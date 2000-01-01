Бег по лестнице, которую и пешком не каждый преодолеет
Смогли бы повторить подвиг? @soichi_hasimoto
Японский атлет бежит по лестнице, которую даже пешком преодолеет не каждый
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