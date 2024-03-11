Что будет, если проглотить зуб? Отвечает врач-стоматолог

Максим Обушенков врач-стоматолог, директор стоматологической компании Revyline «В моей практике вопросы, связанные с проглатыванием зубов, встречались довольно редко. Но всё же это вызывает беспокойство у родителей детей в возрасте 6-7 лет, а иногда и у взрослых».

Анатомия зуба

Эмаль является самой твёрдой тканью нашего организма. Она может иметь от 250-390 ед. до 800 ед. Виккерса (статичный метод измерения твёрдости металлов и сплавов). Поверхностные слои обладают наибольшей прочностью. Их толщина в разных отделах коронки разнится и может составлять от 1,5 до 1,7 мм.

В химический состав зуба входят 95% неорганических веществ, 1,2% органических веществ и 3,8% воды. К неорганическим веществам относятся: гидроксиапатит, карбонапатит, хлорапатит, фторапатит, карбонат кальция, карбонат магния, кальций и фосфор. В наружном слое эмали насчитывается порядка 40 микроэлементов. Среди них фтор, свинец, железо, цинк, натрий, карбонат, медь, алюминий и калий.

В число органических веществ входят белки, липиды и углеводы. Есть минимальное количество цитратов (соли лимонной кислоты) и полисахаридов.

Таким образом, состав зуба не является токсичным, поэтому при проглатывании отравиться им невозможно.

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Опасно ли проглатывать зуб?

Если основываться на медицинских данных и клиническом опыте, в подавляющем большинстве случаев проглатывание зуба не приводит к серьёзным последствиям для здоровья человека. Пищеварительная система способна безопасно перерабатывать и выводить мелкие твёрдые объекты, включая зубы.

Также нет опасности в проглатывании пломбировочного материала. Он легко проходит через желудочно-кишечный тракт в неизменном виде. Осколок пломбы мал, чтобы нанести какие-либо серьёзные повреждения.

Какие риски есть при проглатывании зуба?

Однако важно знать потенциальные риски и понимать, когда стоит обращаться за медицинской помощью. Примерно 93% проглоченных инородных тел успешно проходят через желудочно-кишечный тракт. Тем не менее существует малый процент случаев, когда объект может попасть в дыхательные пути. Это является неотложной медицинской ситуацией.

Помощь специалиста необходима, если наблюдаются следующие симптомы:

затруднение глотания;

боли в шее или груди;

повторная рвота;

боли в животе;

лихорадка или наличие крови в рвоте или стуле;

повышенное слюнотечение;

кашель или хрипы;

высокая температура.

Также опасность может представлять зуб со сколами, которые появляются во время травмирования. Например, от удара при падении или в контактных видах спорта. В этом случае при проглатывании может произойти повреждение стенок желудка или кишечника. Стоит отметить, что подобные случаи считаются редкими. Кстати, это же относится и к проглатыванию коронки или штифта от зубного протеза.

В данном случае необходим контроль за прохождением по кишечнику инородного тела с помощью рентгеновского аппарата. Крайне редко есть необходимость в хирургическом вмешательстве.

Основной риск проглатывания приходится на период смены молочных зубов у детей. Они выпадают безболезненно и зачастую вовсе незаметно.

В основном это происходит во время еды, ведь жевательное усилие отделяет расшатанный зуб от десны. Вместе с продуктами он проходит в пищевод, не доставляя дискомфорта. Корни рассасываются перед выпадением, поэтому их края сглажены. Повредить слизистые оболочки невозможно.

Как снизить шансы проглатывания зуба?

Есть шанс, что всё пройдёт без осложнений, если родители объяснят детям полный процесс смены зубов. Также нужно попросить ребёнка сразу же сообщать, что они начали шататься, чтобы вовремя их удалить.

Стоит напомнить о соблюдении осторожности перед едой. Например, не надо есть на той стороне, где расположен проблемный зуб.

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Что нельзя делать при проглатывании зуба?

В первую очередь не нужно впадать в панику. Если проглатывание всё-таки произошло, ни в коем случае не нужно вызывать рвоту или принимать слабительные средства. Такие действия могут спровоцировать вдыхание инородного предмета в лёгкие. В большинстве случаев достаточно дождаться, когда зуб будет естественно выведен из организма в процессе пищеварения.

Стоит отметить: хотя проглатывание зуба редко приводит к серьёзным последствиям, важно подходить к этой ситуации со всей ответственностью и внимательностью. Особенно когда речь идёт о здоровье детей.