Как увлажнить воздух в квартире без увлажнителя: 12 способов

Сухой воздух влияет не только на здоровье человека, но и на его эмоциональное состояние.

Особенно проблема остра в отопительный сезон. Радиаторы работают на полную мощность и, отдавая тепло, вытягивают влагу из воздуха.

О том, что уровень влажности резко упал, можно судить по своим ощущениям и даже внешнему виду. Волосы становятся суше, начинают ломаться, кожа тускнеет, шелушится. Появляются головные боли, ощущение тяжести в голове, возникает синдром сухого глаза, ухудшается сон. Чтобы избежать всех неприятных последствий, нужно поддерживать оптимальный уровень влажности в квартире.

Важно поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении Фото: istockphoto.com/puhimec

Почему нужно увлажнять воздух в квартире?

Согласно ГОСТу существуют определенные нормы влажности в помещениях. Зимой — это 30-45%, а летом — 30-60%. То есть уровень должен быть не ниже и не выше норм.

Не только отопительный сезон уменьшает содержание влаги в воздухе. Есть ряд дополнительных факторов:

большое количество используемых в квартире бытовых приборов;

общий климат места проживания — в северных районах воздух суше, чем в южных;

напольное и настенное покрытия, перегруженность помещения мебелью;

полное отсутствие комнатных растений;

Также сухой воздух несет реальную угрозу для здоровья человека. Низкая влажность способствует:

частым простудам и снижению иммунитета. Это обусловлено тем, что слизистые носоглотки высушиваются, подвергаются микротравмам, и как следствие, подвержены инфекциям и бактериям.

обострению хронических заболеваний, таких как бронхиальная астма, аллергический кашель;

появлению синдром сухого глаза, конъюнктивита и другим заболеваниям глаз;

ухудшению состояния кожи. Она высушивается, образуются трещины, шелушения, обостряются хронические кожные заболевания. Страдают и волосы — от сухости они начинают ломаться, кончики волос секутся.

снижению настроения и работоспособности. Из-за недостатка влажности в воздухе человек испытывает мигрени, головокружения, общую слабость. Есть риск нарушений сна — например, бессонницы.

Сухой воздух может негативно влиять на деревянную мебель, картины и другие предметы в квартире.

Однако и высокая влажность тоже предоставляет опасность для здоровья. Избыток влаги провоцирует простудные заболевания, рецидив хронической бронхиальной астмы, аллергических реакций. В доме может образовываться конденсат, а потом плесень и грибок. А это крайне опасно для организма. Поэтому так важно поддерживать оптимальный уровень влаги в квартире.

Как измерить уровень влажности в квартире?

При помощи гигрометра

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении для поддержания здоровья и комфорта. Он составляет от 40% до 60%.

Уровень содержания влаги в воздухе можно оценить самостоятельно. Это делают при помощи специального прибора — гигрометра. Он дает практически точную оценку, погрешность составляет всего один процент.

Гигрометры бывают разных типов:

цифровой. Уровень отражается на дисплее в процентном эквиваленте — этот способ самый удобный и простой;

волосной. Он работает по принципу реакции человеческого волоса на уровень влаги в воздухе;

психометрический. Он состоит из двух термометров: один оценивает сухость, второй — влагу.

пленочный, в основе которого органическая мембрана, меняющая размер в зависимости от уровня влажности.

Но если у вас есть нет гигрометра, то можно измерить уровень при помощи подручных средств.

Измеряем уровень влажности в квартире при помощи стакана с водой Фото: istockphoto.com/sonsam

При помощи стакана с водой

Наполните стакан холодной водой и поставьте в холодильник примерно на три часа. Вода должна быть охлажденной до 5 градусов. По истечению времени охлаждённый стакан ставим на любую поверхность в комнате (главное — подальше от батареи и электроприборов). И следим за изменениями. Запотевшие стенки ёмкости свидетельствуют об оптимальном уровне влажности, влажные ручейки, стекающие по бортам стакана, говорят о повышенной влажности. А если стакан быстро запотел и так же быстро высох, то это показатель, что воздух слишком сухой.

При помощи еловой шишки

При недостатке влаги в воздухе через два часа чешуйки еловой шишки начнут раскрываться, а повышенная влажность, наоборот, заставит их сомкнуться.

При помощи белья

Обратите внимание, сколько времени уходит на естественную сушку постиранного влажного белья. Если простыня и наволочки высыхают за пару часов, значит, и воздух в квартире сухой и жадно вбирает себя влагу из ткани.

Как увлажнить воздух в квартире без увлажнителя: 12 способов

Если вы не готовы потратиться на покупку бытового увлажнителя, то есть несколько бюджетных методов, как повысить влажность воздуха в квартире.

1. Делайте влажную уборку чаще

Раз в день протирайте влажной тряпкой поверхности от пыли. Мойте чаще полы, используйте пылесос для очистки ковров. Ковровые покрытия не зря называют пылесборниками. Поэтому если есть возможность, минимизируйте их количество в комнатах.

2. Установите сушилку в комнате

Сушите свежепостиранное белье прямо в помещении, а не на балконе. Сухой воздух начнет потреблять влагу из материалов, и уровень влажности станет повышаться.

3. Используйте влажные полотенца

Намочите несколько полотенец и разместите их на отопительных радиаторах. Единственный минус такого бюджетного способа в том, что полотенца придется часто увлажнять.

