Передаётся ли ожирение по наследству? Отвечает врач

Максим Буриков руководитель центра бариатрической медицины ФМБА в Ростове-на-Дону, хирург, бариатрический хирург «По последним данным Всемирной организации здравоохранения, около миллиарда человек в мире сегодня страдают от ожирения. За четверть века их число увеличилось вдвое. В 2022 году учёные посчитали, что избыточный вес имеют около 43% взрослых людей. Значительно больше стало и детей в возрасте от пяти до 19 лет, чей организм склонен к патологическому накоплению жира».

Разбираемся, в какой степени в избыточном накоплении жировой ткани «виновата» генетика и какой раздел медицины занимается этой проблемой.

Как определить ожирение?

Основной способ выявить ожирение — рассчитать индекс массы тела (ИМТ). Он равен весу человека в килограммах, делённому на рост в метрах, взятых в квадрат. Например, масса человека = 74 кг, рост = 172 см. Следовательно, ИМТ = 74: (1,72 х 1,72 ) ≈ 25,01 кг/м².

Этот расчёт неприменим только к спортсменам и беременным женщинам. Для всех остальных верно следующее: если ИМТ меньше 18,5, значит, вес ниже нормы; от 18,5 до 25 — нормальный; значения от 25 до 30 говорят о наличии лишнего веса, если ИМТ выше 30, то речь идёт об ожирении.

Когда при этом у пациента есть сопутствующие заболевания (сахарный диабет 2-го типа, гипертония, апноэ и т. д.) или ИМТ больше 40, такое состояние называется морбидным ожирением и является поводом для назначения бариатрической операции.

Причины ожирения: окружающая среда или генетика?

Социальные факторы играют немалую роль в том, что организм современного человека тратит меньше калорий, чем потребляет. Малоподвижный образ жизни, стрессы, которые сопровождаются импульсивным заеданием, высококалорийная пища с большим количеством сахара и трансжиров, неконтролируемые перекусы — все это создаёт благоприятные условия для накопления в организме лишнего жира. Однако недооценивать роль генетической предрасположенности к ожирению не стоит.

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Учёные выяснили: на то, как организм усваивает питательные вещества, накапливает жир и сигнализирует о том, что сыт, влияют от 200 до 500 различных генов и их комбинаций. Почти у 43% населения встречается ген FTO (fat mass and obesity associated), который может создавать такие проблемы, как повышенное чувство голода, затруднения в достижении насыщения, компульсивное переедание, склонность к малоподвижному образу жизни и к накоплению жира в организме.

Ряд исследований близнецовых групп показал, что вклад генетических факторов в вариативность ИМТ может достигать 70-80%. Так, оказалось, что на наследственность ожирения не влияет, живут ли близнецы вместе или по отдельности. А у приёмных детей индекс массы тела коррелирует с ИМТ их биологических родителей.

Описано около 80 различных синдромов, которые включают ожирение в качестве одного из клинических признаков. 30 из них — с установленной генетической причиной развития.

Врачи разделяют синдромальное и моногенное ожирение. В первом случае патологическое накопление жира в организме происходит при хромосомных и других генетических синдромах. Второй вариант развивается из-за мутации в гене, что приводит к нарушению синтеза белков, регулирующих процессы пищевого поведения.

Также можно считать доказанным на основе большого числа исследований, что у детей, с раннего возраста страдающих ожирением, чаще всего полные матери. Причём проблема лишнего веса больше касается дочерей, чем сыновей.

Общее увеличение уровня ожирения в обществе объясняется комплексом причин и обусловлено сложным взаимодействием внешних факторов и индивидуальной наследственной предрасположенностью. Она, конечно, играет роль в развитии ожирения, поскольку генетика может влиять на метаболизм или вызывать гормональные нарушения.

Однако в большей степени шансы заполучить хроническое заболевание «ожирение» у отдельных людей растут именно под воздействием поведенческих факторов, таких как неправильное питание, недостаточная физическая активность, стресс, недосыпание.

Можно ли «вычеркнуть» ожирение из наследства?

