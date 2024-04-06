Лионель Месси победил редкую болезнь: врач назвала симптомы недуга футболиста

Лионель Месси является символом неустанной преданности делу, непревзойдённого мастерства и страсти, которая не знает границ. Футболист аргентинского происхождения заворожил болельщиков по всему миру своим исключительным талантом и точностью игры на поле.

О чём расскажем

Болезнь Лионеля Месси

К шести годам Месси играл за местный клуб «Грандоли», который тренировал его отец. Его талант был неоспорим, однако вскоре юный Лионель столкнулся с проблемой — в 10-летнем возрасте у будущей звезды диагностировали дефицит гормона роста, и его мечта о футбольной карьере оказалась под угрозой.

Лионель Месси Фото: Из личного архива Лионеля Месси

Тогда Месси начали колоть гормоны роста. Однако инъекции были дорогостоящими, его семья с трудом могла продолжать такое лечение. Именно в то время им на помощь пришла «Барселона», заметившая уникальный талант юноши. Клуб предложил 13-летнему подростку покрыть все медицинские расходы, если он переедет в Испанию. Месси с семьёй приняли эту возможность.

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Режим лечения был довольно простым: юноша ставил себе инъекции в ногу каждый день, обычно в ночное время, чтобы имитировать естественный ритм выработки гормона в организме. Этот распорядок продолжался до тех пор, пока ему не исполнилось 14 лет, когда он достиг нормального роста. Вскоре «Барселона» заменила инъекции на физические упражнения и диету.

В 11 лет рост Лионеля Месси составлял 132 сантиметра, он вырос до 169 сантиметров.

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Гормон роста считается допингом — употреблять его профессиональным спортсменам можно только до 18 лет и исключительно для терапевтического использования, то есть по медицинским показаниям.

Что такое дефицит гормона роста?

Софья Новосад кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог филиала клиники «Хадасса» в Сколково «В организме человека гормоны гипофиза играют ключевую роль во всех физиологических механизмах и процессах. Иногда возникает состояние, когда этот сложный эндокринный орган начинает работать неправильно и перестаёт вырабатывать нужные нам вещества. Одна из таких ситуаций — дефицит гормона роста».

Это состояние возникает, когда гипофиз (орган внутренней секреции) неспособен производить достаточное количество этого гормона, соответственно, организм не может адекватно расти в высоту. Этот дефицит может проявиться на любом этапе жизни, от младенчества до взрослой жизни, с различной степенью выраженности.

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В юности организм человека вырабатывает гормон в больших количествах, чтобы поддерживать быстрый рост, который происходит в детстве и подростковом возрасте. Это касается почти всех тканей организма, включая кости и мышцы. Кроме того, этот гормон играет ключевую роль в регулировании состава тела, жидкостей организма, метаболизма сахара и жиров и даже функции сердца.

Какие причины заболевания?

Причины данной патологии могут быть различными, но они часто связаны с врождёнными аномалиями, генетическими мутациями, черепно-мозговыми травмами или лучевой терапией, воздействующей на гипофиз.

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Как проявляется?

Основным симптомом у детей является задержка роста — это можно заметить, сравнив ребёнка с его сверстниками. Такие «красные флажки» нередко сопровождаются задержкой полового созревания и замедлением скорости созревания скелета.

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Более того, дети с этим заболеванием могут иметь непропорциональный состав тела, характеризующийся увеличением объёма жировой ткани и снижением мышечной массы.

Как лечится дефицит гормона роста?

Терапевтические вмешательства при лечении этой патологии направлены на восстановление физиологического уровня этого гормона и активацию ростового потенциала ребёнка. В терапии используется рекомбинантный гормон роста человека (рчГР). Он вводится подкожно в дозировке, которая подбирается в соответствии с индивидуальными потребностями пациента.

Выявление ранних признаков дефицита этого гормона имеет решающее значение, поскольку детям с этим заболеванием очень важно назначить лечение до закрытия зон роста костей. Коррекция дефицита у взрослых не проводится.