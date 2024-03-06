Какое молоко полезнее — коровье или растительное? Отвечает врач-диетолог

У каждого из них есть свои преимущества и недостатки.

Сегодня на полках в магазинах можно найти не только коровье молоко, но и растительное. Чем они отличаются и какое полезнее, разбираемся с экспертом.

Польза и вред коровьего молока

Животное молоко является хорошим источником витаминов и минералов, особенно белка (содержащего все незаменимые аминокислоты) и кальция. Такая комбинация питательных веществ способствует здоровью костей и зубов, нормальной работе мышц, необходима для свёртывания крови и проведения нервных импульсов.

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Коровье молоко содержит 8 г белка — больше, чем яйцо, сваренное вкрутую.

Также в коровьем молоке содержатся фосфор, витамины А, D, В12, рибофлавин (В2), калий, магний, цинк.

Антонина Леонтьева врач-диетолог медицинского центра «Медскан» «Продукт является источником избыточных калорий и сахара (лактозы). Поэтому людям с ожирением, сахарным диабетом, метаболическим синдромом рекомендуется отказаться от этого продукта. В том числе в скрытых источниках: например, блинах, омлетах, выпечке».

Некоторые люди вырабатывают недостаточно лактазы, чтобы переварить этот фермент. При употреблении молока неусвоенное вещество расщепляется бактериями в толстом кишечнике, вызывая неприятные симптомы: газы, вздутие живота, боль и диарею. Это состояние называется «непереносимостью лактозы» и требует обращения к врачу. Особенно это касается жителей стран, в которых изначально не было развито животноводство.

В Юго-Восточной Азии аллергией на лактозу страдают до 98% населения.

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Кроме того, существует аллергия на животное молоко, а именно белки казеин, альбумин и глобулин. В этом случае от питательного продукта нужно полностью отказаться, даже от безлактозного.

Есть исследования, которые показывают, что высокое потребление молочных продуктов может увеличить риск рака простаты и рака груди.

Что касается употребления коровьего молока в детском возрасте, то педиатры рекомендуют не вводить его в рацион ребёнка вплоть до 12-месячного возраста. Это связано с тем, что продукт содержит большое количество белков и минералов. Почки младенца с таким объёмом веществ не справляются.

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Добавлять молоко в кофе и чай тоже не следует, поскольку оно сильно снижает всю пользу этих напитков. Молочный белок казеин вступает в реакцию с полифенолами (веществами, которые имеют антиоксидантные свойства) и нейтрализует их.

Взрослому здоровому человеку Роспотребнадзор рекомендует потреблять два стакана молока или жидких кисломолочных продуктов в день.

Польза и вред растительного молока

Существует множество различных видов растительного молока: кокосовое, миндальное, соевое, кунжутное, овсяное, кедровое, гречневое, рисовое. Однако в России самыми доступными и популярными являются кокосовое, миндальное и овсяное.

Польза зависит от сырья, лежащего в основе продукта, однако любое растительное молоко не содержит лактозу и белки животного молока (казеин, альбумин, глобулин) и, следовательно, подходит людям с непереносимостью этих веществ.

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Белки растительного молока не вступают в реакции с полифенолами, а ещё и содержат свои антиоксиданты. То есть такой продукт можно добавлять в кофе и чай.

Кокосовое молоко. Оно богато магнием, железом, селеном, витамином С и калием, белками, полезными насыщенными растительными жирами и содержащимися в них лауриновой, олеиновой, миристиновой и пальмитиновой кислотами. Обладает нежным десертным сливочным вкусом, имеет густую и насыщенную сливочную текстуру.

Его лучше не употреблять при соблюдении низкоуглеводной диеты, поскольку оно высококалорийное. Не подходит людям с аллергией на кокос.

Миндальное молоко. Схоже по своему БЖУ (белки/жиры/углеводы) и микроэлементам с коровьим: продукт содержит много кальция, белков и жиров, а также богат витаминами Е и D, калием, магнием и фосфором. Оно не такое жирное и сладкое, как кокосовое, обладает ярко выраженным ореховым вкусом. Не подходит людям с аллергией на миндальные орехи.

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Овсяное молоко. Почти не содержит белков, зато имеет в составе углеводы и клетчатку. Обладает небольшой сладостью и специфическим вкусом злаков. Жиры в продукт, как правило, добавляются искусственным путём, равно как и витаминно-минеральные комплексы.

Не подходит людям с аллергией на глютен.

Соевое молоко. Содержит соевый белок, который является строительным материалом для клеток, но в нём отсутствуют все незаменимые аминокислоты. В таком растительном молоке мало кальция и насыщенных жиров.

Важно знать, что в составе сои более 20 аллергенных белков, вызывающих кожную, респираторную или пищеварительную реакцию.

Что не должно содержать растительное молоко?

При выборе молока растительного происхождения нужно внимательно изучить его состав. Многие виды содержат добавленные сахара, ароматизаторы и загустители. Ищите бренды, в состав которых входит всего несколько компонентов, включая основной ингредиент (например, миндаль, кокос, овёс) и воду.

Фото: istockphoto.com/bhofack2

Избегайте подслащённых или искусственно ароматизированных вариантов. Когда дело доходит до загустителей, лучше выбирать не вредные для здоровья варианты. Например, лецитин, гуаровая камедь и ксантановая камедь, как правило, считаются безопасными, а каррагинан способствует вздутию живота и воспалению желудка.

Также растительное молоко, помимо амортизаторов, сахара и загустителей, не должно содержать иные масла, жиры и трансжиры.

Поможет ли похудеть растительное молоко?

Калорийность растительного и животного молока почти одинаковая:

коровье — 65 ккал на 100 мл (безлактозное — 52 ккал);

кокосовое — 138 ккал на 100 мл;

миндальное — 51 ккал на 100 мл;

овсяное — 42 ккал на 100 мл;

соевое — 54 ккал на 100 мл.

Фото: istockphoto.com/MTStock Studio

Кроме того, в 90% случаев для придания вкуса производители добавляют в молоко сахар. Поэтому при необходимости ограничить калорийность рациона с целью снижения веса лучше выбирать травяные чаи, чем напитки с содержанием коровьего или растительного молока.

Мнение эксперта: какое молоко полезнее и почему?

По словам врача-диетолога, при отсутствии противопоказаний лучше выбирать продукт животного происхождения.

Коровье молоко — хороший продукт для здорового человека, не страдающего непереносимостью лактозы, аллергией на молочные белки. В других же случаях лучше его заменить на растительный аналог, соблюдая при этом нормы КБЖУ (калорийность/белки/жиры/углеводы) рациона.

Что говорят исследования

Работа 2023 года показала, что коровье молоко более питательно, чем большинство растительных альтернатив.

Фото: istockphoto.com/nensuria

Учёные проанализировали этикетки с пищевой ценностью 237 молочных продуктов растительного происхождения от 23 различных производителей. Оказалось, что только 28 напитков были сопоставимы или превосходили коровье молоко по содержанию витамина D, кальция и белка.

Между тем в продукте растительного происхождения есть клетчатка. Также в пользу этого варианта говорит и то, что он не содержит холестерин и имеет очень низкий уровень насыщенных жиров.

Поэтому нельзя однозначно ответить на вопрос, какое молоко полезнее: растительное или коровье. Каждый продукт имеет свои преимущества и недостатки.