В качестве моделей — Дэвид Бекхэм, Том Круз, Бенедикт Камбербэтч и другие знаменитые модники.

С чем носить синий пиджак, чтобы выглядеть круто: 9 фотопримеров от звёзд

Ольга Денега fashion-эксперт Shopping Live «Синий пиджак — это верный помощник стильного мужчины. Он сочетает в себе элегантность и универсальность. Такой пиджак способен придать образу изысканность, подчеркнуть уникальный характер. Каким он может быть и как его использовать для создания разных аутфитов?»

Модели синего пиджака

Классический однобортный пиджак — настоящая находка для стильного гардероба. Универсальный и элегантный, он подходит для любого случая, будь то деловая встреча, поход в театр или свидание. Он легко сочетается с различными брюками и рубашками, что делает его идеальным выбором для повседневного использования.

Том Круз в однобортном пиджаке Фото: Neil Mockford/Getty Images

Строгий двубортный пиджак менее практичен. Он будет уместен на торжественных мероприятиях и в офисе со строгим дресс-кодом. Такая модель подходит не всем. Она может полнить и создавать слишком массивный силуэт, но при этом часто визуально удлиняет фигуру. Такой пиджак должен обязательно застегиваться на две нижних или только среднюю пуговицу.

Томми Торрес в двубортном пиджаке Фото: John Parra/Getty Images

Блейзер — самый неформальный вариант, который имеет полуприталенный силуэт и мягкие линии. Он обычно сделан из более тонкого материала, поэтому подходит для расслабленных образов и городских аутфитов, а также для делового стиля в тёплое время года.

Лилиан Рено в блейзере (рядом Камилла Серф) Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Трендовые оттенки

Тёмно-синий пиджак — это классика, которая никогда не выйдет из моды, и беспроигрышный вариант на все случаи жизни. Этот оттенок идеально подходит для создания как делового образа, так и лука на выходные. Он делает аутфит сдержанным, но выразительным, подчёркивая индивидуальность и характер своего обладателя.

Майкл Хеннеган в тёмно-синем пиджаке Фото: David M. Benett/Getty Images

Насыщенный синий пиджак подойдёт для тех, кто стремится добавить красок и динамики в свой образ. Этот цвет прекрасно сочетается с другими яркими и спокойными оттенками и делает лук эффектным и запоминающимся.

Голубой пиджак — выбор тех, кто предпочитает свежие и лёгкие образы. Особенно актуально такое цветовое решение для весенних и летних выходов. С брюками в тон такой комплект будет отличным решением для офиса, а с бежевыми чиносами подойдёт и для вечерней прогулки.

Бенедикт Камбербэтч в серо-голубом пиджаке Фото: Neil Mockford/Getty Images

Ещё один актуальный вариант — синий пиджак в клетку. Крупную или мелкую. Он позволяет без больших усилий сделать стильный акцент, разнообразить гардероб, оставаясь элегантным. Однако в этом случае важно проследить, чтобы все остальные элементы одежды и аксессуары оставались однотонными. Иначе лук будет выглядеть несуразно и может говорить об отсутствии вкуса.

Как сочетать синий пиджак с другой одеждой?

Пиджак синего цвета хорошо сочетается со многими оттенками — от белого до насыщенного голубого. Классический образ не предполагает буйства красок, поэтому в нём лучше не экспериментировать с цветовыми решениями. А чтобы сделать такой лук интереснее, можно под тёмный однотонный пиджак надеть светлую рубашку в трендовую вертикальную полоску.

Для неформальных комплектов правила позволяют расширить цветовую гамму. Если вы любите нестандартные комбинации, смело отдавайте предпочтение чёрным, лавандовым и изумрудным сорочкам.

Принц Уильям и синий пиджак в casual-образе Фото: John Stillwell/Getty Images

Под голубой пиджак не стоит надевать тёмные рубашки. Это нарушает баланс и может даже дешевить образ. Лучше остановите выбор на белой, розоватой, персиковой расцветке.

В офисный стиль отлично впишется тёмно-синий пиджак с брюками в тон. Помимо этого, его можно сочетать с классическими брюками серого или чёрного цвета.

