Какие усы вам подойдут? 10 актуальных форм и советы барбера, чтобы выбрать свою

Многие мужчины сегодня даже не рассматривают идею отрастить усы. Они считают их чем-то архаичными. И очень зря. Оказывается, с помощью усов можно не только подчеркнуть индивидуальность, но и изменить свою внешность. Важно лишь знать — какая форма нужна именно вам. Как с ней определиться? Разбираемся вместе с экспертом.

Динислам Латыпов барбер, основатель Atom Hair Lab «В последние годы усы набирают популярность. Особенно среди тех, кто хочет сделать свой образ разнообразным и привлекательным. Этот элемент подходит как мужчинам в возрасте, так и молодым парням. Рассказываю, какие формы наиболее актуальны, и даю советы по уходу».

Виды усов

Существует множество популярных и интересных стилей усов. Сейчас особенно актуальны следующие 10 видов. Одни – необычные и выделяющие из толпы, другие – классические, идеально подходящие любому мужчине. Рассмотрим подробнее каждый из них.

«Шеврон»

Вечная классика, которая ассоциируется с мужественностью и уверенностью. Эта форма отличается прямой и плотной структурой. Такие усы покрывают верхнюю губу и слегка выходят за её пределы по бокам. Они довольно густые, но не слишком длинные.

Этот стиль универсальный, но особенно хорошо смотрится на квадратной или овальной форме лица – «шеврон» добавляет визуальную ширину и помогает сбалансировать узкие черты.

Усы «шеврон» Фото: eclipse_images / istockphoto.com

«Дали»

Одна из самых узнаваемых и необычных форм, вдохновлённая знаменитым испанским художником Сальвадором Дали. Это те самые длинные и тонкие усы, которые поднимаются вверх и сгибаются на концах.

«Дали» требуют тщательного ухода и правильной укладки. Придётся регулярно использовать мусс или воск, чтобы поддерживать их форму и направление. Такие усы лучше всего выбрать тем, кто не боится экспериментировать с внешним видом и хочет выделиться из толпы.

Усы «Дали» Фото: MaxKolmeto / istockphoto.com

Подкова

Эту форму вы точно видели в популярных фильмах с байкерами или рестлерами. Верхняя часть усов прямая и тянется вдоль верхней губы, а затем спускается вниз, образуя вертикальные полосы. Элементы не должны соединяться с бородой, чтобы сохранить чёткую форму подковы. Этот стиль может добавить образу выразительность и твёрдость, делая его более ярким и запоминающимся.

Усы «подкова» Фото: CasarsaGuru / istockphoto.com

«Императорские»

Пожалуй, это самый элегантный и выразительный стиль усов. Он был особенно популярен среди европейских монархов и аристократии в XIX веке. Здесь усы вырастают за пределы уголков губ и закручиваются вверх. Так создаётся очень интересная форма.

«Императорские» усы символизируют власть и утончённость. Но для поддержания аккуратного вида придётся уделять много времени уходу. Этот стиль предполагает чёткую форму и изгиб.

Такие усы придают изысканный вид и подойдут мужчинам, желающим попробовать что-то новое и интересное.

Усы «императорские» Фото: Pinkypills / istockphoto.com

«Абажур»

Усы «абажур» становятся шире к концам и заостряются к середине, как бы обрамляя улыбку. Они довольно необычные и добавляют нотку игривости к образу. Но здесь волосы должны быть достаточной длины, чтобы можно было уложить усы в нужную форму.

«Абажур» лучше всего подходит мужчинам с узким или овальным лицом. Такие усы создают более сбалансированные пропорции, визуально расширяя нижнюю часть. Мужчинам с широкими скулами или квадратной формой лица «абажур» тоже подойдёт. Усы смягчат жёсткие линии челюсти.

А вот мужчинам с круглым типом про «абажур» лучше забыть. Эта форма визуально укоротит лицо. Здесь лучше выбрать ту, которая поможет его вытянуть.

Усы «абажур» Фото: shironosov / istockphoto.com

«Кисть художника»

Эти усы отличаются своей натуральностью и простотой формы. За счёт своего широкого и слегка округлого вида они напоминают художественную кисть. Такой стиль не требует тщательного ухода и подходит многим мужчинам.

Ключевая особенность заключается в мягкости и плотности. Усы обычно не выходят за пределы уголков рта, сохраняя аккуратный и ухоженный вид. Они могут быть как короткими, так и более длинными. Всё зависит от личных предпочтений и особенностей роста волос.

Усы «кисть художника» Фото: franckreporter / istockphoto.com

«Английские»

Отличительная черта «английских» усов – их широкая и пышная форма. Они располагаются непосредственно над верхней губой и могут выходить за пределы уголков рта, но при этом не сливаются с бородой или бакенбардами. Для достижения элегантной формы и закруглённости на концах часто используют воск. Но можно оставить их и прямыми.

