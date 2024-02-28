Сегодня этот термин чаще используется в негативном ключе. Оправданно ли это?

Чем клиповое мышление отличается от понятийного и так ли оно опасно? Разбор психолога

Маргарита Прошина клинический психолог, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» «В современной российской педагогике, психологии, журналистике и культурологии для описания нового типа восприятия и обработки информации сегодня широко используется термин «клиповое мышление». Давайте разбираться, что это такое».

Что такое клиповое мышление?

Клиповое мышление (от англ.слова clip — отрывок, фрагмент) — особенность мышления, позволяющая воспринимать разрозненную и разнонаправленную информацию. Сторонники существования данного явления отмечают, что оно характеризуется высокой беглостью и скоростью при низкой связности поступающих образов и их рассинхронности.

Данный термин нельзя назвать строго научным. В общепринятой психологической классификации видов мышления и стадий его развития нет понятия клиповости. В зарубежных исследованиях подобный термин также отсутствует.

Отечественные исследователи этой темы отмечают, что сам феномен не такой уж новый, поскольку метафору клиповой культуры предложил американский философ Элвин Тоффлер в книге «Третья волна» в 1980-х годах. Он описывал информационное общество нового типа, для которого характерны сверхразвитая сеть коммуникации, более узкая специализация СМИ под нужды потребителей и упрощённое производство информации самими же потребителями. И всё же Элвин Тоффлер говорил о культуре нового типа, а не о когнитивных процессах.

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Таким образом, термин, изначально вышедшей из философии и культурологии, проник в психологию и педагогику. В российских источниках можно найти более десятка исследований на тему клипового мышления и его влияния на способности школьников и студентов к обучению.

Обычно клиповое мышление приписывают поколению Z (зумеров). Это люди, рождённые с 1995-го по 2010-й годы. Также считается, что оно типично для более молодого поколения «Альфа». Это те, кто родились после 2010-х годов.

Для представителей данных поколений характерно активное использование технологий, начиная с достаточно раннего возраста. В связи с этим их способ восприятия и обработки информации имеет некоторые отличия по сравнению с людьми, которые не так активно эксплуатируют смартфоны и компьютеры.

Стереотипно считается, что клиповое мышление, характерное для зумеров и альф, является злом, с которым необходимо бороться. Так ли это?

Как появилось клиповое мышление?

Согласно культурно-историческому подходу психологии, мышление, как и другие познавательные процессы, рождается и изменяется вследствие освоения «психических орудий», таких как символы, знаки, образы. Так, предпосылками формирования клипового мышления стали следующие факторы.

Причины появления клипового мышления

1. Развитие технологий и доступность медиа. Интернет, социальные сети, мобильные устройства — всё это даёт возможность получать информацию быстро и легко, в виде клипов. Визуальная подача информации стала более предпочитаемой по сравнению с текстовой, для восприятия которой требуется больше концентрации и усилий.

2. Краткость и концентрация. Время — один самых ценных ресурсов сегодня, поэтому для многих получение информации в более сжатом и лаконичном формате стало предпочтительным. Короткие видеоролики-нарезки продолжительностью от нескольких секунд до нескольких минут позволяют быстро передать основную идею без погружения в большие объёмы данных.

3. Визуальная культура. Современная культура всё больше ориентирована на зрительное восприятие. Фильмы, сериалы, реклама, музыкальные клипы — всё это формирует визуальные предпочтения и способствует развитию клипового мышления.

4. Эмоциональная привлекательность. Клипы часто содержат эмоционально насыщенные сцены, «крючки», которые вызывают сильные чувства у зрителей и таким образом оставляют запоминающийся след. Позже мы не всегда можем вспомнить содержание таких роликов, но ощущения, эмоции, которые были пережиты, остаются.

5. Социальные сети и широкое распространение контента. Социальные сети стали платформой для обмена различным контентом. Люди делятся клипами, картинками, короткими текстами. Это также активно способствует формированию клипового мышления.

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Чем клиповое мышление отличается от абстрактного?

Некоторые исследователи противопоставляют клиповому мышлению понятийное или абстрактно-логическое. Что для него характерно? Длительное сосредоточение внимания на одном объекте, восприятие однотипной информации, умение вербализовать полученные данные, изложить их в виде последовательного текста, сделать абстрактные умозаключения.

Отличия клипового и понятийного мышлений

1. Клиповое мышление характеризуется сокращённым восприятием информации. Короткие видеоформаты предоставляют только выжимку их неё, что может приводить к поверхностному пониманию темы. Понятийное мышление позволяет, наоборот, проанализировать большой объём данных, обобщить разрозненные факты, синтезировать их в нечто общее и составить целостное представление о рассматриваемой ситуации.

2. Клиповое мышление отличается высокой скоростью переключения внимания. Маркетологи рекомендуют помещать основной посыл того, что хочет сказать автор продукта, в первые три секунды видео, картинки или текста. Считается, что за это время пользователь воспринимает достаточно данных, чтобы возник эмоциональный отклик и информация его «зацепила».

Понятийное мышление не позволяет делать столь скорые выводы о ситуации. Если бы при работе с соцсетями у нас был больше выражен такой тип восприятия информации, то мы излишне перегружались бы потоком данных, засоряя мозг ненужными деталями.

