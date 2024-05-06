Парад Победы — 2024: план, подготовка, ограничения и Бессмертный полк онлайн

«Победа» – так много силы и упорства в этом слове. Обычно спортсмены говорят о ней, подразумевая успешное преодоление дистанции или цели, но только не 9 мая. В этот день все достижения и события посвящены одной победе – над фашизмом, которая произошла в мае 1945 года.

В честь этого ежегодно на Красной площади, в самом сердце Москвы, 9 мая проходит Парад Победы. Сохраняя память об этом событии, передавая её из поколения в поколение, мы лишь напоминаем миру о том, что это не должно повториться.

О чём расскажем:

Первый Парад Победы

В нашем сознании укоренена дата – 9 мая – как День Победы и, соответственно, день проведения парада. Но на самом деле, первое торжество прошло 24 июня 1945 года. Подготовка к нему проходила в короткие сроки, всего несколько недель участники шествия репетировали свою программу. Из-за ограничения во времени на ежедневной основе приходилось заниматься по 6-7 часов.

24 июня в 10 часов утра на Красную площадь въехал маршал Георгий Жуков на коне. Погода была пасмурной и дождливой, что лишь подчёркивало печальный оттенок этого «праздника со слезами на глазах». Прозвучала песня «Славься, русский народ!», предвещавшая выступление Жукова. Он поздравлял всех с Великой Победой над фашистской Германией. После 50 залпов артиллерийского салюта и троекратного «Ура!» начался торжественный марш войск. Парад продлился 122 минуты, за это время по Красной площади прошли более 35 тысяч человек.

Парад Победы, 1945 год Фото: РИА Новости

Подготовка к Параду Победы

Конечно, подразделения готовятся к маршу на главной площади страны круглый год, но активная фаза начинается в 20-х числах апреля. Именно в этот период на Красной площади начали проходить вечерние репетиции. На них отрабатывается не только поведение участников, но и порядок их выхода, сверяются время и сценарий. В начале мая ранним утром, в шесть часов, также проходили проверки.

5 мая состоялась генеральная репетиция Парада Победы, где все желающие могли выстроиться по пути следования колонны и посмотреть на то, как будет выглядеть празднование в этом году.

Репетиция Парада Победы — 2024 Фото: РИА Новости

Как пройдёт Парад Победы — 2024?

Традиционная программа Парада Победы на Красной площади повторяется из года в год, претерпевая лишь небольшие изменения. Предположительно, структура будет выглядеть так:

вынос флага Российской Федерации и знамени Победы;

речь президента;

минута молчания;

торжественный марш почётных караулов, исторических рот, действующих военнослужащих и оркестра;

парад военной техники разных эпох;

воздушная часть парада.

Уже известно, что общее число участников в 2024 году составит девять тысяч человек. Среди них представлены различные войска, от сухопутных до морских и воздушных, курсанты суворовских, нахимовских и кадетских училищ, юнармейцы, женщины-военнослужащие и казаки. Также в этом году по брусчатке Красной площади пройдут участники СВО.

Более 70 единиц техники осуществят свой ход в сердце столицы, продемонстрировав всю мощь нашей армии в прошлом и настоящем. В небо над столицей взлетят пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи».

Завершится Парад традиционным «Прощанием славянки» в исполнении военного оркестра. Именно эта композиция стала одним из символов Великой Отечественной войны, ведь в ноябре 1941-го именно под неё с парада, посвящённого 24-й годовщине Октябрьской революции, солдаты отправлялись на фронт.

Ещё одним элементом празднования Дня Победы считается салют в 22:00, состоится ли он в Москве в этом году, пока сказать нельзя. Более точная информация поступит позже. В ряде городов салют уже отменили.

Парад Победы — 2023 Фото: РИА Новости

Как увидеть Парад Победы?

Попасть на празднования, посвящённые Дню Победы, смогут все желающие, ведь в этом году выходные начнутся 9 мая и завершатся 12-го. Однако если вы хотите смотреть шествие с трибуны на Красной площади, могут возникнуть сложности. Попасть туда практически невозможно: из-за ограниченного места количество зрителей не превышает двух тысяч, а билеты в продажу не поступают. Обычно на Парад приглашают ветеранов Великой Отечественной войны, их детей и внуков, тружеников тыла, представителей министерств, военнослужащих, руководителей и дипломатов других стран.

Но не стоит расстраиваться раньше времени, колонна совершает большой круг по улицам Москвы. Так, начало и конец лучше всего наблюдать с улицы Мневники, по ней техника проезжает в центр, или с Садового кольца и Тверской. Обратите внимание, что 9 мая Тверскую улицу перекроют, поэтому попасть на неё не получится, но можно арендовать апартаменты или снять номер в отеле, чтобы наблюдать парад оттуда.

Популярностью также пользуются Новый Арбат, терраса высотки на Кудринской площади и возвышенность у Дома Пашкова. Отличный вид открывается с Софийской набережной в районе Большого Москворецкого моста. Рекомендуем заранее прийти на место, потом возможен риск всё пропустить из-за столпотворения.

Парад Победы — 2023 Фото: РИА Новости

Где парада не будет?

Как мы уже сказали, несколько регионов отменили праздничные салюты, так же, как и военно-исторические реконструкции. Но это ещё не всё, проведение парада и шествия Бессмертного полка не планируется в ряде субъектов: Республика Крым, Курская, Брянская, Саратовская, Рязанская и Псковская области, Новочеркасск (Ростовская область), Республика Чувашия. Решение об отмене празднования принимает местное руководство. Это связано с обстановкой в регионе, безопасностью жителей и гостей города.

Бессмертный полк

Победа – это огромный труд миллионов людей, она складывалась по кусочкам, каждый вносил свою лепту. Для сохранения памяти о героях ежегодно проходит акция «Бессмертный полк». По примеру 2020, 2021 и 2023 годов, когда акция в силу разных обстоятельств проходила онлайн, для безопасности граждан было принято решение почтить память ушедших дистанционно. Традиционное шествие Бессмертного полка в 2024 году не состоится.

Акция продлится с 1 по 12 мая. Для наилучшего освещения подвигов наших героев было разработано несколько форматов:

флешмоб в социальных сетях под хештегом #нашБессмертныйПолк или смена аватарки на фото своего героя;

трансляции на центральных улицах городов при помощи экранов и фасадов зданий;

торжественный автопробег;

ношение фотографии на одежде или бейдже;

телевизионный эфир, некоторые каналы вставным «окном» на протяжении всего дня будут осуществлять трансляцию с Бессмертным полком параллельно основному эфиру.

Для удобства можно использовать шаблон на сайте, вписав туда имя, годы жизни, воинские звания или статус вашего предка. Есть даже отдельная опция для добавления стикера «Битва на Курской дуге», «Оборона Ленинграда» или «Узник нацистских лагерей». Не расстраивайтесь, если не сохранилось фотографий вашего героя, рамку можно оформить и без неё.

Акция «Бессмертный полк» — 2021 Фото: РИА Новости

Участие в праздновании Дня Победы очень важно, причём речь тут не только про патриотизм, но и про уважение к подвигу предков. Колоссальный труд миллионов людей позволил добиться победы над фашизмом, их вклад не должен быть забыт.