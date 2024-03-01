Как правильно выбрать зубную пасту? Рекомендации стоматолога-ортопеда

Что должно быть в составе?

Состав лечебно-профилактической зубной пасты всегда содержит активные, абразивные и связующие компоненты, пенообразующие и увлажнители.

Фтор. Важное вещество, которое восстанавливает структуру эмали, укрепляет её и препятствует развитию кариеса.

Константин Прокопенко стоматолог-ортопед, хирург, имплантолог «Содержание фтора должно соответствовать возрасту: детям до шести лет рекомендуют пасты с концентрацией 1000 ppm, старше шести лет и взрослым — 1450 ppm. Фтор в составе пасты встречается в виде различных соединений: фторида натрия, аминофторида, монофторфосфата натрия. В некоторых продуктах сразу две соли фтора, которые усиливают действие друг друга».

Кальций. Основной элемент костной системы. Этот минерал укрепляет зубы и защищает их от кариеса. В составе паст вы можете встретить несколько соединений кальция. В их числе глицерфосфат кальция, аморфный фосфат кальция и лактат кальция. Нашумевший гидроксиапатит — это тоже форма кальция, которая используется как альтернатива фторидам.

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Гидроксиапатит — современное и эффективное средство для восстановления и обновления эмали, которое заполняет микротрещины и препятствует образованию кариеса. Ещё одно полезное свойство гидроксиапатита — способность уменьшать чувствительность.

Ксилит. Один из самых эффективных растительных компонентов для защиты от кариеса. Активно борется с бактериями, восстанавливает эмаль и повышает её прочность, увлажняет полость рта.

Пирофосфаты. Предупреждают появление зубного налёта и камня, замедляют рост болезнетворных бактерий, которые вызывают кариес и неприятный запах.

Цитрат цинка. Антисептик, блокирует рост бактерий и затвердевание минералов, которые образуют зубной камень.

Пероксиды. Пероксид карбамида и пероксид водорода — мощные и эффективные средства для отбеливания эмали. Не повреждают эмаль.

Папаин, бромелаин. Натуральные ферменты, которые осветляют эмаль, расщепляя пигментированный налёт. Дают более деликатный и не такой сильный эффект отбеливания, как пероксиды.

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Хлоргексидин и цетилпиридиния хлорид. Мощные антисептики, которые обеззараживают, способствуют заживлению ранок слизистой, убивают болезнетворные бактерии. В отличие от натуральных экстрактов, подходят для использования только курсами, так как могут навредить и полезной микрофлоре полости рта.

Натуральные экстракты (кора дуба, шалфей, ромашка). Природные противовоспалительные и антисептические компоненты, которые можно использовать ежедневно. Это эффективная дополнительная терапия небольшой кровоточивости и воспаления дёсен.

К каким компонентам нужно относиться с осторожностью?

SLS/SLES. Благодаря этим веществам паста пенится — чем их больше, тем пышнее пена. Лаурилсульфат натрия и лауретсульфат натрия могут вызывать сухость и аллергию у людей с повышенной чувствительностью к данным компонентам. В этом случае вы можете использовать гигиеническое средство с мягким пенообразователем — кокосульфатом натрия.

Триклозан и триклогард. Сильные антибиотики, которые негативно влияют на иммунитет и микрофлору полости рта, убивают в том числе и полезные бактерии. Однако их используют при некоторых заболеваниях полости рта — курсами и по рекомендации врача.

Выбор зубной пасты по проблеме

При выборе пасты исходите из текущей ситуации с зубами или проблемы, которая вас беспокоит. Если нужно решить сразу несколько задач (например, осветлить и укрепить эмаль), комбинируйте средства: используйте утром отбеливающую пасту, а вечером — восстанавливающую эмаль. Так вы сможете отбелить зубы без повышения чувствительности.

Налёт

Ежедневная чистка зубов удаляет налёт, поэтому так важно использовать щётку и пасту два раза в день. Отсутствие регулярной гигиены приводит к образованию зубного камня, для удаления которого потребуется визит к стоматологу.

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Чтобы паста эффективно удаляла налёт, она должна обладать достаточной абразивностью. Для ежедневного применения при повышенном образовании налёта подходят пасты до 250 RDA (индекс абразивности). Но если у вас чувствительные зубы, подойдут низко- и среднеабразивные пасты.

Чтобы уменьшить образование зубного налёта и предотвратить его повторное прикрепление к эмали, в пасты, помимо абразивов, добавляют дополнительные компоненты. Это пирофосфаты и цитрат цинка.

