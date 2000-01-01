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Гора Кайлас на Тибете — одна из восьми непокорённых вершин мира
Гора Кайлас на Тибете — одна из восьми непокорённых вершин мира
Всё дело в её священном статусе. Даже те, кто получил разрешение на восхождение, отказались от затеи. @nepaladventureofficial
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Гора Кайлас на Тибете — одна из восьми непокорённых вершин мира
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