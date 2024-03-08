Врач-уролог назвал продукты, полезные для сохранения здоровья почек

Рассказываем, что стоит включить в рацион мужчинам и женщинам с целью профилактики заболеваний мочевыделительной системы.

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Дмитрий Дорончук врач-уролог ФГБУ ФНКЦ ФМБА «Диетотерапия является одним из важных составляющих комплексного лечения урологических заболеваний. Эффективность лекарственных препаратов снижается, если не соблюдать правильный рацион. Режим питания позволяет избежать осложнений и быстрее восстановиться после болезни. Продукты, полезные для мочевыделительной системы, можно разделить на группы в зависимости от их влияния на организм».

Питание для нормализации работы органов мочеполовой системы

Для активизации работы почек следует употреблять больше жидкости. Вода промывает мочевые протоки, снижает концентрацию шлаков и токсинов, которые выводятся с мочой. Этому способствует включение в рацион арбузов, яблок, ананасов.

Для мочеполовой системы полезны витамины группы А и В6. Они содержатся в чернике, клюкве, малине, клубнике, имбире, красном винограде, орехах. Эти продукты улучшают работу почек и мочевого пузыря, снижают концентрацию оксалатов в крови, являются одним из факторов профилактики мочекаменной болезни.

Сложные углеводы способствуют выведению мочи. Поэтому в рационе должны быть овощи, в особенности цветная и белокочанная капуста, репа, болгарский перец, тыква, редис. Среди круп предпочтительна гречка. Дополнительным источником клетчатки являются отруби.

Для восполнения уровня белка полезны блюда из лосося, тунца, индейки, курицы и грибов.

Животные жиры рекомендуется заменить оливковым маслом.

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Рацион продуктов для здоровья почек

Здоровье почек напрямую связано с работой сердца. Для правильной работы этих важных органов необходим сбалансированный рацион питания.

К продуктам, содержащим полиненасыщенную жирную кислоту Омега-3, относятся морская рыба, грецкие орехи, оливки, авокадо, растительные масла, за исключением пальмового и кокосового.

Сложные углеводы обеспечивают стабильный уровень сахара в крови, что способствует здоровью почек. Клетчаткой богаты цельнозерновой хлеб, овощи, фрукты. Следует выбирать макароны только из твёрдых сортов пшеницы.

Поддерживать активность организма помогают белковые продукты: фасоль, нут, чечевица, горох, постное мясо, нежирные молочные продукты, яичный белок.

Мочегонным эффектом, благотворным для работы почек, обладают огурцы, кабачки, томаты, листовой салат, тыква, морковь, свёкла, клюква, яблоки, груши, дыни, арбузы, зелень.

В качестве напитков лучше выбирать морсы, некрепкий чай, отвар шиповника. Достаточное количество жидкости препятствует образованию камней в почках.

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Существует ряд продуктов, которые могут нанести здоровью почек серьёзный вред. К ним относятся блюда с большим содержанием соли, сладкие газированные напитки, жирная, жареная и копчёная пища.

Бесконтрольный приём лекарств, курение, чрезмерное употребление спиртных напитков, как и малоподвижный образ жизни, приводят к развитию болезней почек.

Питание для профилактики цистита

Главная задача при лечении цистита – промывание мочевыводящих путей и выведение возбудителей болезни. Диетотерапия при воспалении мочевого пузыря направлена на снижение раздражения его слизистой оболочки. Продукты питания должны соответствовать этому принципу.

Минимальное количество ежедневно выпиваемой жидкости должно быть равно 1,5-2 л, при этом нужно придерживаться правила – 30 мл жидкости на каждый кг массы тела. Предпочтительными напитками являются чистая негазированная вода, брусничный и клюквенный морс, отвар шиповника и чёрной смородины. При повышении температуры тела следует увеличить количество выпиваемой жидкости.

Продукты, богатые пищевыми волокнами и крахмалистыми соединениями, поддерживают работу кишечника. Наиболее полезны хлеб и мука грубого помола, отруби, овощные салаты.

Легкоусвояемая пища, богатая витаминами, снижает нагрузку на пищеварительную систему, способствует скорейшему выздоровлению. Предпочтительны крупяные и овощные супы, нежирные сорта мяса и рыбы, отварные или запечённые, творог, омлет. Употребление соли следует снизить до 6 г в сутки.

С воспалительными заболеваниями помогает бороться чеснок.

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Особое значение при профилактике цистита имеет фитотерапия. Рекомендуется принимать настои трав, обладающих мочегонным действием. Это могут быть травяные чаи с толокнянкой, кукурузными рыльцами, экстрактом виноградных косточек, брусничным листом. Полезна также биологически активная добавка D-манноза, но перед введением её в рацион следует проконсультироваться с врачом.

Продукты для сохранения репродуктивного здоровья женщин

Укрепить женское здоровье помогает восполнение витаминного дефицита в организме. Для этого не всегда требуется применение аптечных комплексов. Разнообразное сбалансированное питание способно обеспечить необходимую ежедневную дозу веществ.

Витамин А способствует выработке женских половых гормонов. Он содержится в печени, сливочном масле, моркови.

Витамин Е снижает риск невынашивания беременности, предупреждает развитие мастопатии. В большом количестве содержится в оливковом масле, проросших зёрнах пшеницы, салате латук.

Витамины группы В необходимы для роста и регенерации тканей. Попадают в организм с авокадо, тыквенными семечками, мёдом, кисломолочными продуктами.

Фолиевая кислота, содержащаяся в зелени и листовых овощах, предотвращает дефекты в развитии нервной трубки плода, обладает противовоспалительным эффектом.

Омега-3 жирные кислоты нормализуют баланс гормонов, являются профилактикой онкологических заболеваний. В большом количестве содержатся в жирной рыбе.

Морепродукты богаты йодом, который минимизирует симптомы предменструального синдрома, улучшает обмен веществ.

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Рацион для сохранения мужского здоровья

От питания мужчины во многом зависит его половая активность. Следует включать в ежедневное меню продукты, повышающие выработку тестостерона и сперматозоидов. Необходимо также отказаться от вредных привычек, поскольку их негативное воздействие лишает организм важных витаминов и микроэлементов.

Жирные кислоты Омега-3 и Омега-6 сохраняют половую функцию в зрелом возрасте. Они содержатся в миндале, фундуке, кешью, пшеничных ростках, жирной рыбе.

Повышению потенции способствует употребление устриц, тыквенных семечек. В них содержатся цинк и магний, положительно влияющие на эректильную способность.

Для выработки тестостерона полезны ягоды, яблоки, виноград, лук, помидоры, чай, продукты пчеловодства. Целебными свойствами обладают отвары лекарственных растений: пажитника, ромашки, страстоцвета.