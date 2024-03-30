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6 трендовых моделей кроссовок не весну-2024

6 самых модных моделей городских кроссовок и кед на весну-2024
Валерия Одинцова
6 трендовых моделей кроссовок не весну-2024
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На что обратить внимание и как не ошибиться с выбором? Ловите инструкции от стилиста.
<a href="https://www.championat.com/authors/7978/1.html">Валерия Одинцова</a>
Валерия Одинцова
персональный стилист, fashion-колумнист

«Кроссовки успешно перебрались из спортзалов на улицы города, в рестораны, офисы и даже театры. Девушка в платье и кроссовках — моветон? Абсолютно нет. Это красиво и удобно. В 2024 году грань между модным и комфортным стала ещё тоньше. Кроссовки мы теперь выбираем не для бега по утрам, а для светских мероприятий. Обуви, много лет предназначавшейся исключительно для спорта, сегодня не чуждо ничто трендовое. Какие же кроссовки актуальны?»

Яркие цвета

Время выходить из сумрака! Многим за зиму приелась палитра в тёмных тонах и хочется больше света. Решение есть – цветотерапия.

Рекомендую обратить внимание на жёлтые, красные, зелёные, синие и оранжевые модели. Любые яркие оттенки пойдут на пользу. Это могут быть как однотонные варианты, так и с колорблокингом (например красно-зелёные). Такая обувь отлично подходит к простым повседневным вещам, становясь интересным акцентом образа.

Меры предосторожности

Забудьте про неоновые цвета. Они повышают уровень яркости до максимума, что сегодня неактуально. Отложите кислотные и флуоресцентные оттенки.

Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Ретро

Давайте познакомимся со стилистикой grandpa core. В переводе на русский — «дедушкин аутфит». Здесь имеются в виду ретрокроссовки. Такие модели отлично смотрятся в стиле casual. Пиджаки давно перестали быть чисто деловой одеждой и перекочевали в образы с джинсами. Если добавить к ним ретрокроссовки, то получится интересная игра стилей.

Меры предосторожности

Не лезем в поисках обуви на антресоли. Если grandpa core – это кроссовки в стиле ретро, то папины – те, что выглядят заношенными. Сделать популярной эту модель не удалось даже Balenciaga.

Фото: Christian Vierig/Getty Images

Декор

Все девушки уже успели оценить тренд на сумки с декором. Вслед за ним к нам пришли и аналогичные кроссовки. И если сумки — это чисто женская тема, то подобную обувь могут рассмотреть и мужчины. Смело экспериментируйте.

Не надо стесняться. Можно почти всё: рюши, бантики, рванину, необработанные швы. Важно лишь не переборщить с акцентами в образе. Если выбираете такую обувь, то одежда должна быть спокойной.

Фото: Jeremy Moeller/Getty Images

И нет ничего зазорного в том, чтобы превратиться на время в фаната кружка «Очумелые ручки». Меняйте шнурки на ленты, сооружайте интересные бантики. Создавайте декор сами: из булавок, кружева и тому подобного. Дайте волю фантазии, и тогда у вас получится абсолютный эксклюзив.

Меры предосторожности

Забудьте про кроссовки на липучках. Такие модели обуви лучше оставить школьникам. Сегодня стильные мира сего отдают предпочтение шнуровке.

Деним, бомберы, ветровки:
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Массивная платформа

Эта рекомендация, конечно, больше для девушек. Многие мужчины боятся платформы. Подобный фасон им кажется лишённым брутальности.

Массивная обувь выглядит очень стильно и с джинсами, и с романтическим платьем. Женственный образ она делает ещё более нежным. Всё благодаря игре на контрастах.

А ещё нельзя не отметить практичность такой пары. В условиях российской весны платформа – идеальное решение.

Меры предосторожности

Оставляем в прошлом танкетку. Её до сих пор любят многие девушки. Да, она делает спортивную обувь женственнее, ноги длиннее, а стопу — миниатюрнее, но давно пора прощаться. В этом году кроссовки на танкетке — абсолютный антитренд.

Фото: Marc Piasecki/WireImage

Бывший китч

В 2024 шутки про леопардовые лосины перестают быть актуальными. Пятнистый окрас, побывав на всех возможных предметах одежды, плавно перетёк и на обувь. Кроссовки этой расцветки носят все: дети и взрослые, мужчины и женщины. Будьте смелее. Не стесняйтесь носить звериный принт. Он выглядит смело, но без лишнего эпатажа.

Меры предосторожности

А вот шутки про блондинок возвращаются. Мода на barbie core уходит, и ярко-розовые кукольные кроссовки вам точно ни к чему.

Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Металлик

В этом году в фаворе оттенки белого металла. Если ваша девушка не носит кольца, подарите ей серебряные кроссовки. Цвет металла добавит образу нотку инопланетного шика и выделит из толпы. Сочетайте на своё усмотрение. Главное, не надевать всё лучшее сразу, как это делали в начале 2000-х. Держите себя в руках!

Меры предосторожности

Белый металл – хорошо. «Каменья» – плохо. От украшений мы берём только цвет металла и ничего больше.

Фото: Naomi Rahim/WireImage

Эта маленькая деталь способна изменить весь образ:
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