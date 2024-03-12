Как укрепить подколенные связки? 7 самых эффективных упражнений

Вместе с тренером разбираемся, почему этой части тела нужно уделять особое внимание.

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Егор Ходырев фитнес-тренер «Коленные суставы ежедневно испытывают нагрузку разной силы и интенсивности, поэтому они чаще подвергаются различным травмам и повреждениям. Важно укреплять коленные суставы, особенно если вы предрасположены к проблемам с ними. Регулярные упражнения, поддержание здорового образа жизни, правильное питание и профилактические меры помогут укрепить коленные суставы и предотвратить возможные риски».

Важность укрепления коленных связок

Боль, скованность, неприятные ощущения в коленях могут возникать из-за регулярной повторяющейся нагрузки, различных состояний организма, заболеваний или одномоментных травм.

Также коленные суставы склонны к возрастной деформации из-за активной нагрузки в течение всей жизни. С возрастом хрящевая ткань в коленных суставах может изнашиваться. Это приводит к уменьшению амортизационных свойств суставов и появлению болей и скованности при ходьбе, беге и любых других движениях.

Это касается не только профессиональных атлетов. Укреплять колени важно и тем, кто далёк от спорта. Активная ходьба под гору, долгое вождение автомобиля, подъём по лестнице, продолжительная сидячая работа оказывают сильное влияние на состояние коленных суставов.

Фото: istockphoto.com / shironosov

Анатомия и механизм движения коленного сустава

Коленный сустав является самым крупным и самым сложным в организме. Именно он обеспечивает подвижность и поддержку ноги. Колено образовано соединением нескольких костей: бедренной, большеберцовой, малоберцовой, а также коленной чашечки. В структуру сустава входят и мышцы, мениск, хрящи, связки, сухожилия, нервы и кровеносные сосуды.

Основные типы движений для коленного сустава — сгибание и разгибание. Выполняются за счёт согласованной работы мышц, связок, сухожилий, хряща, внутрисуставной жидкости.

Мышцы. Квадрицепсы, бицепсы бедра и икроножные мышцы обеспечивают движение и стабилизацию коленного сустава.

Связки. Передние и задние крестообразные, а также боковые связки соединяют кости, обеспечивают стабильность, предотвращая излишнее движение и удерживая скелет в правильном положении.

Сухожилия. Соединяют мышцы с костями и передают силу от мышц к костям, играя важную роль при сгибании и разгибании колена.

Хрящ. Его работа заключается в обеспечении плавного скольжения костей друг по другу, амортизации ударов и предотвращении износа суставных поверхностей.

Внутрисуставная жидкость. Её задача – смазывать суставные поверхности и уменьшать трение между ними. Это помогает сохранить здоровье хряща и предотвратить износ сустава.

Если какая-то из структур будет нарушена, это негативно отразится на работе всего сустава. Могут появиться боль, слабость, неприятные ощущения, дискомфорт.

Почему может возникать боль в коленях?

По механизму возникновения боль в колене может быть травматической и атравматической. Причиной первой является острая травма, а вторая возникает в результате повторяющейся нагрузки, воспалений или дегенеративных изменений.

Важно! Методы лечения коленного сустава зависят от причины возникновения неприятных ощущений. Рекомендуем обращаться к врачу для постановки точного диагноза и назначения соответствующего лечения.

Травматические причины болей

Травматические причины болей коленного сустава могут возникнуть при резких бытовых движениях и во время занятий спортом. Вот некоторые из них:

Разрывы мениска. Повреждение мениска может вызвать острую боль в коленном суставе. Растяжения или разрывы связок. Например, растяжение передней или задней крестообразной связки может вызвать сильную боль и нестабильность колена. Переломы. Переломы бедренной кости, малоберцовой или большеберцовой кости могут вызвать острую боль, нарушение работы сустава, отёк в области колена и многое другое. Вывихи. При такой травме нарушается целостность сустава, что может вызвать сильные болевые ощущения и нарушение работы колена. Травмы хряща. Ушибы или повреждения хряща в результате травмы могут вызвать болезненность и дискомфорт.

Фото: istockphoto.com / Prostock-Studio

Атравматические причины болей

Атравматические причины болей коленного сустава, как правило, возникают из-за заболеваний, синдромов и состояний сустава. Вот некоторые из них:

Остеоартрит. Это распространённая проблема, характеризующаяся износом хрящей из-за их старения или избыточной нагрузки, что может приводить к боли, скованности движений и воспалению. Бурсит. При данном состоянии воспаляется слизистая сумка коленного сустава, что может приводить к отёку колена, болезненности и ограничению движения. Воспаление сухожилий. В начале может проявляться во время физической активности, а со временем ощущаться даже при незначительных нагрузках или в покое. Например, воспаление подколенного сухожилия может вызвать болезненность в области колена и ограничение движения. Киста Бейкера. За коленной чашечкой формируется жидкостное образование из-за скопления синовиальной жидкости, что может вызвать болезненность и дискомфорт.

Как бег влияет на коленный сустав?

Бег может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на здоровье коленных суставов. Прежде всего этот вид активности идеально подходит людям без строгих медицинских ограничений и при отсутствии острых травм.

По данным исследований, бег умеренной интенсивности укрепляет межпозвонковые диски и улучшает питание хрящей. Это позволяет поддерживать позвоночник и коленные суставы в нормальном состоянии. Более того, бег с правильной техникой и адекватной нагрузкой помогает снизить боли в коленях.

Фото: istockphoto.com / sportpoint

7 упражнений для укрепления коленных связок

Для укрепления коленных суставов, связок и сухожилий важно выбирать правильные упражнения с адекватной нагрузкой. Можно заниматься в тренажёрах, со свободными весами или вовсе без инвентаря.

