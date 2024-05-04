Кетокулич на Пасху: диетолог рассказала о тонкостях приготовления здорового десерта

Такое блюдо будет полезно и тем, кто следит за фигурой.

Одним из важных атрибутов Пасхи, помимо крашеных яиц, являются куличи. Этот десерт считается символом воскрешения и новой жизни.

Традиционный пасхальный кулич очень калорийный. Он не подходит тем, кто следит за фигурой, однако есть альтернативы. Сегодня мы расскажем о необычном рецепте десерта — кетокуличе.

О чём расскажем

Что такое кетодиета?

Кетогенная диета, или кетодиета — это разновидность низкоуглеводной диеты. Её смысл заключается в том, чтобы получать максимальное количество энергии из жира и белка, а не углеводов. Такое питание подразумевает то, что до 90% ежедневных калорий будет получено из жира.

Рамзия Достдар врач-эндокринолог, диетолог клиники сети Medical On Group в городе Одинцово «Кетодиета может быть использована при определённых медицинских состояниях, например, для снижения частоты эпилептических приступов у детей. Также её пробуют использовать для лечения ожирения, но только как краткосрочное изменение питания, чтобы помочь запустить процесс снижения веса».

Кетодиета направлена на то, чтобы заставить организм использовать другой тип топлива вместо глюкозы, которая поступает из углеводов (таких как зерновые, бобовые, овощи и фрукты). Тем альтернативным топливом, которое используется во время кетодиеты, являются кетоновые тела, производимые печенью из накопленного жира. Для того чтобы заставить орган вырабатывать их, требуется съедать менее 50 г углеводов в день, а также ограничить белок.

Фото: istockphoto.com/Foxys_forest_manufacture

На кетодиете используется большое количество полезных ненасыщенных жиров (орехи, семена, авокадо, оливковое масло и др.), значительное количество насыщенного жира из масел (пальмового, кокосового), сала, сливочного масла и какао-масла. Фрукты исключаются практически полностью, поскольку они богаты углеводами. Допускается лишь небольшое количество ягод.

Овощи, также содержащие углеводы, ограничиваются листовой зеленью, цветной капустой, брокколи, брюссельской капустой, спаржей, болгарским перцем, луком, чесноком, грибами, огурцами, сельдереем и кабачками.

Риски кетодиеты

Как и у любой диеты, у такого рациона есть свои недостатки. Одна из главных опасностей — высокое содержание насыщенных жиров, повышающих риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Более того, большое количество жира может усугубить заболевания печени, почек и поджелудочной железы. За счёт ограничения овощей, фруктов и зерновых увеличивается риск дефицита микроэлементов, включая селен, магний, фосфор и витамины группы B и C.

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Соблюдать любые ограничительные диеты практически невозможно и опасно в течение длительного времени. После возобновления нормального питания вес, как правило, возвращается.

Преимущества кетокулича для тех, кто следит за питанием

В преддверии Пасхи для людей, соблюдающих кетодиету, встаёт вопрос, как встретить праздник с традиционными лакомствами и при этом не нарушить свой план питания. Сложно представить этот праздник без кулича, а тем временем всего лишь в 100 граммах этого десерта содержится более 50 г углеводов за счёт сахара, пшеничной муки и молока.

Фото: istockphoto.com/druvo

Альтернативным вариантом традиционного блюда является кулич с низким содержанием углеводов, или кетокулич. Также такой десерт более полезен для пациентов с нарушениями углеводного обмена (сахарный диабет II-го типа, нарушение толерантности к глюкозе), так как позволяет избежать резких скачков сахара крови.

Замена пшеничной муки на миндальную будет отличным вариантом для людей, которые вынуждены по медицинским показаниям придерживаться безглютеновой диеты и диеты lowFODMAP (модель питания, которая помогает людям, борющимся с синдромом раздражённого кишечника).

Рецепт кетокулича

Принцип приготовления кетокулича не сильно отличается от любой выпечки из дрожжевого теста, но есть некоторые тонкости. Так как кетомука более тяжёлая и влажная, то десерт будет более плотным по структуре. Обязательно взвешивайте все ингредиенты при помощи кулинарных весов, это обеспечит более предсказуемые результаты.

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Фото: istockphoto.com/Elena Nikishina

Вместо пшеничной муки чаще всего используется миндальная с добавлением псиллиума (порошок из оболочки семян подорожника), который даёт тесту пышность. Также обязательно добавляется изолят сывороточного протеина — он не даёт куличам «упасть» сразу после выпечки. Сухие ингредиенты нужно предварительно мелко смолоть.

Ингредиенты:

11 г активных сухих дрожжей (пакетик);

80 мл тёплого несладкого миндального молока для активации дрожжей;

2 столовые ложки инулина для активации дрожжей;

5 яиц большого размера, комнатной температуры;

75 г растопленного сливочного масла;

80 мл тёплого несладкого миндального молока, дополнительно к использованному для активации дрожжей;

2 чайные ложки ванильного экстракта;

450 г миндальной муки;

50 г порошка сывороточного протеина;

120 г инулина;

3 чайные ложки разрыхлителя;

1/3 чайной ложки ксантановой камеди;

цедра 1 апельсина;

цедра 1 лимона.

Приготовление:

1. Активируйте дрожжи, добавив их в половину тёплого миндального молока вместе с двумя столовыми ложками инулина. Накройте крышкой и оставьте в тёплом месте на 10 минут до появления пенки.

На данном этапе заменой инулину может быть и обычный сахар (кленовый сироп или мёд), так как дрожжи «утилизируют» этот сахар, выделяя углекислый газ.

Фото: istockphoto.com/Olga Mazyarkina

2. В большой миске смешайте сухие ингредиенты: миндальную муку, порошок сывороточного протеина, подсластитель, разрыхлитель, цедру апельсина и лимона, ксантановую камедь.

3. Во второй миске взбейте яйца до образования пены. Затем добавьте растопленное масло, дрожжевую смесь, оставшееся миндальное молоко и хорошо перемешайте. Добавьте сухие ингредиенты и тщательно перемешайте до однородности. Тесто будет немного липнуть к рукам.

4. Формы для куличей (они должны быть небольшого размера) наполните тестом наполовину или на две трети. Накройте их полотенцем и поставьте в тёплое место на два часа, пока объём теста не увеличится почти в два раза.

5. Разогрейте духовку до 175°C. Выпекайте 40−45 минут или до сухой шпажки. Через 15 минут прикройте формы алюминиевой фольгой, чтобы избежать чрезмерного подрумянивания.

Во время приготовления избегайте резких перепадов температуры и сквозняков.

Для украшения кулича можно приготовить глазурь из равного количества лимонного сока и эритритола (предварительно смолотого в пудру). Соедините небольшое количество подсластителя и лимонного сока и сразу наносите на кулич. Сверху посыпьте миндальными лепестками или шоколадной крошкой из горького шоколада.

Приятного аппетита!