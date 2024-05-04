Опасно для животного и практикующего: кинолог объяснил, чем вредна «щенячья йога»

Гуманизм — один из основных принципов йоги, сочетается ли он с вовлечением животных в практики?

Йога – отличный способ порадовать тело и душу, расслабиться и обрести баланс. Но сейчас обычной практикой никого не удивишь, поэтому придумывают новые направления, используют разное оборудование и не только.

Всё чаще стали открываться студии, где предлагают провести занятие вместе с животными. Наибольшей популярностью пользуется Puppy Yoga, то есть практика с щенками. Они действительно приносят много положительных эмоций, но давайте разберёмся, всё ли так радужно.

Откуда берут щенков?

Диана Беляева кинолог «Многие хотят попробовать это направление, потому что щеночки — это очень милые создания, которые могут превратить любое занятие в по-настоящему увлекательное. Но что насчёт самих животных? Вдруг для них это испытание?»



Маленьких четвероногих берут из приютов и питомников или же работают напрямую с заводчиками, которые надеются социализировать собак до того, как те попадут к хозяевам. И некоторым щеночкам везёт, они легко вливаются в атмосферу занятий и даже находят на них хозяев. Но, увы, так происходит не всегда.

Социализация щенка – это контролируемый и плавный процесс, с вкусняшками и поддержкой опекуна (хозяина). На занятиях таких условий создать нельзя. Щенка отрывают от привычной среды, приносят в неизвестное место с большим количеством незнакомцев. Если собака испугается и растеряется, в дальнейшем это может вылиться в проблемы с поведением вплоть до неврологических заболеваний и фобий.

Дополнительный фактор стресса – перевозка хвостатых. Их сажают в клетку, иногда, чтобы добраться до студии, нужно преодолеть большое расстояние. Потом сама практика, а порой и не одна подряд, и щенят сажают обратно в клетки. А вынужденная изоляция и приводит к тому самому стрессу.

Фото: istockphoto.com / Edwin Tan

Как себя чувствуют щенки?

Приходя на практику, вы расслабляетесь, отключаетесь от всего мира и думаете только о своём комфорте. А как насчёт собак? На видеофрагментах практик можно заметить, что щенки замирают, прижимают уши, пытаются сбежать – это показывает, что животному неприятно, страшно, и оно находится в стрессовой ситуации.

Но вместо того, чтобы дать возможность покинуть некомфортное пространство, щенка хватают и начинают гладить. Гуманизм – это один из принципов йоги, поэтому и к четвероногим стоит относиться подобающе, а не использовать их как маркетинговый ход.

Опасно не только для щенков

Конечно, первое, что приходит в голову – это аллергия. Многие в курсе о своей непереносимости, но вряд ли кому-то хотелось бы узнать о ней, находясь в позе ворона. Однако это не единственный риск для человека. Собаки, особенно маленькие, ещё не привыкшие к этому миру, могут по-разному реагировать на стресс. Есть довольно большая вероятность получить укус. Даже если щенки будут привиты, во рту могут содержаться вредоносные бактерии.

Фото: istockphoto.com / nuiiko

Йога-практика позволяет улучшить настроение, привести тело в тонус, обрести духовное равновесие, и для этого совсем не обязательно использовать щенков. Если очень хотите провести время с животными, но не можете завести свою собаку, то есть и другие способы. Уверены, если в вашем городе открылась студия с направлением Puppy Yoga, то в нём точно есть не один питомник или приют для наших четвероногих друзей.

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