Для образов на каждый день такие комбинации тоже подойдут, а если хочется добавить разнообразия, выбирайте зелёные, бордовые или коричневые брюки чинос. Уместны будут также классические или немного зауженные джинсы чёрного, синего или белого цвета.

С голубым пиджаком лучше смотрятся брюки светлых оттенков, например серого или бежевого. Комбинация такого верха с синими джинсами тоже имеет место, но исключительно в casual-образах.

Марко Кройцпайнтнер и верный выбор оттенка обуви Фото: Isa Foltin/Getty Images

Выбирая обувь, остановитесь на универсальных вариантах, которые легко вписать в гардероб: минималистичные однотонные кроссовки, лоферы, классические ботинки или модель дерби.

Лучше отдавать предпочтение чёрным парам. Они будут хорошо сочетаться с пиджаком и многими другими вещами. Но синий также хорошо смотрится с оттенками коричневого, поэтому ботинки могут быть и шоколадного, и песочного цвета.

Чтобы лук выглядел законченным и целостным, не забудьте добавить к нему аксессуаров. Например, классический образ можно дополнить галстуком. Если вы хотите собрать более сдержанный лук, выбирайте оттенки синего или серого, без декора или с неброским принтом. А для эффектных аутфитов подойдут контрастные варианты галстука, например красный или коричневый.

Сумки тоже будут уместны в образах с пиджаками. Наиболее выигрышно смотрятся коричневый или чёрный портфель и кожаный рюкзак с чёткими формами. Они сохраняют формальность делового образа, но сочетаются и с расслабленными вариантами.

Не бойтесь добавлять в образ более мелкие детали: любимые часы, ремни, очки, лаконичные кольца. Главное правило — металлические украшения и фурнитура должны быть одного цвета. Сдержанный комплект можно украсить серебряными запонками, а для праздничного или более яркого лука подойдут изделия контрастного цвета, то есть золотые.

Куда носить синий пиджак?

Комплект из синего пиджака и классических брюк такого же цвета — идеальное решение для офисного аутфита. Этот образ придаст вам статусности и подчеркнёт ваш профессионализм. Если дресс-код на работе позволяет, то, помимо деловых костюмов, можно собирать сочетания из разных оттенков тёмных брюк и синего пиджака, а также экспериментировать с фасонами одежды и цветами рубашек.

На торжественные или светские вечера такой элемент одежды стоит надеть вместе с жилетом в тон или чуть светлее. Это придаст вашему образу изысканности и подчеркнёт вашу индивидуальность.

Для повседневных выходов, прогулок и встреч с друзьями стоит выбрать синий пиджак с джинсами. Такой образ будет выглядеть презентабельно, но неформально. Под пиджак вы можете надеть футболку, поло, свитер, водолазку. Выбор зависит от вашего вкуса и настроения, а также от стиля жизни и времени года.

Джон Ледженд и выбор акцентной обуви Фото: Jon Kopaloff/Getty Images

Для свидания в ресторане или похода в кино синий пиджак лучше стилизовать. Создавайте нестандартные комбинации: с белыми джинсами или бежевыми чиносами, яркими футболками и рубашками, пуловерами или вязаными жилетами.

А ещё такой пиджак подойдёт для вечеринок. В этом случае наденьте его с трендовыми джинсами с потёртостями или аккуратными разрезами, добавьте акцентную рубашку и завершите образ аксессуарами: галстуком-бабочкой, очками, нагрудным платком.

Другой вариант — к более сдержанным вещам подобрать синий жакет с декором или вышивкой, интересной фактурой или неординарными деталями.

Синий пиджак стал значимой частью мужского гардероба. Его даже можно назвать современным символом делового и успешного человека. Эта модель подходит для любого возраста и уместна почти в любой ситуации.

Синий цвет более приятный и интересный, чем чёрный, но при этом с его помощью можно создать не только красочные повседневные луки, но и строгие образы для особых случаев. Практичность и удобство этой вещи, а также её способность сочетаться с самыми разными оттенками позволяет сделать даже простой аутфит интереснее и статуснее.

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