Этот стиль идеально подойдёт мужчинам, которые любят классические костюмы и элегантные элементы в образе. Но он требует время для отращивания волос и формирования желаемой формы.

Усы «английские» Фото: Oinegue / istockphoto.com

«Пирамидальные»

Усы формируются в виде пирамиды, расширяющейся к верхней губе и сужающейся к кончикам. Основное преимущество заключается в их способности адаптироваться к разным типам лица. Мужчины могут экспериментировать с шириной и углом сужения усов, чтобы найти идеальный вариант. Поэтому такой стиль особенно популярен среди тех, кто хочет совместить классику и тренды.

Усы «пирамидальные» Фото: Andrii Nekrasov / istockphoto.com

«Фу Манчу»

Эту форму усов назвали в честь персонажа повестей Сакса Ромера. Она характеризуется длинными, свисающими усами, которые спадают вниз по обеим сторонам губ. «Фу Манчу» весьма узнаваемые и отличительные. Но подойти они могут далеко не каждому, так как требуют определённого образа жизни и стиля для гармоничного сочетания. Лучше всего их выбрать тем, кто любит экспериментировать.

Усы «Фу Манчу» Фото: КАДР ИЗ ФИЛЬМА «Лицо Фу Манчу»

«Морж»

Эти усы отличаются своей густотой и обильным ростом. Они полностью покрывают верхнюю губу. Иногда могут даже свисать вниз, закрывая рот. Усы формы «морж» носили многие известные личности: Марк Твен, Фридрих Ницше и Иосиф Сталин. Такая форма добавит образу мужественности.

Для отращивания придётся подождать. Здесь нужны хорошие длина и густота волос. Такой стиль не требует сложного ухода, но регулярное подравнивание будет поддерживать аккуратный вид.

Также эта форма может идеально сочетаться с бородой. Если вы не хотите её отращивать – не беда. Усы спокойно носятся как самостоятельный элемент, создавая яркий акцент в образе.

Усы «морж» Фото: Elerium / istockphoto.com

Как выбрать форму усов?

Хорошие мастера знают, что ключ к созданию идеального образа лежит не только в технике стрижки, но и в умении учитывать индивидуальные особенности каждого клиента. Густота усов – это основной фактор выбора формы. Если её нет, барбер может визуально увеличить объём. Это делается с помощью триммера, машинки или опасного лезвия.

Форма лица тоже важна. Просто опираться на тренды и картинку не получится. Так, мужчинам с выразительными скулами подойдут более узкие усы. Они подчёркивают линии и придают образу определённую резкость.

Более полным и круглолицым лучше всего выбирать широкие формы. Они способны визуально сбалансировать пропорции, скрыть некоторые особенности и акцентировать внимание на желаемых чертах.

Фото: shironosov / istockphoto.com

При подборе формы важно учесть образ жизни и вкусы клиента. Я лично в своей работе обращаю внимание на то, какие аксессуары носит человек: серёжки, запонки, проколы, кольца. Исходя из этих наблюдений, стараюсь подобрать форму, которая наилучшим образом сочеталась бы с образом клиента.

Это может быть классический стиль или же более смелый и творческий вариант. Важно, чтобы выбранная форма усов гармонировала не только с аксессуарами, но ещё и с образом жизни клиента и его профессиональной деятельностью.

Такой подход позволяет создать уникальный и запоминающийся образ, который будет выделять мужчину из толпы и подчёркивать его индивидуальность.

Как ухаживать за усами?

Самое важное, когда вы решили носить усы – понять, что за ними нужно регулярно ухаживать. Придётся и барбера посещать регулярно, и дома о них не забывать.

Ходить к мастеру рекомендуется примерно раз в две недели. Такая частота – оптимальная для поддержания аккуратной формы, поскольку через некоторое время усы начинают терять вид. Если всегда будете откладывать визит, восстановление может потребовать намного больше усилий.

Для эффективного ухода за усами в домашних условиях необходимо запастись специальными средствами. Ключевой элемент — шампунь для бороды. Он помогает не только очистить волосы, но и питает их, делая мягкими и послушными.

Фото: miniseries / istockphoto.com

Использование масел для усов – ещё один важный шаг в уходе. Они увлажняют кожу и волосы, предотвращают сухость и ломкость. Бальзам для бороды – это тоже хорошее средство. Оно способствует дополнительному увлажнению и питанию, что очень актуально в холодное время года или при частом использовании стайлинга.

Для укладки усов лучше всего подойдёт воск. Он не только фиксирует форму усов на весь день, но и помогает создать различные стили – от завитков до строгих линий. Вы можете спокойно экспериментировать с образом и поддерживать волосы в идеальном состоянии.

Кроме косметических средств, необходимы и инструменты для поддержания формы. Гребень или щётка должны стать вашими постоянными помощниками. Ежедневное расчёсывание будет создавать аккуратный вид и распределять масло равномерно по всей длине. Кроме того, это ещё и стимулирует кровообращение кожи. Так волосы будут расти здоровыми и красивыми.