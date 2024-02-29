Как одеваться круто, не слишком заморачиваясь? Создаём мужской образ в стиле casual

Современная мужская мода постепенно уходит от формальных требований, двигаясь к более расслабленным, свободным и удобным стилям. Комфорт, практичность и проявление индивидуальности – вот что сейчас в цене. Какой же стиль удовлетворяет всем этим требованиям? Где есть возможность сочетать элегантность и удобство, а также опции для проявления личного вкуса? Конечно, речь про мужской стиль кэжуал (casual).

В его ключевых особенностях будем разбираться вместе с экспертом. Ловите инструкции для создания непринуждённого, но стильного повседневного образа.

Ольга Денега fashion-эксперт интернет-магазина Shopping Live «Стиль casual для мужчин представляет собой идеальное сочетание непринуждённости и элегантности. Он появился из идеи, что повседневная одежда может быть не только удобной, но и модной. Как же реализовать её в вашей гардеробной жизни?»

Изначально так одевались английские футбольные фанаты 70-х, и их образы захотели повторить модные дома на своих показах. Casual для мужчин — это свободный подход к выбору гардероба, который позволяет выражать себя через стиль в повседневной жизни, сочетать спортивные элементы со строгими и создавать актуальные аутфиты из минимального количества одежды.

В чём же ещё заключаются особенности стиля и какие вещи нужны для его создания?

Предметы гардероба в стиле casual

Джинсы

Джинсы — основной элемент casual-гардероба. Они могут быть различных фасонов: от прямых до зауженных и карго. Их выбор зависит от вашего образа жизни и предпочтений. Важно, чтобы джинсы были удобными и подчёркивали достоинства силуэта.

Джинсы Zarina, 4599 руб. Фото: Zarina

Футболки

Casual представляет собой базовый гардероб, и футболка – ваш лучший союзник. Стоит выбирать изделия свободного кроя и нейтральных расцветок. Футболка должна быть из плотного качественного материала, в идеале — хлопка. Обращайте внимание на швы и окраску ткани. Всё это должно быть выполнено качественно. Лучше немного переплатить за хорошую вещь, которая будет комфортно ощущаться и долго служить.

Поло мужское Northland, 1999 руб. / «Спортмастер» Фото: Northland

Водолазки

Элегантная альтернатива футболке на холодное время года – водолазка. Это универсальный элемент, который можно легко включить в любой образ. Отдавайте предпочтение изделиям из плотного, но не слишком жаркого трикотажа.

Не стоит приобретать чрезмерно облегающие фасоны, так как они могут исказить силуэт. Между тканью и телом должно быть немного воздуха. Выбирайте изделия мелкой вязки без принтов и декора. Они гораздо органичнее будут смотреться почти со всей одеждой, а разнообразить лук всегда можно аксессуарами.

Водолазка O'STIN, 2399 руб. Фото: O'STIN

Худи и толстовки

Худи и толстовки добавляют образу непринуждённости и спортивных ноток. Лучше выбирать их в базовых цветах с минимумом декора. Если хочется проявить свою индивидуальность, отдавайте предпочтение тем принтам, надписям и логотипам, которые будут уместно смотреться как на прогулке, так и на ужине в кафе.

Свитшот Zarina, 3399 руб. Фото: Zarina

Рубашки

Рубашки придают стилю casual особый шарм. Классические модели делают лук официальным и элегантным. Поло отлично подойдут, когда нужно придать образу спортивной лёгкости, сохранив при этом формальный вид. Клетчатые и джинсовые варианты добавляют аутфиту расслабленности и позволяют интересно обыгрывать другие элементы одежды за счёт многослойности.

Пиджаки

Для создания стиля casual выбирайте пиджаки с мягкой структурой, более расслабленного кроя. Это добавит вашему образу лёгкости, но сохранит элегантность.

Пиджак Boggi Milano, 59 800 руб. / Lamoda Фото: Boggi Milano

Брюки

Немного зауженные брюки — ещё один необходимый элемент гардероба мужчины. Это могут быть как чиносы, так и костюмные брюки. Главное — чтобы они хорошо сидели и сочетались не только с пиджаком и галстуком.

Базовые брюки чинос O'STIN, 2999 руб. Фото: O'STIN

Куртки

Куртки позволяют не только не замёрзнуть, но и сделать аутфит глубже и интереснее. Что лучше всего вписать в повседневные комплекты? Отлично будут смотреться кожаная куртка и джинсовая. Также можно использовать трендовый бомбер.

Бомбер Befree, 5999 руб. Фото: Befree

Обувь

Правильно подобранная обувь — это возможность создать «дорогой» образ. Для стиля casual наиболее подходящими являются минималистичные кеды, которые подходят практически для любого случая, а также кроссовки нейтральной расцветки. Также хороши лоферы (чёрные или коричневые) и сдержанные ботинки на шнуровке. Помните, что главное правила выбора обуви — качественные материалы и комфорт при носке.

