Что выдаёт глубоко несчастного человека? 5 маркеров

Как сразу определить того, у которого всё складывается плохо и ещё хуже?

Для начала определим, кто он, человек несчастный. Это тот, у кого внутри живёт чувство жалости к себе. Он уже пережил три стадии развития эмоций: раздражения, злости, боли. Теперь перешёл к четвёртой — это жалость.

Татьяна Василькова психолог «Всё его тело транслирует, насколько он жалеет себя. Своим видом он как будто даёт окружающим инструкции для обращения с собой: «Видите, что сейчас со мной происходит? Учитывайте это и соответствующим образом разговаривайте». Он будет транслировать всё это через тело, мимику, взгляд.



Давайте разбираться подробно. Как же выглядит и ведёт себя этот несчастный человек?»



1. Взгляд в пол

Несчастный человек — это не про жизнь, а про динамику смерти. Поэтому он всегда смотрит в пол. Что находится у нас под ногами? Земля. Что находится там? Могила. В психологии говорят, что «человек смотрит в свою могилу, когда он смотрит вниз».

2. Грустное выражение лица

Если счастливый человек — это живой человек, то несчастный — неживой.

Помните, как в сказках — есть вода живительная, а есть мёртвая. Какую принял, то с тобой и происходит. То же самое и здесь.

Если человек несчастный, то он ментально в этот момент неживой. Он как привидение. И это, естественно, отражается в его поведении. Человек будет медленным, с грустным выражением лица — как у Пьеро из известной всем сказки про Буратино.

Фото: sdominick / istockphoto.com

3. Нежелание брать на себя ответственность

Несчастный человек не будет брать на себя ответственность. А как он может её на себя взять, если его ментально уже нет? Ведь у человека есть две даты смерти. Одна ментальная (когда он ничего не хочет, с постели не поднять, из дома не вытащить), другая — физическая (когда уже реально сердце перестало биться).

Несчастные люди, так как ментально их уже нет, не могут полноценно жить. Тем не менее физически сердце всё-таки бьётся, поэтому они будут обвинять или оправдываться. Сразу говорить, из-за чего и почему что-то пошло не так. Причём в качестве причин будет приводиться всё: люди, события, обстоятельства, время.

4. Отсутствие мечты

Несчастный человек будет задавать вопросы из разряда: «А в чём смысл жизни?» Это самый частый запрос, с которым ко мне как к психологу обращаются. И тут я сразу понимаю, что человек глубоко несчастлив.

Ещё один индикатор — спросить у человека, о чём он мечтает. Если услышите в ответ что-то размытое: «Да я даже не знаю», это значит, что он несчастен. Мечта — это будущее. Если его нет, то нет и жизни.

5. Лишний вес

Чаще всего (но не всегда) несчастные люди — это те, кто имеют проблемы с питанием и излишки веса. Когда человек несчастен, то первое, что он начинает делать, чтобы ему быстро стало хорошо, это поглощать еду.

Если человек много кушает, значит, он что-то заедает — какой-то стресс, недовольство собой, нелюбовь к себе. Он превращает своё тело в мусорное ведро, пихая туда всё полезное и неполезное. Поэтому люди, страдающие ожирением или излишками веса, несчастливы. Но здесь, конечно, мы не берём случаи, когда у человека проблемы со здоровьем, и лишний вес является их следствием.