3. Клиповое мышление подчинено эмоциональной составляющей. Короткие видеоформаты часто создаются с целью вызвать эмоциональную реакцию у зрителей, что может влиять на их восприятие информации. Понятийное мышление опирается в первую очередь на логику, на совокупность фактов. Оно позволяет мыслить критически, не только на основе чувственного опыта. При этом оно учитывает и эмоциональный отклик как один из факторов для принятия решений, но не основной.

В то же время исследования влияния технологий на когнитивные процессы показывают неоднозначные данные. Пока остаётся не до конца ясным – является ли использование большого количества медиаинформации причиной, следствием или же находится в обратной зависимости с проблемами в когнитивных функциях, о которых испытуемые сообщают в самоотчётах, но которым не находится подтверждения объективными тестами.

Плюсы и минусы клипового мышления

Несмотря на неоднозначность феномена клипового мышления и необходимость дальнейших его исследований, традиционно у него выделяют следующие минусы:

поверхностность восприятия данных в случае, когда, наоборот, требуется более глубокий и разносторонний анализ ситуации. Как следствие человек, для которого привычно воспринимать информацию отрывочно, может испытывать сложности при необходимости долгосрочной оценки ситуации и в стратегическом мышлении; ценность информации определяется по ключевым словам, обилию ярких образов, по эмоциональным «крючкам», а не по содержанию. Это препятствует критическому восприятию информации. В результате люди с клиповым мышлением могут допускать логические ошибки, проявлять наивность, доверчивость. Их сознанием можно легче манипулировать. данные, полученные посредством клипового восприятия, не формируют фундаментальную базу знаний в долговременной памяти. Иллюстрацией для такого типа мышления является рыбка Дори из мультфильма «В поисках Немо». Она эмоционально реагировала на стимулы, полученные здесь и сейчас, но забывала их через несколько секунд.

Что сказать о плюсах клипового мышления? Из них можно выделить:

удобство получения информации в сжатые сроки, когда требуется оперативно обработать большой объём данных, представленных в видео, аудио или текстовых отрывках; умение быстро переключать внимание с одного на другое, лавировать между разнонаправленными задачами и одновременно выполнять несколько операций (слушать, смотреть, писать, говорить, осуществлять моторную активность).

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Как преодолеть негативные последствия клипового мышления?

С этой целью можно работать в нескольких направлениях.

1. Формировать навыки критического мышления

Например, когда получена новая информация, нужно искать не подтверждение её, а, наоборот, — опровержение. Стараться выявлять проблемы и противоречия, подвергать полученные аргументы проверке. Этот процесс называется развитием критического мышления.

Ещё один способ работы в данном направлении — письменное формулирование собственных мыслей. Как это работает? Поскольку пишем мы медленнее, чем думаем, во время письма нам удаётся дольше сосредотачиваться на одной идее. За то время, что мы формулируем мысль, она успевает развиться и помогает прорасти следующей.

Когда мы хотя бы 10 минут пишем о чём-то, мы можем гораздо дальше продвинуться в собственных осознаниях и рассуждениях. Также проще критически оценить написанный нами самими текст, чем невысказанные мысли, «ходящие по кругу» в голове.

2. Осознанно потреблять информацию

Оставлять время для созерцания реального окружающего мира. Например природы.

Медитации, ретриты тишины с отказом от гаджетов, приложения на телефоне, контролирующие время использования — всё это поможет устроить мозгу «перезагрузку», отдохнуть от мелькающих изображений, видео, текстов.

Также стоит тренировать наше мышление, чередуя быстрое восприятие информации с более глубоким и длительным погружением в умственную деятельность. Например, можно осваивать шахматы, собирать сложные пазлы. Это позволит тренировать способность подолгу сосредотачиваться на малодинамичных ситуациях и развивать усидчивость.

Фото: grinvalds / istockphoto.com

3. Работать с психологом для развития навыков рефлексии

Речь про способность к анализу собственного психологического состояния, личных переживаний.

Быстрота восприятия информации не позволяет нам сосредоточиться на себе, свериться со своим состоянием, оценить собственные потребности.

В силу того, что в процессе клипового мышления человек становится особенно подвержен восприятию ярко окрашенных единиц информации (позитивных и негативных), его эмоциональное состояние также находится под влиянием внешних факторов. Чтобы научиться саморегуляции и управлению своими чувствами вне зависимости от внешнего контекста, как раз и стоит поработать со специалистом.

Поскольку в психологической науке существует неоднозначное отношение к феномену клипового мышления, данная категория со временем может как исчезнуть, так и наоборот, — получить уточнение и дополнительные исследования.

Доктор психологических наук, специалист в области когнитивных наук Мария Фаликман говорит о том, что для настоящей оценки влияния цифровой среды на познавательные процессы человека может потребоваться время. Поколения, которые с раннего детства используют технические средства, должны вырасти, чтобы мы могли получить достоверные данные исследований.

Текущие же когнитивные изменения скорее относятся не к мышлению как таковому, а к процессу восприятия, запоминания и решения задач. Здесь можно говорить о феномене мультизадачности, вследствие которой снижается концентрация на каждом конкретном виде деятельности, что, в свою очередь, негативно влияет на эффективность её выполнения.

В любом случае не лишним для современного общества, вне зависимости от поколений, будет повышение информационной грамотности, понимание плюсов и минусов клипового мышления, работа над развитием абстрактно-логического понятийного мышления и умением регулировать собственное эмоциональное состояние.