Мужские высокие кеды TENDANCE, 11 030 руб. / rendez vous Фото: rendez vous

Аксессуары

Аксессуары — это то, что придаёт законченность вашему образу. Для casual-стиля стоит выбирать сумки из качественной кожи классических фасонов со строгими формами и чёткими линиями. Такие изделия выглядят более статусно и смогут сделать даже расслабленный аутфит более элегантным.

Допустимы сумки и рюкзаки из текстиля в спортивном стиле, но предпочтение лучше отдавать более спокойным и универсальным моделям.

Сумка Igermann, 10 540 руб. / Lamoda Фото: Igermann

Часы должны быть стильными и подчёркивать ваш индивидуальный вкус, но не привлекать слишком много внимания. Сasual-аутфиты про комфорт и спокойствие, а не про вычурные детали.

Ремни тоже следует выбирать в спокойных тонах без лишнего декора: классический чёрный или коричневый кожаный. Такие варианты будут уместно смотреться как на джинсах с толстовкой, так и на брюках с рубашкой.

Допустимы также шарфы, шейные платки, галстуки и очки (с диоптриями/солнцезащитные). Стильно смотреться будут лаконичные украшения. Например, трендовые цепи на шее, массивные кольца или винтажные браслеты.

Цветовая палитра

Стандартная цветовая палитра casual-стиля включает в себя нейтральные оттенки: чёрный, белый, серый и бежевый. Кроме них, в гардероб можно добавить акценты в виде одежды пастельных цветов. Например, в серо-голубых или мятных тонах, а также в оттенке хаки.

Актуальны будут и изделия в главном цвете 2024 года — нежном персиковом. Он придаёт образу свежесть и хорошо сочетается почти со всеми оттенками.

Как сочетать элементы casual-стиля?

Чтобы создавать комфортные и универсальные casual-образы, не нужно прилагать больших усилий. Почти все элементы гардероба этого стиля сочетаются между собой, и в этом его прелесть.

Главный секрет успешного образа — многослойность. Вторая фишка — детали. Например, попробуйте вместо водолазки надеть под джинсовку футболку и расстёгнутую рубашку. Образ будет смотреться более фактурно.

Акцент в виде банданы на шее / вещи befree Фото: befree

Также, например, к базовому комплекту одежды можно добавить несколько аксессуаров, а к монохромному луку в нейтральных оттенках — цветовой акцент в виде футболки или рубашки более яркого цвета. Также это может быть какой-то интересный аксессуар.

Не бойтесь комбинировать разные материалы. Как варианты: хлопковую рубашку с джинсами и кожаной косухой, а чиносы – с джинсовой рубашкой и бомбером.

Вот ещё несколько удачных сочетаний, которые можно надеть «и в пир, и в мир».

1. Лёгкая базовая водолазка и костюмные брюки. Этот образ идеален не только для офиса, но и для неформальных встреч и дружеских посиделок. Поверх можно накинуть как бомбер, так и пиджак — в зависимости от обстоятельств и ваших предпочтений.

2. Джинсы и пиджак. Носите свои любимые джинсы с мягким пиджаком для создания образа, который подходит как для деловых переговоров, так и для романтического свидания.

3. Поло и чиносы. Этот набор отлично смотрится и на природе, и в городских пейзажах. А в прохладную погоду можно надеть поверх толстовку: воротник рубашки будет создавать эффект глубины образа, а сам аутфит приобретёт более расслабленное настроение.

Поло и брюки Zarina Фото: Zarina

Стиль casual в различных сферах жизни

Строгие правила делового стиля постепенно смягчаются, и стиль casual находит своё место даже в офисной среде. Комбинирование классических брюк с поло или рубашкой в тонкую полоску поверх футболки — отличный пример гармоничного использования этой модной тенденции. Стоит присмотреться к тёмным цветам и структурированным фасонам, которые держат форму. Важно лишь следить за тем, чтобы одежда была аккуратной и соответствовала корпоративной культуре в вашей компании.

Для свободного времени, встреч с друзьями, посещения кафе или мероприятий в стиле casual открывается простор для творчества. Джинсы, кроссовки и свободная рубашка — отличный вариант для неспешного выходного дня. Если надеть лоферы и свитшот или толстовку поверх свитера, получится подходящий аутфит для ужина в аутентичном ресторане. Смело экспериментируйте с фактурами, цветовыми сочетаниями и аксессуарами.

В путешествиях же важно сочетать моду и комфорт. Удобные джинсы, поло, кроссовки и кожанка позволят чувствовать себя комфортно и во время перелёта, и на отдыхе. Вы сможете легко трансформировать лук в зависимости от погоды, оставаясь при этом стильным.

В стиле casual для мужчин кроются свобода самовыражения и возможность комбинировать удобство с элегантностью. Это не просто мода, это искусство делать повседневность яркой и наполненной эмоциями. Выбирайте то, что соответствует вашему видению и чувству вкуса, и не бойтесь экспериментировать!