Сгибание ног в тренажёре

Техника выполнения

Лягте животом на скамью тренажёра. Плотно прижмите таз и зафиксируйте его в таком положении на протяжении всего упражнения. Валик отрегулируйте так, чтобы он упирался в заднюю часть голени ног, а не в пятки. Носки направьте на себя.

На выдохе плавно сгибайте ноги в коленях, делая небольшую паузу в верхней точке. Движение совершайте без рывков.

Рекомендуется держать таз прижатым во время сгибания и не отрывать от скамьи, чтобы уберечь поясницу от травм и снять ненужную нагрузку.

На вдохе плавно разгибайте ноги в коленях в исходное положение. Постарайтесь ноги и ступни не расслаблять.

Выполняем три подхода по 15 повторений. Отдых между подходами — 1-2 минуты.

Фото: istockphoto.com / Arturo Peña Romano Medina

Разгибание ног в тренажёре

Техника выполнения

Сядьте в тренажёр и плотно прижмите поясницу к спинке, фиксируя её в таком положении на протяжении всего упражнения. Валик отрегулируйте так, чтобы он упирался в переднюю часть голени, а не в подъём стопы. Носки направьте на себя.

На выдохе плавно разогните ноги в коленях, делая небольшую паузу в верхней точке. Движение делайте без рывков и не до конца, чтобы не допустить переразгибания в суставе.

Рекомендуется держать поясницу прижатой во время разгибания и не отрывать её от скамьи.

На вдохе медленно сгибайте ноги в коленях в исходное положение. Ноги и ступни не расслабляем.

Выполняем три подхода по 15 повторений. Отдых между подходами — 1-2 минуты.

Фото: istockphoto.com / DragonImages

Полуприсед

Техника выполнения

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Слегка прогнитесь в пояснице, держите спину ровно. Взгляд направлен вперёд.

Лопатки опущены вниз и сведены вместе. Обратите внимание на положение стоп и коленей. Они стоят ровно, не заваливаются внутрь или наружу.

Сделайте глубокий вдох, отведите таз назад и сгибайте ноги в коленях, плавно опускаясь вниз на 20-30 см. Пресс во время выполнения упражнения напрягайте.

На выдохе за счёт силы ног вытолкнитесь вверх в исходное положение.

Выполняйте три подхода по 15 повторений. Отдых между подходами — 1-2 минуты. Можете встать напротив стены, чтобы лучше держать равновесие.

Фото: istockphoto.com / Khosrork

Ягодичный мостик

Техника выполнения

Лягте на спину. Согните ноги в коленях и плотно упритесь пятками в пол. Стопы на расстоянии 20-25 см друг от друга.

Обратите внимание на положение стопы и коленного сустава. Они стоят ровно друг под другом, не заваливаются внутрь или наружу.

На выдохе выталкивайте таз вверх до прямой линии со спиной, задерживаясь в верхней точке на одну секунду или более.

На вдохе опускайте таз плавно на пол в течение двух-трëх секунд.

Избегайте сильного прогиба в пояснице. Для этого контролируйте таз и держите мышцы ягодиц и пресса в лёгком напряжении.

Выполняйте три подхода по 15 повторений. Отдых между подходами — 1-2 минуты. Можете использовать дополнительное отягощение или повысить количество повторений для увеличения эффективности.

Фото: istockphoto.com / SrdjanPav

Подъём на носках с опорой

Техника выполнения

Необходимо найти какую-то возвышенность и встать на неё так, чтобы пятки висели в воздухе. Подойдёт брусок, лестница или степ-платформа для фитнеса. Для удобства рекомендуем встать у стены для опоры

Спина прямая. Лопатки вместе, грудь вперёд.

Спина прямая. Лопатки вместе, грудь вперёд. На выдохе мощным движением поднимите себя вверх за счёт носков ног. Обратите внимание, что вес тела перенесён на пальцы.

Зафиксируйтесь в таком положении на 1-3 секунды. Чем выше уровень атлетизма, тем дольше задерживайтесь в верхней точке.

На вдохе плавно опускайтесь пятками вниз до ощущения растяжения в икроножных мышцах.

Выполняйте три подхода по 15 повторений. Отдых между подходами — 1-2 минуты.

Отведение ноги лёжа на боку

Техника выполнения

Лягте на бок с прямыми ногами, а носки направьте на себя. Можете упереться руками в пол. Это позволит лучше стабилизировать тело и удерживать баланс.

Шею расслабьте, её напрягать не нужно.

На выдохе медленно, без рывков отводите прямую ногу вверх до угла 45 градусов, делая небольшую паузу в верхней точке.

На вдохе плавно приводите прямую ногу в исходное положение, направляя носок к себе.

Выполняйте три подхода по 15 повторений на каждую ногу. Отдых между подходами — 1-2 минуты.

Фото: istockphoto.com / Slavica

Подъём прямой ноги лёжа на спине

Техника выполнения

Лягте на спину, ноги прямые, носки направьте на себя. Сделайте лёгкий прогиб в пояснице.

Шею расслабьте, её напрягать не нужно. Лопатки прижаты к полу.

На выдохе медленно, без рывков поднимайте прямую ногу вверх до угла 45 градусов, делая небольшую паузу в верхней точке.

На вдохе плавно опускайте ногу в исходное положение, направляя носки к себе. Следите за положением поясницы.

Выполняйте три подхода по 15 повторений на каждую ногу. Отдых между подходами — 1-2 минуты.

Фото: istockphoto.com / Viorel Kurnosov