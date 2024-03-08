Врач-уролог назвал продукты, полезные для сохранения здоровья почек

«Диетотерапия является одним из важных составляющих комплексного лечения урологических заболеваний. Эффективность лекарственных препаратов снижается, если не соблюдать правильный рацион. Режим питания позволяет избежать осложнений и быстрее восстановиться после болезни. Продукты, полезные для мочевыделительной системы, можно разделить на группы в зависимости от их влияния на организм».
- Питание для нормализации работы органов мочеполовой системы
- Рацион продуктов для здоровья почек
- Питание для профилактики цистита
- Продукты для сохранения репродуктивного здоровья женщин
- Рацион для сохранения мужского здоровья
Питание для нормализации работы органов мочеполовой системы
- Для активизации работы почек следует употреблять больше жидкости. Вода промывает мочевые протоки, снижает концентрацию шлаков и токсинов, которые выводятся с мочой. Этому способствует включение в рацион арбузов, яблок, ананасов.
- Для мочеполовой системы полезны витамины группы А и В6. Они содержатся в чернике, клюкве, малине, клубнике, имбире, красном винограде, орехах. Эти продукты улучшают работу почек и мочевого пузыря, снижают концентрацию оксалатов в крови, являются одним из факторов профилактики мочекаменной болезни.
- Сложные углеводы способствуют выведению мочи. Поэтому в рационе должны быть овощи, в особенности цветная и белокочанная капуста, репа, болгарский перец, тыква, редис. Среди круп предпочтительна гречка. Дополнительным источником клетчатки являются отруби.
- Для восполнения уровня белка полезны блюда из лосося, тунца, индейки, курицы и грибов.
- Животные жиры рекомендуется заменить оливковым маслом.
Фото: istockphoto.com/g-stockstudio
Рацион продуктов для здоровья почек
Здоровье почек напрямую связано с работой сердца. Для правильной работы этих важных органов необходим сбалансированный рацион питания.
- К продуктам, содержащим полиненасыщенную жирную кислоту Омега-3, относятся морская рыба, грецкие орехи, оливки, авокадо, растительные масла, за исключением пальмового и кокосового.
- Сложные углеводы обеспечивают стабильный уровень сахара в крови, что способствует здоровью почек. Клетчаткой богаты цельнозерновой хлеб, овощи, фрукты. Следует выбирать макароны только из твёрдых сортов пшеницы.
- Поддерживать активность организма помогают белковые продукты: фасоль, нут, чечевица, горох, постное мясо, нежирные молочные продукты, яичный белок.
- Мочегонным эффектом, благотворным для работы почек, обладают огурцы, кабачки, томаты, листовой салат, тыква, морковь, свёкла, клюква, яблоки, груши, дыни, арбузы, зелень.
- В качестве напитков лучше выбирать морсы, некрепкий чай, отвар шиповника. Достаточное количество жидкости препятствует образованию камней в почках.
Фото: istockphoto.com/Sonja Rachbauer
Существует ряд продуктов, которые могут нанести здоровью почек серьёзный вред. К ним относятся блюда с большим содержанием соли, сладкие газированные напитки, жирная, жареная и копчёная пища.
Бесконтрольный приём лекарств, курение, чрезмерное употребление спиртных напитков, как и малоподвижный образ жизни, приводят к развитию болезней почек.
Питание для профилактики цистита
Главная задача при лечении цистита – промывание мочевыводящих путей и выведение возбудителей болезни. Диетотерапия при воспалении мочевого пузыря направлена на снижение раздражения его слизистой оболочки. Продукты питания должны соответствовать этому принципу.
- Минимальное количество ежедневно выпиваемой жидкости должно быть равно 1,5-2 л, при этом нужно придерживаться правила – 30 мл жидкости на каждый кг массы тела. Предпочтительными напитками являются чистая негазированная вода, брусничный и клюквенный морс, отвар шиповника и чёрной смородины. При повышении температуры тела следует увеличить количество выпиваемой жидкости.
- Продукты, богатые пищевыми волокнами и крахмалистыми соединениями, поддерживают работу кишечника. Наиболее полезны хлеб и мука грубого помола, отруби, овощные салаты.
- Легкоусвояемая пища, богатая витаминами, снижает нагрузку на пищеварительную систему, способствует скорейшему выздоровлению. Предпочтительны крупяные и овощные супы, нежирные сорта мяса и рыбы, отварные или запечённые, творог, омлет. Употребление соли следует снизить до 6 г в сутки.
- С воспалительными заболеваниями помогает бороться чеснок.
Фото: istockphoto.com/Nungning20
Особое значение при профилактике цистита имеет фитотерапия. Рекомендуется принимать настои трав, обладающих мочегонным действием. Это могут быть травяные чаи с толокнянкой, кукурузными рыльцами, экстрактом виноградных косточек, брусничным листом. Полезна также биологически активная добавка D-манноза, но перед введением её в рацион следует проконсультироваться с врачом.
Продукты для сохранения репродуктивного здоровья женщин
Укрепить женское здоровье помогает восполнение витаминного дефицита в организме. Для этого не всегда требуется применение аптечных комплексов. Разнообразное сбалансированное питание способно обеспечить необходимую ежедневную дозу веществ.
- Витамин А способствует выработке женских половых гормонов. Он содержится в печени, сливочном масле, моркови.
- Витамин Е снижает риск невынашивания беременности, предупреждает развитие мастопатии. В большом количестве содержится в оливковом масле, проросших зёрнах пшеницы, салате латук.
- Витамины группы В необходимы для роста и регенерации тканей. Попадают в организм с авокадо, тыквенными семечками, мёдом, кисломолочными продуктами.
- Фолиевая кислота, содержащаяся в зелени и листовых овощах, предотвращает дефекты в развитии нервной трубки плода, обладает противовоспалительным эффектом.
- Омега-3 жирные кислоты нормализуют баланс гормонов, являются профилактикой онкологических заболеваний. В большом количестве содержатся в жирной рыбе.
- Морепродукты богаты йодом, который минимизирует симптомы предменструального синдрома, улучшает обмен веществ.
Фото: istockphoto.com/webphotographeer
Рацион для сохранения мужского здоровья
От питания мужчины во многом зависит его половая активность. Следует включать в ежедневное меню продукты, повышающие выработку тестостерона и сперматозоидов. Необходимо также отказаться от вредных привычек, поскольку их негативное воздействие лишает организм важных витаминов и микроэлементов.
- Жирные кислоты Омега-3 и Омега-6 сохраняют половую функцию в зрелом возрасте. Они содержатся в миндале, фундуке, кешью, пшеничных ростках, жирной рыбе.
- Повышению потенции способствует употребление устриц, тыквенных семечек. В них содержатся цинк и магний, положительно влияющие на эректильную способность.
- Для выработки тестостерона полезны ягоды, яблоки, виноград, лук, помидоры, чай, продукты пчеловодства. Целебными свойствами обладают отвары лекарственных растений: пажитника, ромашки, страстоцвета.