той же инструкции.

При помощи уксуса

Уксусная кислота убирает не только запах, но и дезинфицирует. Для этого вам понадобится одна столовая ложка 9-процентного столового уксуса и 200 мл чистой воды. Смешайте в этих пропорциях и протрите уксусным раствором нутро СВЧ-печи. Не забудьте про технику безопасности. Работать нужно в защитных перчатках и в хорошо проветриваемом помещении, так как пары уксуса опасны для здоровья. Спустя час увлажните губку в чистой тёплой воде и смойте уксусный раствор.

Есть ещё один способ использования уксусной кислоты. В ёмкость с водой добавьте столовую ложку уксуса, поставьте на поддон в микроволновку, выберите полную мощность и выставьте таймер на пять минут.

Как убрать запах из микроволновки народными способами? Фото: istockphoto.com/golibtolibov

При помощи зубной пасты

Зубная паста может быть демократичной по цене, но лучше отдать предпочтение ментоловой. Нанесите её на влажную губку, а далее на стенки микроволновки. Оставьте на несколько часов, а по истечении времени смойте зубную пасту.

При помощи пищевой соды

Пищевая сода, как и уксусная кислота, оказывает дезинфицирующий эффект. Соедините одну столовую ложку соды с 50 мл воды и полученным средством тщательно протрите внутреннюю часть печи. Особое внимание уделите углам и стыкам. Дайте один час, чтобы средство начало расщеплять жиры и грязь. Только потом следует смывать. Также можно насыпать пищевую соду в любую ёмкость и оставить на всю ночь. Сода впитает в себя все неприятные запахи.

При помощи активированного угля

Вам потребуется пять таблеток активированного угля. Их следует измельчить до состояния порошка, пересыпать в плоскую тарелку и оставить в печи на шесть часов.

При помощи кофе

Молотый ароматный кофе способен перебить любые неприятные запахи. Сварите натуральный крепкий кофе, процедите через сито. Напиток без осадков нанесите при помощи губки на стенки, углы и дно печи. Оставьте в таком состоянии на два часа, а после — тщательно протрите.

Кофейные зерна можно перемолоть, порошок высыпать в ёмкость и разместить на ночь в СВЧ-печи.

При помощи соли

100-200 г крупной соли насыпаем в тарелку. Остаётся только отправить её в микроволновку на семь-восемь часов. Кстати, соль нужно потом утилизировать. Для приготовления пищи она непригодна, так как впитала в себя не только неприятный запах, но и вредные микроорганизмы и бактерии.

Как избавиться от запаха в микроволновке при помощи специальных средств

Есть профессиональные средства, помогающие избавиться от гари и других неприятных ароматов. Это поглотители запахов, спреи для чистки СВЧ-печей, специальные моющие средства.

Но не используйте агрессивные химические и абразивные чистящие средства. Они могут навредить прибору и вывести его из строя. А также после них остаётся химический запах, который токсичен и опасен для человеческого организма.

Как предотвратить появление запаха гари в микроволновке? Фото: istockphoto.com/Oleg_Chernyavsky

Как предотвратить появление запаха гари в микроволновке?

Чтобы впредь не сталкиваться с такой проблемой нужно следовать некоторым рекомендациям:

при разогреве пищи всегда закрывайте тарелку или контейнер крышкой, чтобы предотвратить разбрызгивание и попадание жира на стенки и потолок микроволновки;

протирайте микроволновку после каждого использования, раз в неделю устраивайте генеральную уборку прибора — вам понадобится средство для мытья посуды или обычное хозяйственное мыло;

после разогрева оставляйте дверцу открытой для проветривания;

используйте подходящие контейнеры, предназначенные для СВЧ;

следите за временем приготовления, не перегревайте пищу в микроволновке, так как это может вызвать появление дыма и неприятного запаха гари;

новую микроволновку следует вымыть перед первым использованием, иначе на пище может появиться запах пластмассы; Протрите лимонным соком внутренние стенки, а через пару часов смойте.

Итак, существует целый ряд способов избавления от гадких ароматов — помогут пищевая сода, уксусная кислота, кофейный раствор, лимон, крупная соль, активированный уголь. Однако регулярная очистка микроволновки, правильное использование помогут предотвратить появление неприятного запаха. Очищайте микроволновку от остатков пищи, которые могут накапливаться на стенках и потолке. Используйте мягкую губку или тряпку с мягким моющим средством, чтобы удалить жир и грязь. Проветривайте печь после каждого разогрева или готовки пищи, следите за исправностью системы вентиляции, используйте правильную посуду.