4. Установите вазы с водой в качестве украшения интерьера

Любые красивые ёмкости не только придадут стильную изюминку квартире, но и справятся с такой задачей, как увлажнить воздух. Наполните вазы водой и просто расставьте по комнатам. Позаботьтесь о том, чтобы они стояли на приличном расстоянии от бытовых электроприборов, розеток и проводов. Не допускайте к ним детей и животных, чтобы избежать опрокидывания. Важно менять воду, чтобы она не застаивалась и не цвела.

5. Готовьте на плите

Отдавайте предпочтение готовке на варочной панели и откажитесь от использования духовки. Высокая температура духовых шкафов сильно высушивает воздух вокруг себя. А кипячение на плите, наоборот, повышает уровень влажности.

Аквариум увлажняет воздух Фото: istockphoto.com/vgajic

6. Установите аквариум

Ёщё один элемент декора, который поможет увлажнить воздух в квартире. Установить аквариум следует согласно правилам безопасности: подальше от электроприборов и радиаторов, в недоступном для детей и домашних питомцев месте. Важно, чтобы аквариум был не полностью закрытым, ведь для испарения влаги нужно отверстие.

7. Держите дверь в ванную комнату открытой

Особенно после водных процедур. Пар из ванной переместится во все помещения. Это один из быстрых и простых способов сделать воздух влажным.

8. Используйте пульверизатор

Чтобы решить проблему сухого воздуха в квартире без увлажнителя понадобится чистая вода и пластиковый пульверизатор. Залейте жидкость и распрыскайте по поверхностям. Избегайте попадания влаги на мягкую мебель, иначе могут остаться пятна. Идеальным вариант — использовать пульверизатор на шторы и занавески.

9. Установите напольный фонтан

Красивое решение, как увлажнять воздух в квартире. Напольный водопад насыщает атмосферу влагой, успокаивает, помогает расслабиться и просто насладиться эстетическим видом.

10. Используйте гидрогелевые шарики

В состав разноцветных шариков входит полимер, обладающий мощным впитывающим свойством. Наполните шариками стеклянную ёмкость, добавьте воды. Под действием жидкости полимер начнет разбухать, а шарики увеличиваться в размерах. А затем станут выделять в воздух влагу. Не забывайте добавлять воду в ёмкости, так как гидрогель быстро её поглощаюет. Держите вазы с шариками подальше от маленьких детей и домашних питомцев.

11. Сделайте увлажнитель сами

Одним из простых способов станет установка чаш с водой на батареях. Их можно укрепить при помощи металлической проволоки. Для второго метода понадобится плотный пластиковый пакет, сделайте иголкой несколько дырочек в нём и отправьте в морозилку. Спустя время достаньте пакет, вовнутрь положите мокрую губку. Нехитрое приспособление положите на тарелку (чтобы стекала вода) и разместите в квартире.

12. Установите горшки с комнатными растениями

Домашний сад сделает сухой воздух в квартире заметно свежее. При этом некоторые растения не только увлажняют воздух, но и очищают его от вредных токсинов, насыщая кислородом. Это происходит благодаря процессу транспирации, когда домашние растения выделяют воду, которую они поглощают из почвы с помощью корней. Чтобы повысить уровень влажности, отдавайте предпочтения культурам, которые очень любят влагу.

Растения не только увлажняют воздух, но и очищают его его вредных токсинов, насыщая кислородом. Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Топ-11 растений, которые увлажняют воздух

Сансевиерия. Среда обитания растения самые засушливые места, поэтому даже при отсутствии влаги, сансевиерия адаптировалась и научилась выделять кислород даже из сухой земли. Фикус. Активно поглощает из воздуха вредные примеси и бактерии. Поэтому фикус станет помощник в зимнее время, в период простудных заболеваний. Кипарисовик. Хорошо увлажняет воздух и решает такую проблему, как головные боли. Установите кипарисовик в спальне, и ваш сон станет лучше. Циперус. Если его регулярно поливать, то он может давать около двух литров влаги в сутки. Монстера. Мощный естественный увлажнитель. Он потребляет большое количество воды, а затем превращает её во влагу. Хлорофитум. Поглощает из воздуха такие примеси, как бензол и угарный газ. Циссус. Увлажняет воздух, при этом уничтожая опасный формальдегид. Спатифиллум. Активно наполняет сухой воздух в квартире влагой и кислородом. Важно держать его подальше от детей и питомцев, так как листья спатифиллума токсичны. Папоротник. Фильтрует и увлажняет воздух, способствуя комфортному микроклимату. Драцена Маргината. Уничтожает формальдегид и бензол. Гибискус. Увлажняет, поглощает токсины и снижает наэлектризованность в воздухе.

Как предотвратить сухость воздуха в комнате: 5 способов

Можно заранее озаботиться и поддерживать постоянно комфортный общий микроклимат в квартире.

чаще проветривайте помещения, не менее трёх раз в день;

чаще проветривайте помещения, не менее трёх раз в день; проверьте работу вентиляционной системы, по необходимости проведите очистку;

минимизируйте использование бытовой техники. Пользуйтесь по мере необходимости;

пейте больше воды, чтобы поддерживать гидробаланс в организме;

используйте меньше искусственного света, отдавайте предпочтение естественному освещению.

Оптимальный уровень влажности воздуха в квартире важно для здоровья и комфорта. Сухой воздух вызывает раздражение слизистых оболочек дыхательных путей, что может привести к симптомам, таким как сухость горла, зуд в носу, кашель и затрудненное дыхание. Недостаток влаги способствует обезвоживанию кожи, приводит к проблемам со сном. Повышенная влажность также несет негативный характер, она может стать причиной появления конденсата и опасных грибка и плесени. Поэтому важно поддерживать баланс.