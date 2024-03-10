20 даосских мудростей, чтобы расслабиться и начать радоваться жизни

Ловите подборку цитат из «Дао дэ Дзин» и «Джуан-цзы», чтобы вдохновиться и встать на путь обретения гармонии.

Корни даосизма уходят в глубокую древность. Считается, что основы учения формировались в V—III веках до н.э. Позже даосизм стал религией, появились обряды и прочие её элементы (со II века н.э.). Но изначально это было натурфилософское течение. В его основе — учение о великом Дао.

Буквально с китайского это слово переводится как «путь». Однако его значение куда более обширно. Речь о мироустройстве Вселенной, непостижимой и всеохватывающей силе, лежащей в основе всех вещей. Для достижения гармонии и счастья человеку нужно встать на этот путь, постараться познать Дао и слиться с ним.

В двух словах про Дао не расскажешь, а уж про его обретение — тем более. ЗДЕСЬ вместе с нейрокоучем Кирой Феклисовой мы говорим об этом более подробно. Разбираем принципы Дао и их применение в обычной жизни.

«Путь длиной в 10 тысяч ли начинается у тебя под ногами», — говорил Лао-цзы. Возможно, первым шагом на нём станет одна из мудрых цитат, которые мы приведём ниже. Кстати, как раз с Лао-цзы мы и начнём. Именно ему приписывается авторство главного трактата даосизма — «Дао дэ цзин» («Книга пути и благодати»).

статуя Лао-цзы Фото: Wirestock / istockphoto.com

10 мудрых фраз из «Дао дэ цзин»

Лишь то, что ничего не удерживает, ничего не теряет.

2 чжан

Дао смывает всё как поток, и по этой причине никто не может достичь полного удовлетворения.

4 чжан

Вот почему мудрый не спешит следовать велениям своего «Я», и тело само выбирает дорогу, забывает о себе и потому сам остаётся живым.

7 чжан

Фото: fatido / istockphoto.com

Лучше всего — быть как вода. Вода с лёгкостью дарит благо всей тьме существ и не борется.

8 чжан

Если любить всё, что есть в этом мире, как самого себя, можно жить беспечно, доверившись миру.

13 чжан

Когда тяга всё понимать иссякает, пропадают омрачённость и тоска.

20 чжан

Фото: sandsun / istockphoto.com

Лучший путь пролегает там, где нет отпечатков колёс.

27 жчан

Высшая благодать — это беззаботность, она случается просто так, без причин. Дурная благодать — быть озабоченным делами, и на то всегда есть причины.

38 чжан

Я хорошо отношусь к тому, что добросердечен, к тому, у кого недоброе сердце, я тоже хорошо отношусь, в этом и есть истинное добросердечие.

49 чжан

Люди, когда рождаются, податливы и нежны, а когда становятся несгибаемо-твёрдыми, они умирают.

76 чжан

Как сразу определить того, у которого всё складывается плохо и ещё хуже? Что выдаёт глубоко несчастного человека? 5 маркеров

Также немаловажную роль в развитии философских идей даосизма играет трактат «Чжуан-цзы», названный в честь автора. Книга является даосским каноном, состоит из 33 глав, содержащих аналитические рассуждения и диалоги.

«Чжуан-цзы» обращается к широкому спектру философских тем, включая идеи о противоположностях, относительности, неизменности, бессмертии и преображении. Вот несколько мудрых цитат из одноимённой книги, напоминающих нам о значимости самоанализа, гармонии и приспособляемости к изменениям.

5 мудрых фраз из «Чжуан-цзы»

Путь изначально не имеет пределов, слова изначально не имеют установленного смысла. Только когда мы держимся за свои придуманные истины, появляются разграничения.

Отстрани то, что расстраивает волю. Освободись от того, что смущает сердце. Прогони то, что обременяет жизненную силу. Устрани все препятствия для осуществления Пути.

Фото: peterschreiber.media / istockphoto.com

Гора грабит сама себя деревьями. Масло сжигает само себя в светильнике. Корицу срубают оттого, что она съедобна. Лаковое дерево срубают оттого, что оно полезно. Все знают, как полезно быть полезным; но никто не знает, как полезно быть бесполезным.

Мудрый человек не имеет ничего своего. Божественный человек не имеет заслуг. Духовный человек не имеет имени.

Все люди в жизни пребывают во мраке заблуждений. Не стоит думать, что все заблуждаются и только один ты не пребываешь во мраке.

Фото: onlyyouqj / istockphoto.com

Со слепым не будешь любоваться красками картин. С глухим не станешь наслаждаться звуками колоколов и барабанов. Но разве слепым и глухим бывает одно лишь тело? Сознание тоже может быть слепым и глухим.

Я называю чутким не того, кто слышит других, а лишь того, кто слышит самого себя.

Тот, кто ценит жизнь, презирает выгоду.

В сердце своём находить удовольствие в бескорыстной любви ко всем — вот сущность человечности и долга.

Когда мы покойны, наш разум просветлён. Когда мы просветлены, мы обретаем пустоту. Когда мы пусты, мы следуем недеянию. И тогда всё свершается само собой.