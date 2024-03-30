6 самых модных моделей городских кроссовок и кед на весну-2024

На что обратить внимание и как не ошибиться с выбором? Ловите инструкции от стилиста.

Валерия Одинцова персональный стилист, fashion-колумнист «Кроссовки успешно перебрались из спортзалов на улицы города, в рестораны, офисы и даже театры. Девушка в платье и кроссовках — моветон? Абсолютно нет. Это красиво и удобно. В 2024 году грань между модным и комфортным стала ещё тоньше. Кроссовки мы теперь выбираем не для бега по утрам, а для светских мероприятий. Обуви, много лет предназначавшейся исключительно для спорта, сегодня не чуждо ничто трендовое. Какие же кроссовки актуальны?»

Яркие цвета

Время выходить из сумрака! Многим за зиму приелась палитра в тёмных тонах и хочется больше света. Решение есть – цветотерапия.

Рекомендую обратить внимание на жёлтые, красные, зелёные, синие и оранжевые модели. Любые яркие оттенки пойдут на пользу. Это могут быть как однотонные варианты, так и с колорблокингом (например красно-зелёные). Такая обувь отлично подходит к простым повседневным вещам, становясь интересным акцентом образа.

Меры предосторожности

Забудьте про неоновые цвета. Они повышают уровень яркости до максимума, что сегодня неактуально. Отложите кислотные и флуоресцентные оттенки.

Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Ретро

Давайте познакомимся со стилистикой grandpa core. В переводе на русский — «дедушкин аутфит». Здесь имеются в виду ретрокроссовки. Такие модели отлично смотрятся в стиле casual. Пиджаки давно перестали быть чисто деловой одеждой и перекочевали в образы с джинсами. Если добавить к ним ретрокроссовки, то получится интересная игра стилей.

Меры предосторожности

Не лезем в поисках обуви на антресоли. Если grandpa core – это кроссовки в стиле ретро, то папины – те, что выглядят заношенными. Сделать популярной эту модель не удалось даже Balenciaga.

Фото: Christian Vierig/Getty Images

Декор

Все девушки уже успели оценить тренд на сумки с декором. Вслед за ним к нам пришли и аналогичные кроссовки. И если сумки — это чисто женская тема, то подобную обувь могут рассмотреть и мужчины. Смело экспериментируйте.

Не надо стесняться. Можно почти всё: рюши, бантики, рванину, необработанные швы. Важно лишь не переборщить с акцентами в образе. Если выбираете такую обувь, то одежда должна быть спокойной.

Фото: Jeremy Moeller/Getty Images

И нет ничего зазорного в том, чтобы превратиться на время в фаната кружка «Очумелые ручки». Меняйте шнурки на ленты, сооружайте интересные бантики. Создавайте декор сами: из булавок, кружева и тому подобного. Дайте волю фантазии, и тогда у вас получится абсолютный эксклюзив.

Меры предосторожности

Забудьте про кроссовки на липучках. Такие модели обуви лучше оставить школьникам. Сегодня стильные мира сего отдают предпочтение шнуровке.

Массивная платформа

Эта рекомендация, конечно, больше для девушек. Многие мужчины боятся платформы. Подобный фасон им кажется лишённым брутальности.

Массивная обувь выглядит очень стильно и с джинсами, и с романтическим платьем. Женственный образ она делает ещё более нежным. Всё благодаря игре на контрастах.

А ещё нельзя не отметить практичность такой пары. В условиях российской весны платформа – идеальное решение.

Меры предосторожности

Оставляем в прошлом танкетку. Её до сих пор любят многие девушки. Да, она делает спортивную обувь женственнее, ноги длиннее, а стопу — миниатюрнее, но давно пора прощаться. В этом году кроссовки на танкетке — абсолютный антитренд.

Фото: Marc Piasecki/WireImage

Бывший китч

В 2024 шутки про леопардовые лосины перестают быть актуальными. Пятнистый окрас, побывав на всех возможных предметах одежды, плавно перетёк и на обувь. Кроссовки этой расцветки носят все: дети и взрослые, мужчины и женщины. Будьте смелее. Не стесняйтесь носить звериный принт. Он выглядит смело, но без лишнего эпатажа.

Меры предосторожности

А вот шутки про блондинок возвращаются. Мода на barbie core уходит, и ярко-розовые кукольные кроссовки вам точно ни к чему.

Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Металлик

В этом году в фаворе оттенки белого металла. Если ваша девушка не носит кольца, подарите ей серебряные кроссовки. Цвет металла добавит образу нотку инопланетного шика и выделит из толпы. Сочетайте на своё усмотрение. Главное, не надевать всё лучшее сразу, как это делали в начале 2000-х. Держите себя в руках!

Меры предосторожности

Белый металл – хорошо. «Каменья» – плохо. От украшений мы берём только цвет металла и ничего больше.

Фото: Naomi Rahim/WireImage