Неприятный запах

Неприятный запах изо рта (или галитоз) для многих становится причиной неуверенности в себе. По утрам — это норма. Если не проходит в течение дня, это может говорить о наличии какой-либо патологии.

Причина галитоза — в образовании во рту летучих соединений серы, которые выделяют бактерии. Происходит это из-за плохой гигиены, кариеса, воспаления дёсен, курения. Гораздо реже симптом может быть связан с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), органов дыхания и почек, сахарным диабетом, приёмом медицинских препаратов. Для начала исключите местные причины, наладьте гигиену. Если эффекта не будет, обратитесь к врачу для поиска общих проблем со здоровьем.

Выбирайте антибактериальную пасту: с хлоргексидином или растительными экстрактами, которые подавляют активность бактерий и повышенное образование налёта, тем самым уменьшая неприятный запах изо рта. В некоторые пасты от галитоза добавляют лактат цинка. Этот компонент связывает летучие соединения серы, одну из причин неприятного запаха.

Чувствительная эмаль

При чувствительных зубах выбирайте пасты со фтором, гидроксиапатитом и кальцием, которые заполняют микротрещины в эмали и тем самым снижают её чувствительность. Хороший эффект дают такие компоненты, как фосфат калия и нитрат калия. Они блокируют передачу болевого сигнала от зуба к мозгу, уменьшая реакцию на холодное и горячее, сладкое и кислое. Эффективен и хлорид стронция, который закупоривает дентинные канальцы и решает проблему гиперчувствительности.

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Проблема чувствительности эмали требует тщательной и щадящей чистки — любое сильное воздействие может вызвать боль и сделать хуже. Если ваши зубы реагируют на горячее, холодное, кислое и сладкое, вам подойдут низкоабразивные пасты с RDA 30–50.

Кровоточивость дёсен

Нерегулярная и некачественная гигиена полости рта — одна из главных причин воспаления и кровоточивости дёсен.

Выбирайте пасты с растительными экстрактами (коры дуба, шалфея, ромашки), аллантоином, эфирными маслами (ментола, тимола). В пару к пасте подберите щётку с мягкой щетиной. И не забывайте менять её раз в три месяца. Дополните уход ополаскивателем для чувствительных дёсен.

При заболеваниях дёсен и после операций используются пасты с более мощными антисептиками: хлоргексидином и цетилпиридиния хлоридом. Они защищают дёсны от воспаления и уменьшают рост бактерий. Однако эти антисептики нужно использовать курсами не более двух-трёх недель, так как они влияют не только на болезнетворные микроорганизмы, но и на полезную микрофлору.

Изменение цвета

Причины потемнения эмали могут быть самыми разными — плохая чистка, курение, частое употребление кофе и чая.

Потемневшим зубам подойдёт паста с отбеливающим эффектом. Если вы хотите вернуть естественную белизну или продлить эффект от профессионального отбеливания, выбирайте пасты с растительными ферментами: папаином и бромелаином.

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Налёт от красящих продуктов нужно снимать абразивными пастами, а осветлять дентин под эмалью — с помощью пероксида карбамида и пероксида водорода. Если гигиеническое средство содержит при этом различные укрепляющие и восстанавливающие вещества, вы получите не только отбеливающий эффект, но и комплексный уход.

Профилактика кариеса

Кариес — самое распространённое заболевание в мире. Это патологический процесс разрушения твёрдых тканей зуба.

Он начинается с белого пятна и заканчивается пульпитом и различными септическими процессами с неизбежной потерей зуба. Главная причина кариеса — это бактерии, выделяемые кислотами. Они вымывают фтор и кальций из ткани зуба, ослабляют его. Ускоряет развитие кариозных бактерий частое употребление сладкого: углеводы — любимая среда для их размножения.

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Самый важный этап эффективной борьбы с кариесом — ранняя диагностика проблемы и, конечно же, профилактика. Убирайте налёт не реже, чем раз в 12 часов. Используйте пасты, в составе которых есть монофторфосфат натрия, фторид натрия, аминофториды, глицерофосфат кальция, ксилит. Они укрепляют эмаль, заполняют микротрещины и даже способны вылечить кариес на стадии белого пятна.

Дополните уход использованием зубной нити и межзубных ёршиков, чтобы очистить межзубные промежутки — участки, с которыми не справляется щётка и где чаще всего начинается кариес.