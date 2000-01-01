«Оскар» за милоту года получает видео Жан-Клода Ван Дамма с псом и попугаем!
Согласны? @jcvd
«Оскар» за милоту года получает видео Жан-Клода Ван Дамма с псом и попугаем!
Читайте также
Горы, с которых срисованы летающие скалы «Аватара»
Московский полумарафон в цифрах
Совместная тренировка друзей
Девушка взобралась на стену без страховки
Эту гору никому не удалось покорить. Почему?
Вот так выглядят 40-летние, решившие освоить скейт
Когда ты молод и рад весне, то выглядишь так!
Так выглядит свалка новых велосипедов в Китае
Видео дико экстремального сплава
Мужчина кормит черешней большого бурого медведя
Смогли бы забежать по такой лестнице?
Белла Хадид ездит верхом
Атлет, который в совершенстве управляет телом
Необычный способ поднять себе настроение в зале
Сколько кубиков на прессе у этой девушки?
Девушка на этом видео и коня на скаку остановит!