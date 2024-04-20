Главная борьба Мохаммеда Али — болезнь Паркинсона. Профессор назвала симптомы заболевания

Изначально многие считали, что недуг был вызван карьерой боксёра, но после смерти неврологи опровергли это суждение.

Мохаммед Али запомнился миру как профессиональный боксёр и общественный деятель из США. Он был первым бойцом, трижды выигравшим чемпионат мира в супертяжёлом весе, и успешно защитил этот титул 19 раз.

Состояние Мохаммеда Али

Мохаммед Али всё ещё профессионально занимался боксом, когда наблюдатели впервые заметили признаки неврологического ухудшения. Последний его бой состоялся в 1981 году, когда боксёру было 39 лет.

Диагноз «болезнь Паркинсона» Мохаммеду Али поставили спустя три года, в 1984 году. Тогда многие врачи считали, что заболевание, скорее всего, связано с его профессией и вызвана многочисленными ударами по голове во время его карьеры.

Светлана Каневская доктор медицинских наук, профессор, эксперт медицинского центра «Манор Медикал» (Израиль) «В медицинской среде долгое время не прекращались дискуссии о том, что повторяющиеся удары по голове способствовали прогрессирующему тремору и когнитивным нарушениям Мохаммеда Али, но ситуацию прояснили лечащие его неврологи».

Боксёр умер в возрасте 74 лет в июне 2016 года. В пожеланиях, высказанных перед своей смертью, он отказался от вскрытия. Именно поэтому посмертный диагноз тогда не был поставлен.

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Однако спустя несколько лет, основываясь на обширных долгосрочных клинических и кинематографических наблюдениях, врачи смогли доказать, что у Мохаммеда Али была болезнь Паркинсона с ранним началом, а не форма деменции, вызванная повторяющимися травмами головы.

Характер симптомов показал, что его болезнь была продолжительной и прогрессирующей, написала группа неврологов в обзоре, опубликованном в журнале JAMA Neurology.

Что такое болезнь Паркинсона?

Болезнь Паркинсона — это заболевание головного мозга, поражающее нервную систему и части тела, контролируемые нервами. Оно сопровождается непреднамеренными или неконтролируемыми движениями, которые можно охарактеризовать как дрожь, скованность и трудности с балансом и координацией.

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Хотя практически каждый может подвергнуться риску развития болезни Паркинсона, некоторые научные работы показывают, что это заболевание поражает больше мужчин, чем женщин. Непонятно, с чем это связано, но проводятся исследования, чтобы понять факторы, которые могут увеличить риск развития болезни для человека.

Одним из очевидных рисков является возраст: хотя у большинства людей болезнь Паркинсона впервые развивается после 60 лет, примерно у 5–10% болезнь проявляется до 50 лет. Ранние формы болезни Паркинсона часто, но не всегда, наследуются, а некоторые формы связаны со специфическими изменениями в генах.

Симптомы заболевания

Симптомы болезни Паркинсона обычно начинаются постепенно и со временем прогрессируют, ухудшая качество жизни человека. По мере развития заболевания у людей могут возникнуть трудности с ходьбой и речью, наблюдаться психические и поведенческие изменения, проблемы со сном, депрессия, проблемы с памятью и усталость.

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Наиболее выраженные признаки заболевания развиваются во время повреждения специфических нервных клеток, их называют «базальные ганглии». Они располагаются в области головного мозга, отвечающей за движение. Эти клетки повреждаются и/или гибнут, и их функция нарушается.

Базальные ганглии вырабатывают важное химическое вещество в головном мозге — дофамин. Следовательно, при повреждении этих клеток дофамина вырабатывается меньше, что и приводит к явно выраженным проблемам с движением у больного. Врачи так и не выяснили истинную причину, которая запускает повреждение и гибель этих нейронов.

Дополнительно теряется способность синтезировать и норадреналин, а он контролирует множество жизненно важных функций в организме, включая артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Снижение выработки норадреналина клинически проявляется немотивированной усталостью, эпизодами падения артериального давления, ослабленной работой кишечника.

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Болезнь имеет основные и дополнительные симптомы.

Основные симптомы:

нарастающая со временем дрожь в конечностях, заметная окружающим и нарушающая качество жизни человека;

дрожание головы и челюсти;

скованность мышц, что приводит к медлительности и нарушению координации в пространстве, частым падениям.

Дополнительные симптомы:

развитие депрессии;

трудности с проглатыванием еды, жеванием и речью;

запоры;

проблемы с мочеиспусканием.

Болезнь медленно прогрессирует и постепенно всё более и более ограничивает способность к самостоятельной жизни человека.

Можно ли вылечить?

Безусловно, если врачи понимают механизм повреждения, то существуют и лекарства, способные затормозить прогрессирование болезни. Однако в случае болезни Паркинсона учёные, к сожалению, не знают единой причины заболевания. А это означает, что полностью излечить человека невозможно, можно лишь затормозить процесс.

Медленное или быстрое течение, а также прогрессирование болезни зависит от чувствительности организма к лечению. Чем выше положительная реакция организма на лечение, тем больше шансов на жизнь, и наоборот.

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В процессе лечения пациента с болезнью Паркинсона могут применяться различные методы: медикаментозные, хирургические и симптоматические.

Важно понимать, что единого лекарства, способного вылечить заболевание, не существует. Можно лишь облегчить или затормозить прогрессирование болезни. Метод лечения или их комбинацию может выбрать только квалифицированный невролог, имеющий специализацию в теме лечения болезни Паркинсона.