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Эти горы вдохновили Джеймса Кэмерона на создание летающих скал в «Аватаре»
Эти горы вдохновили Джеймса Кэмерона на создание летающих скал в «Аватаре»
Парк Чжанцзяцзе находится в провинции Хунань, Китай. @lecongtravel
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Эти горы вдохновили Джеймса Кэмерона на создание летающих скал в «Аватаре»
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