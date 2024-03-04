Как выбрать электроодеяло: физиотерапевт назвала 4 критерия и перечислила возможные риски

К выбору устройства нужно подходить с умом, изучив все потенциальные опасности и противопоказания.

Электроодеяла — это специальные устройства, в которые встроены элементы, необходимые для производства тепла. При включении замыкается электрическая цепь, и оно начинает нагреваться. Это тепло равномерно распределяется по одеялу, обеспечивая комфорт и уют.

Юлия Полянская кандидат медицинских наук, физиотерапевт, реабилитолог клиники Medical On Group в городе Подольск «Электроодеяла представляют собой инновационное средство комфорта, обещающее улучшить качество сна и обеспечить тепло в холодные ночи. Однако как и с любой новой технологией, возникают вопросы об их безопасности и потенциальных рисках для здоровья».

Польза электроодеял

Если говорить о преимуществах электрических одеял, то можно перечислить ряд моментов.

Экономия денег. Такое средство комфорта очень энергоэффективно — оно обеспечивает вам тепло без необходимости включать или повышать отопление. При этом не нагревает всю комнату, обеспечивая комфортный сон.

Лучшей для сна является температура от +18 до +22°С.

Фото: istockphoto.com/Moyo Studio

Снижение боли. Электроодеяла могут принести значительную пользу людям, страдающим от хронических болей или проблем с суставами. Исследования показывают, что тепловая терапия может снижать боль и способствовать расслаблению мышц. В этом контексте такие устройства могут служить эффективным средством для облегчения дискомфорта во время сна.

Улучшение качества сна. Тёплые и уютные электроодеяла помогают расслабиться и быстрее заснуть.

Потенциальные риски и вред для здоровья

Существует опасение относительно потенциального вреда, который может причинить электромагнитное излучение, создаваемое такими одеялами. Некоторые исследования связывают длительное его воздействие с различными заболеваниями, включая рак.

Однако на данный момент нет консенсуса среди учёных об уровне риска, представляемого электромагнитным излучением от электроодеял. Требуются дальнейшие исследования для полного понимания этого вопроса.

Фото: istockphoto.com/Chalffy

Некоторые испытывают побочные эффекты от использования электроодеял, такие как сухость кожи или бессонница. Это может быть связано с неправильным применением или неподходящими условиями эксплуатации.

Также, если не соблюдать рекомендуемые меры предосторожности, такие одеяла представляют высокий риск ожогов и пожаров. В случае неправильного использования они способны вызвать и тепловой удар.

Людям с болезнями Паркинсона, Альцгеймера и деменцией трудно распознать, когда температура достигает некомфортных для тела значений, и поэтому они с большей вероятностью перегреются или обожгутся. То же самое касается тех, кто страдает сахарным диабетом: у них снижена чувствительность к температурам.

Фото: istockphoto.com/Freer Law

Не рекомендуется спать под таким устройством детям, беременным и пожилым людям.

Если у вас есть сомнения по поводу использования электрических одеял в вашем конкретном случае, лучше проконсультироваться с врачом.

Как выбрать качественное электроодеяло

Выбор качественного электроодеяла играет важную роль в минимизации потенциальных рисков и обеспечении максимальной пользы. При покупке следует обращать внимание на определённые критерии.

1. Безопасность. Удостоверьтесь, что устройство имеет необходимые сертификаты, подтверждающие его соответствие стандартам качества и безопасности.

2. Регулируемость. Предпочтительно выбирать электроодеяла с возможностью регулирования температуры, чтобы избежать перегрева и снизить риск ожогов.

Фото: istockphoto.com/fotostorm

3. Качество материалов. Обратите внимание на материалы, используемые в производстве. Высококачественные ткани обеспечат комфорт и долговечность в использовании. Наиболее распространёнными тканями для электроодеял являются мягкий флис, акрил, шерсть.

4. Гарантия и обслуживание. Проверьте условия гарантии и возможности обслуживания в случае неисправностей или проблем.

Правильное использование электрических одеял

Использование электрического одеяла обеспечит вам тепло и комфорт, необходимые в холодные ночи. Однако во избежание несчастных случаев важно соблюдать правила техники безопасности. Ниже несколько советов.

1. Контролируйте температуру. Обязательно следуйте инструкциям производителя по контролю температуры электрического одеяла. Избегайте высокой температуры на протяжении длительного времени и не используйте устройство для обогрева холодной постели.

2. Избегайте перегрева. Выключайте электрическое одеяло, когда вы им не пользуетесь — это поможет предотвратить перегрев. Всегда отключайте устройство от сети, прежде чем оставлять его без присмотра, и не складывайте его во время применения, поскольку это тоже может привести к перегреву и возможным ожогам.

Фото: istockphoto.com/Chalffy

3. Проверяйте провода на наличие повреждений. Прежде чем использовать электроодеяло, обязательно проверьте его на наличие повреждённых проводов или других дефектов. Если есть какие-либо признаки изнашивания или обесцвечивания, не используйте устройство — оно может быть опасно.

Производители рекомендуют заменять старые одеяла на новые, даже если они находятся в рабочем состоянии. Устройства старше 10 лет нередко становится причиной пожара.

4. Используйте только по назначению. На электрическое одеяло ни в коем случае нельзя ложиться и использовать его вместо простыни. В противном случае это приведёт к повреждению проводов и станет причиной травм или возгораний.

Электроодеяла могут представлять собой полезный инструмент для повышения комфорта и улучшения качества сна, особенно для тех, кто страдает от хронических болей. Однако важно принимать меры предосторожности и выбирать качественные модели, чтобы минимизировать потенциальные риски для здоровья.