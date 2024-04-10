Как мужчине добиться чистой кожи на спине? Советы врача и эксперта по здоровому питанию

Высыпания на спине — очень актуальная проблема с кожей, знакомая не только подросткам, но и взрослым. Решать эту задачу необходимо комплексно: помимо применения салонных процедур, важно наладить питание.

О чём расскажем

Причины появления высыпаний на спине

Акне, или высыпания, — одно из самых распространённых заболеваний кожи, проявляющееся открытыми или закрытыми комедонами, папулами, пустулами, кистами. Появление высыпаний может спровоцировать множество факторов. Среди них:

повышенная выработка кожного сала;

наследственность;

изменения гормонального фона;

жёсткие диеты;

приём некоторых лекарств;

неправильное питание;

негативные изменения климата и погодных условий;

механические повреждения кожи;

сахарный диабет

ослабление иммунитета;

стрессы;

сухость и шелушение кожи;

воздействие косметических средств;

нарушения работы желудочно-кишечного тракта.

Обязательно обратитесь к врачу, чтобы узнать истинную причину и не усугубить ситуацию.

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Как питаться, чтобы предотвратить появление высыпаний на спине

Сергей Леонов шеф-повар, основатель онлайн-академии здорового питания «ЗОЖигай», автор мастер-классов по anti-age «Высыпания на спине — частая проблема тех, кто тренируется и придерживается спортивного питания. С одной стороны, рацион, состоящий из варёных яиц, куриной грудки, творога и протеина, позволяет обрести идеальные формы. Однако скромное разнообразие продуктов негативно сказывается на здоровье и, как следствие, вызывает ухудшение состояния кожи, волос и ногтей».

Есть несколько простых пищевых правил, позволяющих избежать этих проблем. Следует ограничить употребление сладостей, мучных, жирных, жареных и острых блюд, а также отказаться от курения, употребления газированных напитков и алкоголя. Кроме того, необходимо включить в рацион более здоровые продукты.

Овощи и зелень

Они содержат витамины (А, С, PP и группы В), минеральный комплекс (фосфор, железо и магний) и много клетчатки. Кроме этого, овощи и зелень обеспечивают организм органическими кислотами и эфирными маслами, препятствующими образованию высыпаний. Поэтому каждый приём пищи должен включать не менее 400 г овощей, согласно ВОЗ.

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Ферментированные продукты

Квашеные овощи, корейская кимчи, ферментированные напитки, такие как водный кефир (ферментированный газированный напиток, который производится с использованием водно-кефирных зёрен), камбуча, чайный гриб — одни из наиважнейших продуктов для красивой кожи и здоровья организма в целом. Именно они способны за пару месяцев изменить микрофлору кишечника, заселив её полезными бактериями, которые уничтожают патогенные.

Крупы

В крупах есть много магния, фосфора, селена, калия, железа и витаминов (A, Е, C и группы B), важных для хорошего состояния кожи.

Яйца

Этот продукт богат животным белком, легко усваивается и выступает строительным материалом для клеток организма. Кроме этого, в нём содержатся жирорастворимые витамины А, D, E, K, витамины группы В и минералы: железо, медь, цинк. В яичном желтке большое количество холина (В4), регулирующего уровень холестерина, и лецитина, строительного вещества клеток, улучшающего кровоснабжение мозга.

Кисломолочные продукты

В них присутствуют лакто- и бифидобактерии, поддерживающие баланс кишечной микрофлоры, что положительно сказывается на состоянии кожи. Отличный вариант для завтрака – творог, а для перекуса — йогурт или кефир. Чтобы польза была максимальной, выбирайте продукты без фруктовых добавок и наполнителей.

Фото: istockphoto.com/nensuria

Авокадо

Этот несладкий фрукт содержит большое количество калия, снижающего риск сердечно‑сосудистых заболеваний. Ещё в нём много клетчатки и жирных кислот омега-3, которые контролируют уровень холестерина — такое сочетание продлевает чувство сытости на длительное время. Помимо этого, мякоть авокадо богата витаминами С и группы В, антиоксидантами лютеином и зеаксантином, освобождающими от окислителей и свободных радикалов.

Зелёный чай

В напитке содержится аминокислота L-теанин, нормализующая работу нервной системы. Но, кроме этого, вещество ценят за омолаживающие свойства.

Домашний уход и салонные процедуры

Екатерина Васильева кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог, основатель Artleo Clinic «Самолечение ни к чему хорошему не приведёт, поэтому доверьтесь врачу, который назначит определённые анализы и составит программу лечения».

Если у акне лёгкая степень, то тут можно обойтись домашним уходом с помощью профессиональной косметики. Грамотно подобранные средства избавят от стянутости, шелушений, покраснений и зуда.

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Вне зависимости от степени акне, специалист может добавить в план лечения салонные процедуры, например фототерапию BBL (широкополосный свет) — она уничтожает пропионобактерии, провоцирующие появление высыпаний, уменьшает воспаления, а параллельно с этим улучшает рельеф и цвет кожи.

Также в лечении акне используется плазмотерапия (инъекции собственной плазмы) — один из самых прогрессивных методов лечения акне c высокой доказательной эффективностью. Плазма человека богата белками, гормонами и аминокислотами, которые так нужны проблемной зоне.

Химические пилинги (удаление омертвевших клеток благодаря активному шелушению кожи) назначаются как профилактика и поддержка результата лечения.