Присутствие генетической составляющей говорит о том, что даже вылечившимся от ожирения до зачатия ребёнка родителям никто не гарантирует, что у него впоследствии не будет склонности к лишнему весу.

Риски родить ребёнка, который со временем наберёт лишний вес, можно минимизировать, даже имея предрасположенность к ожирению или лишние килограммы. Так, уже доказано, что дети, матери которых во время беременности принимали пищевые добавки с полиненасыщенными жирными кислотами (рыбий жир), к 10 годам имеют увеличенный ИМТ.

Учёные полагают, что такие факторы, как курение во время беременности или диабет матери, меняют метаболизм растущего ребёнка, и позже это проявляется у него в ожирении.

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Изменить генетическую предрасположенность к ожирению невозможно, но вполне реально контролировать вес и улучшать здоровье. Если полнота всё-таки передалась «по наследству» и стала проявляться в раннем возрасте, ребёнку необходимо наблюдение врача, а в случае синдромального ожирения – и специалистов-генетиков, которые назначат индивидуальный план лечения.

Какие меры для уменьшения риска развития осложнений и улучшения здоровья ребёнка с ожирением стоит предпринять:

здоровое питание: больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, белков, меньше жиров, сахара и обработанных продуктов;

физическая активность — она поможет сжигать лишние калории и укреплять мышцы;

поддержка психологического состояния ребёнка, так как ожирение может влиять на его самооценку и уровень уверенности;

регулярное проведение медицинских обследований для контроля веса, уровня холестерина, сахара в крови и других показателей;

обсуждение вопросов ожирения и здорового образа жизни в семье. Важно, чтобы все родственники поддерживали ребёнка и помогали ему достичь поставленных целей.

Советы для взрослых со склонностью к лишнему весу

Генетически обусловленное ожирение может проявиться не сразу, а уже в более взрослом возрасте. Если вы знаете, что находитесь в группе риска, у вас есть тучные родственники, особенно близкие, вам следует соблюдать эти правила:

1. Придерживайтесь здорового и сбалансированного питания. Избегайте жирных, высококалорийных и обработанных продуктов. Включайте в свой рацион больше фруктов, овощей, бобов, орехов и злаков.

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2. Регулярно занимайтесь физическими упражнениями. Это может быть кардиотренировка (бег, плавание, велосипед) или силовые упражнения (тренировки с гантелями, отжимания, приседания).

3. Контролируйте свой вес и при необходимости консультируйтесь со специалистом (диетологом, тренером, эндокринологом).

4. Избегайте стрессовых ситуаций и релаксируйте (медитация, йога, дыхательные упражнения).

5. Спите достаточно, так как недостаток ночного отдыха и дисбаланс гормонов могут приводить к увеличению веса.

6. Избегайте алкоголя и курения — они могут способствовать накоплению жира в организме.

7. Поддерживайте психологическое равновесие и позитивное отношение к себе. Важно помнить, что каждый человек уникален и способен на изменения в своей жизни.

Бариатрия при генетическом ожирении: что это и чем помогает?

За последние три года число людей в России, которые решили избавиться от ожирения с помощью бариатрической операции (методика лечения ожирения с помощью оперативного вмешательства), выросло на 172%.

Бариатрия — раздел хирургии, который занимается лечением ожирения. Он включает в себя такие операции, как бандажирование желудка, гастрошунтирование и другие вмешательства, которые уменьшают размер желудочно-кишечного тракта. Причём после бариатрической операции у пациента не только снижается масса тела, но и нормализуется выработка гормонов, связанных с работой кишечника.

В 98% случаев ожирение является результатом избыточного потребления калорий. Чаще всего гормональные нарушения являются следствием избытка жировой массы, а не причиной. Поэтому бариатрия, или, как её ещё называют, метаболическая хирургия, — один из эффективных способов лечения ожирения. Высокая эффективность операций доказана в лечении сахарного диабета 2-го типа у людей, чей ИМТ выше 35.

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Пациенты с любым типом ожирения проходят обследования у целого пула специалистов, и решение о бариатрической операции или её недопустимости принимается для каждого человека отдельно, с учётом любых хронических заболеваний, будь то избыток гормонов или булимия.